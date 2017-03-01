100 дней до ЭКСПО-2017 – последние приготовления

Всемирная выставка в Астане стартует 10 июня. В эти дни заканчивается строительство павильонов, а страны-участники представляют тематику площадок.

Проведение Всемирной выставки в Астане – шанс для Казахстана повысить узнаваемость страны в мире. Участие в Экспо-2017 подтвердили 115 стран и 18 международных организаций.

Ожидается, что выставку посетят около двух миллионов человек. Казахстан и «Астана Экспо-2017» включены в рейтинг топ-50 рекомендуемых для посещения мест в 2017 году по версии The New York Times.

Китай покажет «искусственное солнце»

Одним из самых интересных обещает стать китайский павильон площадью в одну тысячу квадратных метров. Его официальное название: «Энергия будущего, зеленый Шелковый путь». Пекин продемонстрирует вехи развития китайской энергетики.

Павильон можно будет осмотреть в последовательности залов: фойе, «Энергетический коридор», «Мудрость и практика Китая», «Театр энергетической мечты», «Глобальная миссия и сотрудничество», «Выход и зона приема гостей».

Посетителей ознакомят с достижениями современной науки с помощью интерактивных 3D-технологий. К примеру, покажут, как работает «искусственное солнце» – созданный китайскими учеными экспериментальный термоядерный реактор, который позволяет проводить и наблюдать физико-химические процессы, происходящие на Солнце.

Торжество «зеленых технологий»

Казахстан продемонстрирует свои достижения в павильоне, построенном в виде сферы, с использованием «зеленых технологий». Внутри расположатся музеи – высоких технологий, истории Казахстана и его народа.

Швейцария сделает акцент на возобновляемых источниках энергии, а румыны похвастаются самым быстрым в мире лазером.

В итальянском павильоне презентуют стартапы молодых исследователей на площадке «Леонардо да Винчи».

Британцы привлекут к выставке компанию Shell. Будут представлены инновации в области «зеленых технологий», способные уменьшить число устаревших производств.

Венгрия обещает привезти в Астану автобусы на электродвигателях, а Япония – футуристические машины.

И даже миниатюрный Ватикан на площадке, стилизованной под купол храма, покажет экспозицию «Энергия общего дома».

А вот эстонского стенда на выставке не будет, как сообщает Informburo.kz: в Минэкономики Эстонии сочли слишком высокой стоимость участия (2,2 млн долларов) на фоне невысокого, по мнению эстонцев, международного интереса к мероприятию.

Выступление Димаша привлечет туристов

Организаторы Всемирной выставки в Астане делают упор на развитие туризма.

Самая многочисленная делегация ожидается из Китая – от 70 до 300 тысяч человек. Креативные китайцы рекламируют выставку среди соотечественников оригинальным способом – на турпакетах размещают фотографии мегапопулярного в Поднебесной казахстанского певца Димаша Кудайбергенова.

Уроженец Актобе принимает участие в китайском песенном конкурсе I аm singer и обязательно выступит на открытии выставки.

Для иностранных гостей организаторы Экспо-2017 подготовили большую программу, в которой есть осмотр достопримечательностей из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, поездки в природные национальные парки и даже экскурсии на космодром «Байконур», где можно будет наблюдать за запуском ракеты.

Привлекать внимание посетителей к своей стране будут и узбекистанцы, предлагая гостям короткие авиатуры в Самарканд и Бухару.

Раскупать билеты не спешат

Самый дешевый билет на выставку обойдется две тысячи тенге (семь долларов США). Право посетить экспозицию в фиксированный будний день обойдется в четыре тысячи тенге (12 долларов), в выходной – шесть тысяч (18 долларов).

Билеты с открытой датой стоят восемь тысяч тенге (27 долларов). Дороже всего обойдется посещение выставки в День столицы, День Конституции РК, а также в дни церемоний открытия и закрытия. Посетить экспозицию в эти дни могут только обладатели сувенирных билетов стоимостью от 20 тысяч тенге (70 долларов).

Сегодня все виды билетов на выставку в наличии – ажиотажа вокруг продаж не наблюдается, скорее наоборот.

В январе этого года казахстанские СМИ сообщали о принудительной продаже билетов учителям в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области. Однако в нацкомпании «Астана Экспо-2017» эту информацию опровергли.

Скандалы и ЧП вокруг выставки

Процесс подготовки к выставке не раз оказывался в центре внимания общественности Казахстана.

В июне 2015-го арестовали руководителя «Астана Экспо-2017» Талгата Ермегияева и два десятка его подчиненных, которых заподозрили в хищении 4 млрд 200 млн тенге (14 млн долларов). Ермегияева приговорили к лишению свободы на 14 лет и к конфискации имущества.

В ноябре прошлого года рухнула 70-метровая конструкция декоративного моста – промежуточное перекрытие между павильонами. По одной из версий, ЧП произошло из-за некорректности расчетов, по другой – из-за спешки и заливки бетона в 30-градусные морозы.

Кроме того, в 2016 году на территории строительства шесть человек получили различные травмы, а двое рабочих погибли в результате полученных травм.

Летом прошлого года в Казахстане бурно обсуждалась новость о направлении 15 млрд тенге (48 млн долларов) пенсионных накоплений на финансирование строительства объектов на территории Экспо-2017 и кредитование подрядчиков.

Позже премьер-министр Казахстана Кайрат Келимбетов в комментарии Tengrinews.kz опроверг эту информацию.

Выставка продлится три месяца

Столица Казахстана была выбрана 22 ноября 2012 года местом проведения Экспо-2017, во время 152-й Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ).

Всемирная выставка в Астане продлится три месяца – с 10 июня по 10 сентября. Строительство павильонов и инфраструктуры выставки позволило создать более 50 тысяч рабочих мест. Общая стоимость проведения мероприятия оценивается в 3 млрд долларов США.