Балли Мажец требует от властей Казахстана немедленного вида на жительство

Этническая казашка, кандидат в президенты Польши на выборах 2015 года, протестует против отказа Казахстана предоставить ей в срочном порядке вид на жительство.

Урожденная Балжан Наурызбаева, но ставшая известной под именем Балли Мажец в Польше, на своей новой родине, сегодня на пресс-конференции в Алматы рассказала о своей неудавшейся попытке получить вид на жительство в Казахстане.

Председатель ассоциации «Вспулнота Казахска» Мажец, оппозиционер, в 2015 году выставлявшая свою кандидатуру для участия в выборах президента Польши, но не набравшая достаточно подписей, чтобы баллотироваться на высший пост в стране, считает, что ее историческая родина поступает с ней несправедливо.

Месяц назад Мажец приехала в Казахстан в связи со смертью своей матери. В это время ей пришла в голову идея получить вид на жительство, для чего она обратилась к президенту Нурсултану Назарбаеву, главе МВД страны Калмуханбету Касымову, а также в Управление миграционной полиции Департамента внутренних дел (УМП ДВД) Алматы.

Пока ответ пришел только от УМП ДВД. В нем миграционная полиция сообщает, что ей как иностранной гражданке следует обратиться с заявлением о получении долгосрочных виз В-8 или В-9 в своей стране, то есть в Польше, и там ее просьба будет рассмотрена.

Балли Мажец не понимает, почему она, казашка, должна хлопотать о визе в казахстанском посольстве в Польше, коль скоро она уже приехала и выражает явственное желание жить на родине.

Но что-то им мешает…

Она уверена, что власти Казахстана могли решить вопрос оперативно, но что-то им мешает. Вполне возможно, ее оппозиционная репутация.

На пресс-конференции Балли процитировала несколько строк из письма Назарбаеву:

«Недавно на V Всемирном курултае казахов Вы говорили: «Каждому казаху двери на родину открыты. Никаких ограничений мы не ставим». И я, гражданка Польши, этническая казашка, решила вернуться в Казахстан, на свою историческую родину, и здесь постоянно жить…

Мой отец, Наурызбай-мырза, был участником 1-го съезда казахской партии «Алаш», многие его соратники по партии были репрессированы, погибли в лагерях, а ему посчастливилось: он выжил. Я также хотела бы продолжать дело отца – бороться за процветающий, развивающийся Казахстан. Я чувствую, что сегодня я нужна своей стране».

На вопрос о том, что все-таки мешает ей вернуться в Польшу и получить долговременную визу на въезд в Казахстан, Балли ответила, что отношение к ней казахстанских дипломатов в Польше весьма негативное.

Очевидно, это связано с ее общественной и правозащитной деятельностью, а также с участием в пикете во время визита президента Назарбаева в Польшу в прошлом году.

«Казахстанский посол в Польше публично заявил: «Балли Мажец никогда не получит визу в Казахстан». Как же мне теперь обращаться к нему? Поэтому я обратилась к высшему руководству страны», – говорит она.

Вопреки правилам

Согласно правилам, установленным МВД РК, лицо, подающее на получение вида на жительство, обязано предоставить ряд документов по перечню, среди них: листок убытия – другими словами, разрешение государства постоянного проживания на выезд; справку о несудимости; медицинские справки об отсутствии заболеваний, с которыми въезд в Казахстан запрещен; копию договора об аренде жилья, справку о временной регистрации и другие документы.

После сдачи документов у УМП имеется 60 дней на рассмотрение заявки – таковы правила, установленные в Казахстане.

Балли Мажец сбором справок и документов, похоже, не занималась, но убеждена в политической мотивации полученного отказа.

Все же она до сих пор надеется на положительное решение своего вопроса и сказала, что будет дожидаться ответа до 13 августа, а затем уедет в Польшу и там будет добиваться вида на жительство в Казахстане.