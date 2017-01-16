Апелляция Бокаева и Аяна: в суде пели гимн Казахстана

Сестра Макса Бокаева рассказала Ц-1, как прошел первый день пересмотра дела казахстанских активистов, осужденных за земельные протесты в Атырау.

Сегодня,16 января, Апелляционный суд города Атырау начал пересмотр дела казахстанских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна.

Рассмотрение апелляционной жалобы Бокаева и Аяна, обвиненных в организации митингов в Атырау против земельной реформы, проходило в закрытом режиме.

Как рассказала сестра Ц-1 Макса, Акмарал Бокаева, обвиняемых в зал не привезли, хотя они и подавали ходатайства об этом. Талгат Аян и Макс Бокаев отвечали на вопросы коллегии судей посредством видеоконференцсвязи. Присутствующим в зале их ответы были едва слышны.

В первой половине дня адвокаты заявляли судьям ходатайства (коллегия состоит из трех судей-женщин).

По словам сестры, Бокаев отказался от помощи государственного защитника, назначенного без его ведома.

Зал суда был заполнен людьми, которые поддерживали активистов — они скандировали, аплодировали и пели гимн Қазахстана.

Активисты, наблюдавшие за ходом судебного заседания, жаловались в соцсетях, что в помещении суда было очень холодно.

Закон отменили, но активистов не выпустили

Бокаев и Аян находятся под арестом с 17 мая. Активистов обвиняют в пропаганде, или публичных призывах к захвату, или удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

24 апреля они организовали в Атырау митинг против «земельной реформы» в Казахстане под девизом «Проснись, казах».

Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.

Под давлением общественного мнения президент Казахстана в мае объявил мораторий на принятие закона, но активисты все же остались за решеткой.

28 ноября суд №2 города Атырау вынес решение осудить активистов на пять лет колонии. Им также назначили штрафы в размере 250 МРП (около 1 500 долларов США – Ред.) и запретили занимать госдолжности в течение пяти лет.

Аян и Бокаев называли суд политически мотивированным. Переломный момент в суде наступил после заслушивания видеопоказаний «пивного короля» Тохтара Тулешова, который заявил, что финансировал организацию митингов, передав деньги Талгату Аяну через посредника. В знак протеста активисты отказались давать показания.

Правозащитники, в том числе международные, не раз призывали освободить заключенных.