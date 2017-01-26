Казахстан встречает участников Универсиады-2017

В Алматы 29 января стартует Универсиада. Казахстан первым среди стран СНГ принимает зимние Всемирные студенческие игры.

В южной столице Казахстана с 29 января по 8 февраля соберутся студенты-спортсмены из 55 стран мира, чтобы побороться за награды в 12 видах спорта. Торжественное открытие Универсиады пройдет в специально построенном ледовом дворце «Алматы Арена», рассчитанном на 12 тысяч мест.

Участники соревнований начали прибывать в Казахстан еще 20 января. Всего ожидается более пяти тысяч иностранных гостей, из них две тысячи – спортсмены.

Крупнейшие делегации: российская – 240, чешская – 110 и китайская – 79 спортсменов.

Слоган мероприятия «Расправь свои крылья!» не случаен: талисманом Игр стал Сункар – птенец сокола.

Имиджевый проект для президента

Власти Казахстана преподносят Универсиаду как знаменательное событие и свидетельство успешности страны.

Спортивный праздник – под особым контролем президента Нурсултана Назарбаева.

Он не раз лично инспектировал все объекты Универсиады, подчеркивая, что это важный имиджевый проект для страны, который впоследствии принесет экономический эффект.

Среди плюсов проведения международных соревнований Назарбаев также отмечал популяризацию спорта среди молодежи и новые спортивные объекты, которые потом будут служить казахстанским атлетам.

Три из восьми спортивных объектов, задействованных в Универсиаде, были построены специально к этому мероприятию.

Кроме ледового дворца «Алматы Арена», это спортивный комплекс «Халык Арена» и Атлетическая деревня. Деревню со временем планируется превратить в студенческий кластер.

На церемонии зажжения факела Универсиады, прошедшей 25 января в Астане, Назарбаев сказал, что подобного масштаба мировые соревнования Казахстан еще не проводил. «Не каждое государство может себе это позволить», – цитирует главу государства агентство NUR.kz.

Эксперты видят еще один фактор увеличения эффекта от Универсиады: в нынешнем году в мире не будет проходить других популярных соревнований: ни Олимпиады, ни чемпионатов мира или Европы по футболу.

Все медали – Казахстану

Большинство стран пришлют на соревнования делегации спортсменов разного уровня: как звезд, блистающих на Олимпиадах, так и спортсменов, показывающих результаты на уровне своего вуза.

На предыдущих Играх, состоявшихся два года назад, Казахстан занял третье место в неофициальном командном зачете. В этом году, по мнению экспертов, Казахстан будет бороться за первую позицию. Основной соперник – Россия.

Главные надежды Казахстана на медали связывают с фигуристом Денисом Теном, который уже собрал внушительную коллекцию мировых наград и первым в истории Казахстана получил «бронзу» на Олимпиаде в Сочи. Сейчас фигурист занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Город заработает на туристах

Накануне открытия Всемирных студенческих игр аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил предполагаемую прибыль от проведения Универсиады.

По данным чиновника, иностранный турист в среднем ежедневно тратит в городе 245 долларов.

«Пятидневное пребывание в Алматы прогнозируемых пяти тысяч иностранных гостей принесет малому и среднему бизнесу города более двух млрд тенге доходов (6 млн долларов. – Ред.).

Только страны-участницы внесут по миллиону евро за проживание своих команд в Атлетической деревне. Кроме того, восемь отелей в городе, рекомендованных дирекцией Универсиады, будут заселены полностью спортивными делегациями», – отчитался на заседании правительства Байбек.

Спортивное событие, по словам акима, перезагрузит сервис, повысит туристическую привлекательность Алматы, даст возможность заработать малому и среднему бизнесу.

Акимат Алматы серьезно подошел к вопросу реализации билетов и наполненности залов, где будут проходить соревнования.

Все билеты, купленные до 8 февраля, примут участие в лотерее. Главный приз – двухкомнатная квартира в южной столице.

По состоянию на 24 января было продано больше половины билетов, самыми дефицитными считаются хоккей и горнолыжные соревнования, которые пройдут на «Шымбулаке».

История Универсиады

Первая Универсиада прошла в 1923-м в Париже. Международные игры студентов проводятся под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и считаются вторым после Олимпийских игр спортивным мероприятием планеты.

Участники Универсиады должны быть гражданами страны, которую представляют, быть не моложе 17 и не старше 28 лет, быть студентом вуза или недавним выпускником (не больше года после окончания).

Право принять Всемирные студенческие зимние игры 2017 года Алматы получил в 2011 году по итогам голосования Исполнительного комитета FISU.