Абдильдин: «Демократия в Казахстане с корнями выкорчевана одним человеком»

Патриарх политики Казахстана Серикболсын Абдильдин говорит об узурпации власти в стране, невозможности влиять на нее, но тем не менее – о необходимости объединяться.

«В свое время Казахстан всему миру провозгласил, что наш путь – демократический, но, к великому сожалению, мы сошли с демократического пути, не установив демократические принципы управления государством и обществом», – говорит в интервью Ц-1 патриарх казахстанской политики Серикболсын Абдильдин. — Демократия в Казахстане с корнями выкорчёвана одним человеком…»

Председатель Верховного cовета Казахстана с 1991 по 1993 год, лидер Коммунистической партии страны, баллотировавшийся в президенты в 1999 году, а затем перешедший на сторону демократической оппозиции, Абдильдин вынужден сегодня давать жесткую оценку власти президента Нурсултана Назарбаева.

По словам 79-летнего политика, желание Назарбаева править вечно и единолично – причина отказа государства от демократического развития.

Президент, по его словам, разогнал тех людей, которые могли обеспечить стране нормальное развитие.

«Он разогнал Верховный совет двух созывов. Я был одним из свидетелей, как неугодные партии, политические движения ликвидировались. К великому сожалению, сейчас взялись за уничтожение подрастающего поколения, которое становится грамотным, защищая права простого человека», – говорит Абдильдин.

«На заре независимости мы избавились от знающих управленцев, а затем и со средним звеном справились. Примеры могу привести: Заманбек Нуркадилов, Алтынбек Сарсенбаев (оба политика были убиты. – Прим. Ц-1), а также от тех людей, кто находится за пределами страны, которые хотели работать на благо народа и защищать конституционные права», – продолжает он.

Нынче уже третье поколение страдает, переживает Абдильдин, приводя в пример 29-летнего журналиста Жанболата Мамая, приговоренного в сентябре к условному сроку и запрету заниматься профессиональной деятельностью.

А Мамай, по словам ветерана политики, уже во внуки годится нынешнему режиму.

Расслоение общества и объединение

Люди должны объединиться, считает Абдильдин, но, к сожалению, расслоение казахстанского общества не дает такой возможности.

«Вот попробуйте объединить человека с месячным доходом 20 тысяч тенге с министром или другим чиновником с окладом миллион», – задается он вопросом.

«Я определенно скажу вам, молодым людям, что при нынешнем режиме, при нынешнем президенте что-нибудь сделать положительное для развития общества невозможно, – дает наставления аксакал. – Но молодые люди не должны опускать руки. Это заставит их искать любые пути и возможности, для того чтобы общество познало реальную ситуацию и было готово поддержать инициативы».

По мнению Абдильдина, важную роль сегодня играют оппозиционно настроенные СМИ, которые показывают людей, переживающих за положение дел в государстве.

«Поэтому молодые и умные сейчас должны объединяться под общими идеями. Эти идеи и должны определить, какой государственный строй нужен, – наставляет политик. – Мы же за годы независимости построили коррумпированную, лживую власть, которая оторвалась от реальной жизни масс, а это уже ни на что не годная политическая власть».