Алматинская область Казахстана учится принимать экотуристов

Для желающих пожить в простых казахстанских селах и разделить с хозяевами быт в Алматинской области готовится все больше предложений – от четырех долларов за сутки.

Современные туристы все чаще выбирают альтернативные варианты путешествий, как например, CBT-туризм (Community Based Tourism– туризм, основанный на сообществах). Это модное направление экотуризма, в котором самая важная составляющая – проживание в среде, максимально приближенной к условиям жизни простого народа.

В Южном Казахстане сеть гостевых домов развита неплохо, например, в поселке Саты, в Талгаре, Угаме, Жабаглы и Лепсинске туристов принимают по несколько гостевых домов, всего их около 40.

В Алматинской области мест, где можно разместиться любителям такого отдыха, – очень мало. В начале года Казахстанская туристская ассоциация (КТА) совместно с ECEAT – European Centre for Ecological and Agricultural Tourism начали работу по развитию CBT-гостевых домов в Казахстане.

Стоимость проживания за сутки колеблется от 1 500 тенге до 15 тысяч тенге (4–47 долларов США).

Все гостевые дома сертифицированы и сотрудничают с КТА, которая рекомендует владельцам такого жилья готовить для гостей набор предложений конных и пеших прогулок, поездок на фермы, посещений пасек, сенокосов и пр. Для обучения владельцев гостевых домов разработаны специальные стандарты и правила, пройдя проверку на их соответствие, гостевые дома получают сертификаты.

Что нужно для гостиничного дома

Обязательные условия: наличие минимального набора комфортных условий: чистые комнаты и постели, условия для личной гигиены, простая, качественная еда и добродушие хозяев. Кроме того, важно, чтобы это жилье было недорогим и соответствовало образу жизни в стране.

Порой даже уличный туалет – не проблема, главное, чтобы он был достаточно безопасным, а рядом с ним – рукомойник, мыло и полотенце.

За чем едут в Казахстан

Места в Южном Казахстане действительно живописные. В Жабаглы популярны катание на лошадях в предгорьях, пешие прогулки по ущелью Аксу, посещение сталактитовой пещеры с древними образованиями, посещение памятников, находящихся в Туркестане.

Из Угама можно совершить увлекательную поездку в Туркестан, расположенный в трех часах езды от села Каскасу. Грандиозный мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане – самый главный объект для паломников-мусульман в Казахстане и самое замечательное историческое здание в регионе.

Лепсинская местность – в высокогорном районе по северным склонам хребта Джунгарского Алатау изобилует широко разветвленной сетью речек и ключей. Это нетронутая природа: снежные горы, лес, альпийские луга и цветущие холмы. На пасеках местных жителей производится настоящий горный мед. Здесь можно один день посвятить рафтингу, а второй – восхождениям. Поэтому спрос на эти места есть и у казахстанских туристов.

Принимать экотуристов скоро сможет и Тамгалы

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова сообщила, что сейчас совместно с ECEAT и его руководителем Наутом Кустерцем рассматривается возможность развивать сеть гостевых домов вблизи урочища Тамгалы – уникальном памятнике наскального искусства Семиречья, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы уже выбрали одно село рядом с Тамгалы, и в поисках второго, где совместно с ECEAT будем проводить обучение и помогать открывать гостевые дома», – сообщила г-жа Шайкенова.

Наут Кустерц, который непосредственно занимается поддержкой этого проекта, говорит, что CBT-туризм очень популярен в Европе сегодня. Люди хотят контактировать с локальной культурой, общаться с местными людьми, менять свои мысли, чувства, физические ощущения, чтобы делать жизнь интереснее и справляться с проблемами, меняя поведенческие и мыслительные навыки.

По его мнению, сегмент экотуризма в Казахстане имеет огромный потенциал:

«Мне сложно судить, сколько времени займет развитие, но это непременно будет популярно. Посмотрите на пример Кыргызстана, там это направление очень развито, есть 20–25 деревень, в которых в общей сложности свыше 400 гостевых домов. Здесь тоже, я думаю, цифру в 40 домов можно значительно увеличить в ближайшие годы».

Гостевые дома – хорошая перспектива для молодых

Гостевые дома, принося прибыль владельцам, выполняют еще одну важную функцию – они создают рабочие места, молодежь благодаря им может оставаться в своем селе вместо того, чтобы рваться в город. Юноши и девушки могут принимать иностранных туристов, и зарабатывая, и развиваясь благодаря общению с людьми из разных уголков мира.

Самыми сложными пока остаются вопросы по транспорту. Таксисты задирают цены и втридорога везут туриста в отдаленное село, что значительно снижает туристическую привлекательность региона.