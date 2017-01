Борьба со смогом в Астане: установят датчики и сократят выбросы

Жители Астаны требуют от городских властей активнее бороться со смогом. Ц-1 выяснил: в мире эту проблему решают с помощью запрета на уголь и скидками на электроэнергию.

18 января аким Астаны Асет Исекешев провел специальное совещание по вопросам экологической обстановки в городе. По данным столичных экологов, смог в столице Казахстана спровоцировали не только выбросы, но и антициклон, безветренная погода, туман и влажность.

«В период штиля в воздухе ощущается концентрация жженого топлива. Это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого твердого топлива является зольная пыль, или взвешенные частицы, которые более осязаемы для организма человека, нежели выхлопные газы автотранспорта», – объяснил руководитель столичного департамента экологии Абзал Егембердиев.

По его словам, выбросы от автомобилей более чем в пять раз превышают выбросы от частного сектора, а пиковые концентрации загрязняющих веществ наблюдаются в безветренную погоду.

После обсуждения данных, полученных от экологов, Исекешев поручил создать план по улучшению экологической ситуации в городе.

В документ должно войти сокращение выбросов на ТЭЦ и в частном секторе, а также от транспортных средств. Также во всех районах Астаны будут установлены датчики мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Воздушные коридоры

Ц-1 изучил мировой опыт борьбы со смогом. Чемпионом по количеству городов, где месяцами стоит густой туман с запахом гари, считается Китай.

Жители Пекина привыкли ходить в масках, а по всей стране только в 2015-м было закрыто более двух тысяч отравляющих воздух предприятий. К 2020 году на продажу угля будет наложен запрет, сообщает сайт Look at me. Приоритет – за электричеством и природным газом.

Ученые разрабатывают интересные проекты борьбы со смогом: от небоскребов, поливающих воздух, до беспилотников, распыляющих химикаты для оседания смога на землю.

В Пекине пошли еще дальше: городские власти собираются создать специальные воздушные коридоры, по которым грязный воздух станет выходить из города.

Инженеры предположили, что можно сформировать потоки ветра в определенных районах вдоль трасс, которые уже существуют, но не застроены. В проекте также будет учитываться направление движения ветров, которые преобладают в природе.

В Великобритании еще в прошлом веке граждан простимулировали перейти с угольных котлов на газовые.

Бесплатный проезд

В Париже сначала решили проблему пробок: собственникам частных авто можно бесплатно ездить в общественном транспорте, а в центр города водители могут заезжать поочередно.

Власти Греции, проанализировав причины возникновения смога, предложили жителям Афин не включать камины в безветренные дни. В дни, когда концентрация в воздухе вредных веществ превышает норму, собственникам домов и квартир с каминами также предлагают скидку 70% от тарифа на электроэнергию.

Из Астаны – в Сайлент-Хилл

Жители столицы Казахстана начали жаловаться на густой смог еще 17 января. Едкий запах гари затрудняет дыхание и вызывает желание быстрее вернуться в помещение.

Астанчане изначально связывали возникновение смога с увеличением количества автомобилей в городе и работой устаревших ТЭЦ.

В соцсетях сравнивали Астану с городом-привидением Сайлент-Хиллом и в шутку просят вернуть в столицу привычный ветер.