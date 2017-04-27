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    Алматинцы стали делиться ношеной одеждой

    В Алматы появились «Ларцы тепла», куда можно сдать ненужную одежду – хорошие вещи раздадут нуждающимся, а оставшиеся отдадут на переработку.

    Дети пытаются отправить в контейнер пакет с теплой одеждой; фото: teplocharity.kz
    Дети пытаются отправить в контейнер пакет с теплой одеждой; фото: teplocharity.kz

    Появление проекта под названием «Тепло» в Алматы – признак того, что горожане готовы делиться хорошими вещами, бывшими в употреблении, с людьми, которые в них нуждаются.

    «Ларцов тепла» в городе – пять, стоят они в местах с высокой проходимостью. Два – в популярных торговых центрах. Еще один – в многопрофильной поликлинике, четвертый – в школе, пятый – в сквере у крупного бизнес-центра. Если вы увидите на больших боксах надпись: «Поделитесь одеждой. Подарите тепло» – это они.

    Помимо контейнеров есть еще шесть пунктов, где вещи принимают из рук в руки.

    Кто этим занимается

    Проект «Тепло» организован частным благотворительным фондом SINAI FOUNDATION в январе 2017 года, а уже к середине апреля помог 80 семьям, детям и подросткам, оставшимся без попечения родителей. О себе основатели говорить не хотят, признаются только, что первоначальные вложения – их собственные.

    А вот о тех, кого согрели, благотворители рассказывают на своем канале в Youtube.

    Организаторы проекта "Тепло" у одного из контейнеров по сбору одежды; фото: teplocharity.kz
    Алматинцы у одного из контейнеров по сбору одежды; фото: teplocharity.kz

    Можно сдать даже ветошь

     Уникальность алматинского проекта в том, что берут одежду и обувь в любом состоянии. Также можно сдать и аксессуары.

    Новые или в отличном состоянии вещи отдают в химчистку, а затем продают в благотворительном магазине.

    «Вырученные деньги распределяются на социальные нужды и сбор средств для граждан с непростой судьбой», – говорится на сайте проекта.

    Одежду б/у, но в хорошем состоянии, обрабатывают в прачечной (стирка, двухэтапная дезинфекция сухим паром, глажка) и отправляют малообеспеченным семьям.

    Изношенные вещи перерабатывают и отдают на утепление питомников для животных.

    Как это работает

    Загрузить в контейнер пакеты с ненужной одеждой может любой желающий. Организаторы ежедневно их вынимают и вывозят на трехколесных желтых авторикшах на склад, где сортируют и отдают в химчистку, которую предоставляет партнер проекта.

    Одежду, бывшую в употреблении, стирают и дезинфицируют, прежде ,чем отдать нуждающимся; фото:
    Одежду, бывшую в употреблении, стирают и дезинфицируют, прежде ,чем отдать нуждающимся; фото: teplocharity.kz

     

    Идея о том, что одежде и обуви нужно давать вторую жизнь, сейчас очень популярна в мире, поскольку решает и экологические проблемы – лучше этими вещами попользуется кто-то еще, чем они будут гнить на мусорном полигоне.

    Распродают и гардероб знаменитостей

    Проект принимает в дар личные вещи медийных личностей, которые тоже продают, но по ценам ниже рыночных. Этот доход – тоже в пользу нуждающихся.

    По словам создателей фонда, в их благотворительном магазине есть интересные находки: винтаж и предметы гардероба «на особые случаи».

    «Пока мы работаем только в Алматы, но планируем организовать пункты сбора и установить контейнеры и в других городах республики», – рассказали организаторы Ц-1.

    Сбор бывших в употреблении вещей бывает приурочен к праздникам (например, к Наурызу) или крупным городским событиям.

    23 апреля, в день проведения Алматинского марафона, точки приема организовали на старте и финише. По словам создателей фонда, собрать удалось немало.

    «Один незначительный жест способен изменить ход многих судеб. У всех бывают моменты в жизни, когда мы нуждаемся в тепле. Ваше участие спасет жизни, ваша забота подарит надежду», – такую философию вкладывают энтузиасты в естественное желание многих людей отдать ненужную одежду.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алматы
    Теги: Алматы благотворительность Казахстан Ларцы тепла одежда проект Тепло
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