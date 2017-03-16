Бедных в Казахстане хотят обеспечить адвокатской помощью

Новый проект Фонда Евразия Центральная Азия (ФЕЦА) в Казахстане нацелен на выработку системы оказания юридической помощи тем, кто ее не может позволить по бедности.

Официальное название проекта ФЕЦА, презентация которого состоялась 14 марта в Алматы, называется: «Совершенствование системы юридической помощи для уязвимых групп в Казахстане».

Он будет осуществляться при поддержке представительства Европейского союза в Казахстане, а его местным партнером выступает ОФ «Талдыкорганский правозащитный центр».

Как рассказали участники проекта на пресс-конференции в Алматы, проект охватит семь областей Казахстана: Алматинскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Западно-Казахстанскую.

Бедным адвокат не по карману

Несмотря на то, что в Казахстане провозглашаются равные права всех групп населения, на деле большое количество людей остаются безо всякой возможности получить квалифицированную юридическую помощь, если нет денег на частного адвоката.

Поэтому инициатива направлена на усовершенствование механизмов и практики защиты прав уязвимых групп населения, в частности в случаях их вовлечения в систему уголовного и гражданского правосудия через улучшение качества и доступа к бесплатной гарантированной государством юридической помощи.

На протяжении 24 месяцев — с января 2017 года по декабрь 2018 года — будет собираться вся необходимая информация, рассматриваться обращения, после чего – выработаны четкие критерии и алгоритмы работы.

Бюджет проекта составляет 311 192 евро, и как отметил директор Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис, это небольшая сумма для такого проекта, поэтому работа будет вестись точечно, чтобы проработать пусть не все, но самые проблемные участки.

В целом это будет масштабное исследование ситуации по предоставлению гарантированной государством бесплатной юридической помощи, а также мониторинг и анализ законодательства в этой области.

Кто они — «уязвимые»

К уязвимым группам, которыми займутся в первую очередь, отнесли лиц, отбывающих тюремное заключение, детей, выпускников детских домов и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Однако наиболее четкие критерии выбора, как отметил Виктор Тен, партнер проекта и директор ОФ «Талдыкорганский правозащитный центр», будут определены уже в процессе работы.

Как сообщили участники проекта, в работе очень много внимания будет уделено опыту соседних государств, где аналогичная работа уже проводилась с результатами разной степени успешности. В числе стран, чей опыт однозначно будет полезен, инициаторы казахстанского проекта назвали Грузию, поэтому в процессе работы состоится ознакомительная поездка в эту страну.

В качестве прогнозируемых результатов данного проекта предполагается выявление основных барьеров доступа уязвимых групп к бесплатной юридической помощи (БЮП), выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, включение конкретных рекомендаций в действующее законодательство РК, а также повышение доступа к БЮП вышеупомянутых групп населения.