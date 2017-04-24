Административный арест в Казахстане могут продлить до суток

Генеральная прокуратура Казахстана заявляет, что продление админареста нацелено на борьбу с домашним насилием, но активисты опасаются, что это могут применить против них.

«У нас есть одна поправка: увеличение срока административного задержания с трех до 24 часов», – сообщил генеральный прокурор РК Жакип Асанов 14 апреля в ходе расширенного заседания Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК по вопросам профилактики бытового насилия.

Генеральный прокурор обосновал это тем, что за сутки правонарушитель приходит в себя, агрессия снижается, в результате он уже сам может правильно оценить свои действия, чего нельзя сделать в течение трех часов.

Из выступления Асанова можно было понять, что увеличение времени задержания прежде всего направлено на борьбу с бытовым насилием.

Он рассказал, что в РК разработан ряд поправок в Кодекс о браке и семье, Уголовный и Административный кодексы и другие законы, направленные на защиту жертв.

Но в то же время генпрокурор Казахстана не сказал, что увеличение срока задержания будет касаться только правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Гражданские активисты волнуются

Это вызывает беспокойство в обществе: в случае принятия поправки на сутки могут быть задержаны также и гражданские активисты.

Например, за участие в несанкционированной акции протеста, что в соответствии с законодательством Казахстана является правонарушением. Причем, как показывает практика, предполагаемых организаторов задерживают еще до начала действа.

Кстати, в пока еще действующие три часа административного задержания входит доставление к месту составления протокола об административном правонарушении (как правило, это полицейский участок).

Тут же происходит личный досмотр и досмотр вещей, изъятие документов и вещей, а также медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Правда, как показывает практика, задержание гражданских активистов по времени превышает положенный срок, когда таковых много, о чем свидетельствует ежемесячный мониторинг нарушений прав человека, который ведет Бюро по правам человека и соблюдению законности.

Наглядный тому пример – массовые задержания в Алматы 21 мая 2016 года, когда люди вышли на так называемый земельный митинг против продажи отдельных участков земли Казахстана Китаю. Задержанных развезли по полицейским участкам, причем некоторых продержали более девяти часов вместо положенных законодательством трех.

Для сравнения: в соседнем Узбекистане, где ситуация с соблюдением прав человека обстоит гораздо хуже, административное задержание не может длиться более трех часов.