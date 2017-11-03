Более трети антибиотиков в РК продают без рецепта – кому это выгодно?

Продажа антибиотиков без рецепта в Казахстане вредит пациентам и врачам, но ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Почему – разбирался наш корреспондент…

36% антибиотиков, реализуемых в аптеках Казахстана, выдается пациентам без назначения врачей, говорили на встрече с журналистами в Алматы 1 ноября медики и представители фармацевтических компаний страны.

Опасность бесконтрольного приема антибиотиков, по словам экспертов, может привести к развитию резистентности (устойчивости) к препаратам.

Если человек при каждой простуде глотает антибиотики, может случиться, что серьезную болезнь или осложнение ему нечем будет лечить.

Еще одна угроза – токсическое действие отдельных антибиотиков на жизненно важные органы. Некоторые антибиотики необратимо поражают печень, почки, слуховой нерв и другие органы.

Говоря об этом, медики напомнили сентябрьский случай с двухлетним ребенком из Караганды, которому мать по собственной инициативе вколола препарат «Цеф-III», антибиотик из группы цефалоспоринов.

Мальчик пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачам с трудом удалось вернуть ему здоровье.

Скандальные таблетки

Антибиотики в Казахстане попадают в скандальные истории не только из-за беспечных пациентов.

Две недели назад казахстанская газета «Время» сообщила о том, что на шымкентском заводе «Химфарм» в 2013 году антибиотики были произведены из сырья, полученного от недобросовестного поставщика.

Тогда сырье и готовые ампулы заперли на специальном складе, но, как пишет издание, произошла утечка, и «левый» препарат появился в аптеках.

Больше всего в этой истории беспокоит то, что АО «Химфарм» – один из основных поставщиков ТОО «СК «Фармация», единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств в Казахстане.

Данное ТОО обеспечивает поставку всех видов препаратов, изделий медицинского назначения и медтехники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Иными словами, во всех больницах и поликлиниках граждане получают только те лекарства, которые для них доставило ТОО «Фармация».

Не менее скандальная «Фармация»

История этого дистрибьютора сама по себе заслуживает отдельного рассказа. Взять хотя бы организационно-правовую форму: товарищество с ограниченной ответственностью.

По законодательству участники такой организации не отвечают по обязательствам товарищества. И это в сфере, где тратятся бюджетные деньги. Причем деньги немалые: на 2017 год запланировано осуществить закупок медицинских препаратов в рамках ГОБМП на 101,5 млрд тенге. В прошлом году через ТОО прошло 115 млрд тенге.

За восемь лет существования в компании сменилось пять руководителей, и практически каждый уходил со скандалом.

То опоздают с поставками, и пациенты сидят без лекарств, то закупят самые дешевые и некачественные препараты, то переплатят в три раза. Последний глава ТОО – Максим Касаткин, назначенный в феврале 2017 года, с сентября и по данный момент находится под арестом.

По сообщению Нацбюро по противодействию коррупции, в СК «Фармация» действовала преступная схема, позволявшая завышать цены на закупаемые лекарства.

Одновременно с Касаткиным задержали председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Ларису Пак. Многолетний руководитель отрасли, она подозревается в лоббировании интересов фармкомпаний.

«Выгони всех и поставь новых!»

Интересно, что все эти скандалы и расследования начались после громкого заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«СК «Фармация» является единым дистрибьютором, которому государство дает средства. Это стало мафией там, они не дают возможности строить даже фармацевтические фабрики. Выгони всех, кто в «Фармации» сидит сейчас! Выгони! Поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются», – потребовал Назарбаев от министра здравоохранения Елжана Биртанова на расширенном заседании правительства в начале февраля этого года.

Особое возмущение президента вызвало то, что СК «Фармация» отдает предпочтение импортным, а не местным лекарствам.

«Сколько процентов у нас обеспечивается отечественными лекарственными средствами? Было мое поручение о 50 процентах. Сейчас приезжают бизнесмены, которые хотят построить фармфабрики, однако их не допускают к этой сфере, – сказал президент РК. – Потому что со всеми странами составлены контракты, сидит человек Икс, который имеет что-то от этого, не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Мы сможем переломить данную ситуацию».

Таинственный мистер Икс

Еще интереснее, кто этот человек – Икс.

По непроверенным слухам, настоящий владелец ТОО – это персона, максимально приближенная к самому президенту. Поэтому-то, несмотря на все нарушения, СК «Фармация» продолжает властвовать на рынке бесплатных лекарств. А ответственность несут наемные директора.

Мало того, источники в структуре здравоохранения в стране утверждают, что недавний перенос введения системы обязательного медицинского страхования с 2018 на 2020 год в Казахстане вызван не в последнюю очередь интересами ТОО, которому в новой системе просто не было места.

Будет ли порядок в аптеках?

Вернемся, однако, к нашим антибиотикам. Точнее, к тем 36% их оборота, который обеспечивается безрецептурной покупкой.

Все медики страны выступают за законодательный запрет продажи антибиотиков без назначения врача.

Попытка запретить на уровне приказа Минздрава была еще в 2015 году. Однако она ничем не закончилась, что еще раз подтверждает, что фармацевтическое лобби не собирается сдавать своих позиций.

В такой ситуации казахстанцам остается самим нести ответственность за свое здоровье, прислушиваясь к рекомендациям врачей.