Алматинцы стали делиться ношеной одеждой

В Алматы появились «Ларцы тепла», куда можно сдать ненужную одежду – хорошие вещи раздадут нуждающимся, а оставшиеся отдадут на переработку.

Появление проекта под названием «Тепло» в Алматы – признак того, что горожане готовы делиться хорошими вещами, бывшими в употреблении, с людьми, которые в них нуждаются.

«Ларцов тепла» в городе – пять, стоят они в местах с высокой проходимостью. Два – в популярных торговых центрах. Еще один – в многопрофильной поликлинике, четвертый – в школе, пятый – в сквере у крупного бизнес-центра. Если вы увидите на больших боксах надпись: «Поделитесь одеждой. Подарите тепло» – это они.

Помимо контейнеров есть еще шесть пунктов, где вещи принимают из рук в руки.

Кто этим занимается

Проект «Тепло» организован частным благотворительным фондом SINAI FOUNDATION в январе 2017 года, а уже к середине апреля помог 80 семьям, детям и подросткам, оставшимся без попечения родителей. О себе основатели говорить не хотят, признаются только, что первоначальные вложения – их собственные.

А вот о тех, кого согрели, благотворители рассказывают на своем канале в Youtube.

Можно сдать даже ветошь

Уникальность алматинского проекта в том, что берут одежду и обувь в любом состоянии. Также можно сдать и аксессуары.

Новые или в отличном состоянии вещи отдают в химчистку, а затем продают в благотворительном магазине.

«Вырученные деньги распределяются на социальные нужды и сбор средств для граждан с непростой судьбой», – говорится на сайте проекта.

Одежду б/у, но в хорошем состоянии, обрабатывают в прачечной (стирка, двухэтапная дезинфекция сухим паром, глажка) и отправляют малообеспеченным семьям.

Изношенные вещи перерабатывают и отдают на утепление питомников для животных.

Как это работает

Загрузить в контейнер пакеты с ненужной одеждой может любой желающий. Организаторы ежедневно их вынимают и вывозят на трехколесных желтых авторикшах на склад, где сортируют и отдают в химчистку, которую предоставляет партнер проекта.

Идея о том, что одежде и обуви нужно давать вторую жизнь, сейчас очень популярна в мире, поскольку решает и экологические проблемы – лучше этими вещами попользуется кто-то еще, чем они будут гнить на мусорном полигоне.

Распродают и гардероб знаменитостей

Проект принимает в дар личные вещи медийных личностей, которые тоже продают, но по ценам ниже рыночных. Этот доход – тоже в пользу нуждающихся.

По словам создателей фонда, в их благотворительном магазине есть интересные находки: винтаж и предметы гардероба «на особые случаи».

«Пока мы работаем только в Алматы, но планируем организовать пункты сбора и установить контейнеры и в других городах республики», – рассказали организаторы Ц-1.

Сбор бывших в употреблении вещей бывает приурочен к праздникам (например, к Наурызу) или крупным городским событиям.

23 апреля, в день проведения Алматинского марафона, точки приема организовали на старте и финише. По словам создателей фонда, собрать удалось немало.

«Один незначительный жест способен изменить ход многих судеб. У всех бывают моменты в жизни, когда мы нуждаемся в тепле. Ваше участие спасет жизни, ваша забота подарит надежду», – такую философию вкладывают энтузиасты в естественное желание многих людей отдать ненужную одежду.