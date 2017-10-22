Боксер из Казахстана Жанат Жакиянов потерял чемпионские титулы

Любители бокса из Казахстана надеялись, что Жанату Жакиянову, чемпиону мира по версии WBA и IBO в легчайшем весе удастся в Белфасте сломить ирландца Райана Барнетта.

21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся бой за звание чемпиона мира среди профессионалов в легчайшем весе между боксёром из Казахстана Жанатом Жакияновым, чемпионом Super WBA, и чемпионом по версии IBF Райаном Барнеттом.

На кону стояло два чемпионских пояса.

Бой был достаточно близким и прошёл все 12 раундов. Весь бой Жакиянов, кредо которого «ни шагу назад», упорно шёл вперёд, пытаясь сломить сопротивление ирландца.

Однако Барнетт выдержал давление казахстанца и часто успешно контратаковал за счёт своего преимущества в скорости.

Поединок изобиловал клинчами, когда оба соперника сковывали активные действия друг друга.

Жакиянов вышел на этот бой как на последний, упорно и методично преследуя соперника, но провести яркую атаку и потрясти британца так и не сумел.

В свою очередь, британец не рисковал и не стремился каждый раз обострить бой, больше проводя время в защите и контратакуя Жаната.

Несмотря на равный бой, все судьи единогласным решением отдали победу ирландскому боксёру. На карточках трёх судей стояло: 118-110, 116-112 и 119-109.

В феврале Жанат Жакиянов одолел американца Роуши Уоррена и был объявлен новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.

Весь Белфаст пришёл поболеть за своего боксёра.

Незадолго до боя ирландец заявил в интервью Belfast Telegraph: «Дело не только в том, что я выиграю очередной пояс. Эта победа значит, что я смогу купить дом для своей семьи. Я — чемпион мира, и я хочу делать большие вещи, хочу быть в состоянии обеспечить семью — такова моя цель сейчас».

Известно, что его жена заявила, что отменяет свою коммерчески выгодную поездку в Китай, чтобы поддержать мужа.

Казахстанец наоборот перед боем не делал никаких громких заявлений.

Жанат родился в селе Благовещенка и, переехав в областной центр Северо-Казахстанской области город Петропавловск, лишь в 16 с половиной лет начал заниматься боксом.

В настоящее время женат, имеет двоих детей (всю историю жизни боксёра Жаната Жакиянова можно посмотреть в фильме «Жанат Жакиянов — Ни Шагу Назад!»).

Таким образом, к своему поясу IBF в легчайшем весе Райан Барнетт добавил титул WBA (Super), ранее принадлежавший боксёру из Казахстана Жанату Жакиянову.