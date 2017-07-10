450 алматинцев испытали себя в «Гонке кочевников»

Недалеко от Алматы прошел первый в Казахстане забег для экстремалов. В 40-градусную жару бегуны преодолевали рвы и взбирались на стены.

Соревнование «Гонка кочевников» для любителей экстрима было организовано в 70 км от Алматы, в бассейне реки Или, недалеко от декораций города в средневековом стиле, построенного для съемок фильма «Кочевник».

В субботу 8 июля в южной столице Казахстана стояла 40-градусная жара, но желающих преодолеть 5–15 километров с полосой серьезных препятствий это не остановило.

Почувствовать себя суперменом

Участникам забега пришлось бежать по пересеченной местности, пробираясь через рвы и канавы с грязью, перепрыгивать через камни, пролезать сквозь трубы, подниматься и спускаться по отвесным стенам и ползти по-пластунски.

«Я прошел всю дистанцию и победил! Это чувство непередаваемо», – радуется 28-летний программист Рашид Саматов, один из тех, которому удалось добраться до финиша.

Он говорит, что труднее всего было проползти три десятка метров по земле под раскаленной солнцем колючей проволокой.

«Каждому мужчине хочется иногда почувствовать себя Индианой Джонсом или Брюсом Уиллисом», – улыбаясь, говорит парень, вытирая с лица грязь и пот.

В мире всё больше любят экстрим

«Гонку кочевников» организовала компания Run power. Подобные забеги с препятствиями – новое направление экстремального спорта, набирающее популярность в мире. В прошлом году в США в таких соревнованиях участвовали 5,6 млн человек.

Прежде чем провести соревнования в Алматинской области, организаторы изучили опыт аналогичных проектов на Западе, в России, Беларуси и Украине. Затем сами создали трассы с полосами препятствий разной сложности и предложили будущим участникам бесплатные тренировки.

«Мы не ожидали такого интереса к соревнованиям, – говорит Эльвира Эзями, одна из идейных вдохновителей проекта. – На первую гонку вышли почти 450 участников, и это в 40-градусную жару!»

Большинство бегунов – сотрудники крупных компаний, для которых этот был корпоративный забег – отличный способ вырваться из офисов и получить адреналин.

На первую казахстанскую гонку приехали также спортсмены из России, Украины, Беларуси, Франции и Италии.