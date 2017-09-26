Алия Назарбаева – генпродюсер фильма о царице массагетов Томирис

Младшая дочь президента Казахстана намерена снять фильм о царице массагетов Томирис – «Казахфильм» проводит кастинг актрис на главную роль.

Алия Назарбаева, третья дочь президента Казахстана, также выступает соавтором сценария к фильму, который поручено снять Акану Сатаеву – одному из самых прославленных режиссеров страны.

Он автор таких фильмов, как «Рэкетир», «Ликвидатор», «Жаужурек мын бала». Его последнюю картину «Дорога к матери» казахстанские киноакадемики решили выдвинуть на премию «Оскар».

Съемочный процесс картины о Томирис планируют начать в декабре, а показать готовую киноленту – через год.

Сумму бюджета фильма Сатаев не раскрывает, но на состоявшемся накануне на территории киностудии «Казахфильм» финальном отборе актрисы на главную роль царицы массагетов заверил прессу, что денег хватит, чтобы полностью воплотить все идеи.

В этом можно не сомневаться, когда генеральным продюсером картины выступает дочь президента РК.

Кастинг на роль Томирис уже прошли двести кандидаток со всего Казахстана. На финальную стадию отбора пригласили прессу.

Журналисты, съехавшиеся на съемочную площадку, надеялись увидеть и расспросить звезд казахстанского кино – Асель Сагатову, Бибигуль Суюншалину, Аружан Джазильбекову, Камшат Жолдыбаеву: сообщалось, что они тоже хотят сыграть сакскую царицу.

Однако все громкие имена оказались лишь приманкой. Перед камерами призывала массагетов к битве Альмира Турсынбаева, непрофессиональная актриса из Астаны. Чтобы попасть в финал, ей пришлось выдержать конкурс – 10 человек на место.

Из двухсот претенденток для кинопроб было отобрано всего двадцать, рассказала кастинг-директор Жайна Абдиева.

«В целом в кастинге на все роли приняли участие более десяти тысяч казахстанцев, – отметила она. – Набор актеров продолжается до сих пор».

«Томирис» – это история жизни легендарной царицы массагетов (приблизительно 570–520 годы до н.э.), которая сумела пережить потерю мужа и единственного сына, объединить сакские племена и победить могущественного царя персов Кира.

Фильм будут снимать с размахом. Под строгим контролем историков-консультантов сошьют тысячу костюмов, изготовят точно такие же мечи, щиты, украшения и сбрую, какие были в VI веке до нашей эры. Проведут съемки в самых разных районах Казахстана – в Боровом, Баянауле, на Капчагае.

Но пока надо найти Томирис.

Алия Назарбаева – не первая из дочерей президентов стран Центральной Азии, занявшаяся кинематографом.

В начале сентября Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, представила на Венецианском кинофестивале спродюсированный ею фильм «Улугбек. Через тернии к звездам» – о средневековом ученом и правителе Самарканда.

В итоге ее фильм получил награду «Кинео» в номинации «Лучший зарубежный документальный фильм».