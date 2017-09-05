Айсултан Назарбаев шокировал Казахстан своим признанием

Что происходит в семье президента Казахстана? Внук Нурсултана Назарбаева делится, что был «самым раздавленным человеком на планете» и стал наркоманом после суицида отца.

Письмо-исповедь было опубликовано сегодня, 5 сентября. «Мне выпало лечиться от очень серьезной болезни – пусть Всевышний убережет вас, и вы никогда не увидите ее среди своих родных и близких», – пишет Айсултан Назарбаев на своей страничке в Facebook, рассказывая о том, как он жил последние годы.

27-летний Айсултан Назарбаев, сын дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, в своем неожиданном и довольно длинном признании рассказывает, что приписанный ему обществом образ «мажора» не всегда соответствовал действительности, особенно во время трагических для него событий 2015 года.

В том году умер его дед по отцовской линии – академик Мухтар Алиев, а спустя полтора месяца в австрийской тюрьме от суицида погибает его отец Рахат Алиев.

«Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на планете. В этот момент ты готов остаться сразу без рук и ног, лишь бы не испытывать эту боль, беспощадно разрывающую душу», – пишет Айсултан.

Затем он рассказывает, что в то трудное для него время его поддержал дед – президент Назарбаев.

«Меня старалась поддерживать вся семья. Особенную заботу проявлял мой дед – Нурсултан Назарбаев. Президент страны днем решал проблемы 17 миллионов человек, а вечером уделял все внимание одному внуку. В тот момент я не смог полностью осознать, сколько энергии, здоровья и сил ему стоило такое повышенное внимание ко мне. Поэтому тогда позволил себе самую ужасную и глупую слабость. Я решил поискать успокоение в наркотиках».

Внутренний «джихад»

Свое нынешнее состояние Айсултан Назарбаев сравнивает с «внутренним джихадом» и сообщает, что намерен основать фонд по борьбе с наркоманией.

«Я считаю своим долгом говорить об этом открыто и громко ради спасения судеб и жизней. Рад, что соцсети дают такую возможность.

Надеюсь, мне удастся не только говорить, но и сделать что-то реальное. У меня много мыслей на этот счет, уже в процессе открытие благотворительного фонда по борьбе с наркоманией. Сейчас ищу опытных специалистов, способных помочь мне организовать действительно эффективную работу».

Айсултан

Внук казахстанского президента учился в Вене, в Американской международной школе, является выпускником британской Королевской военной академии сухопутных войск «Сандхерст» (Royal Military Academy Sandhurst).

Ему присвоено звание старший лейтенант. Сейчас он продолжает дело отца – Рахата Алиева, возглавлявшего Федерацию футбола Казахстана (ФФК). Айсултан – вице-президент ФФК и занимается развитием футбола в Казахстане.

СМИ называли его любимым внуком президента, не обделенным вниманием влиятельного деда.

«По воле Аллаха, я родился в семье Лидера Нации. И моей главной должностью является то, что я внук президента. На этой должности я нахожусь 24 часа в сутки», – так однажды заявил молодой человек на «круглом столе», посвященном проблемам развития футбола.

Он женат на дочери экс-председателя крупнейшей корпорации «КазРосГаз» Кайрата Боранбаева — Алиме.

Рахат Алиев

Сложные отношения между родственниками в семье президента Казахстана достойны сериала.

Рахат Алиев, отец Айсултана, был серьезной персоной на политическом Олимпе страны.

Он возглавлял налоговую полицию, занимал должности первого заместителя председателя КНБ и заместителя начальника службы охраны президента. И он же устранял конкурентов, занимался рейдерскими захватами бизнеса и пытался совершить государственный переворот.

Алиева обвинили в убийстве в 2007 году двух топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Темиралиева и Айбара Хасенова. Зятя президента заочно осудили в Казахстане, приговорив к 40 годам тюрьмы. Он бежал за границу, но в итоге был задержан.

В феврале 2015-го Рахат Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме. Власти Австрии заявили, что зять президента Казахстана покончил жизнь самоубийством. Но сам Алиев еще до ареста не раз говорил в интервью о том, что его могут устранить физически.

А что президент?

Спустя четыре месяца после смерти Алиева Нурсултан Назарбаев дал интервью казахстанскому телеканалу КТК. Он рассказал, что родственники просили его помиловать зятя, не доводя до суда:

«А почему забыли люди, что я посадил отца моих трех внуков? Думают, они ко мне со слезами не приходили вместе с матерью? Приходили. Думаете, я не переживал? Конечно, переживал. Но когда видел, что это явно, что это просто сверх, я не остановился. Родственники собирались, уговаривали все. «В твоих же руках, что тебе стоит закрыть». Я предупреждаю всех своих родственников, детей, друзей своих, что здесь неприкасаемых не будет! На всю страну! По телевидению!»