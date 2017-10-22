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    Боксер из Казахстана Жанат Жакиянов потерял чемпионские титулы

    Любители бокса из Казахстана надеялись, что Жанату Жакиянову, чемпиону мира по версии WBA и IBO в легчайшем весе удастся в Белфасте сломить ирландца Райана Барнетта.

    Жанат Жакиянов и Брайан Барнетт перед боем; фото: официальное фото турнира
    Жанат Жакиянов и Брайан Барнетт перед боем; фото: официальное фото турнира

    21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся бой за звание чемпиона мира среди профессионалов в легчайшем весе между боксёром из Казахстана Жанатом Жакияновым, чемпионом Super WBA, и чемпионом по версии IBF Райаном Барнеттом.

    На кону стояло два чемпионских пояса.

    Бой был достаточно близким и прошёл все 12 раундов. Весь бой Жакиянов, кредо которого «ни шагу назад», упорно шёл вперёд, пытаясь сломить сопротивление ирландца.

    Однако Барнетт выдержал давление казахстанца и часто успешно контратаковал за счёт своего преимущества в скорости.

    Поединок изобиловал клинчами, когда оба соперника сковывали активные действия друг друга.

    Жакиянов вышел на этот бой как на последний, упорно и методично преследуя соперника, но провести яркую атаку и потрясти британца так и не сумел.

    В свою очередь, британец не рисковал и не стремился каждый раз обострить бой, больше проводя время в защите и контратакуя Жаната.

    Несмотря на равный бой, все судьи единогласным решением отдали победу ирландскому боксёру. На карточках трёх судей стояло: 118-110, 116-112 и 119-109.

    В феврале Жанат Жакиянов одолел американца Роуши Уоррена и был объявлен новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.

    Весь Белфаст пришёл поболеть за своего боксёра.

    Незадолго до боя ирландец заявил в интервью Belfast Telegraph: «Дело не только в том, что я выиграю очередной пояс. Эта победа значит, что я смогу купить дом для своей семьи. Я — чемпион мира, и я хочу делать большие вещи, хочу быть в состоянии обеспечить семью — такова моя цель сейчас».

    Известно, что его жена заявила, что отменяет свою коммерчески выгодную поездку в Китай, чтобы поддержать мужа.

    Казахстанец наоборот перед боем не делал никаких громких заявлений.

    Жанат родился в селе Благовещенка и, переехав в областной центр Северо-Казахстанской области город Петропавловск, лишь в 16 с половиной лет начал заниматься боксом.

    В настоящее время женат, имеет двоих детей (всю историю жизни боксёра Жаната Жакиянова можно посмотреть в фильме «Жанат Жакиянов — Ни Шагу Назад!»).

    Таким образом, к своему поясу IBF в легчайшем весе Райан Барнетт добавил титул WBA (Super), ранее принадлежавший боксёру из Казахстана Жанату Жакиянову.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бокс
    Теги: бокс бокс в Казахстане Брайан Барнетт Жанат Жакиянов
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