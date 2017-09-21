Бухарский подросток, возможно, попал в рабство в Казахстане

Казахстанские правозащитники предполагают, что пропавший в Атырауской области Казахстана 15-летний узбекистанец Асылбек Хамроев продан в рабство.

Асылбека Хамроева до сих пор нет. Как минимум, прошло 19 дней.

Его мать Умида Хамроева, уроженка кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области Узбекистана, целые дни проводит в тревожном ожидании и страхе, что ее сына где-то мучают или даже убили…

«Я так боюсь…» – все время повторяет она.

40-летняя женщина работала кухонной разнорабочей на ферме в селе Бекжал Жылыойского района Атырауской области Казахстана. В августе она должна была съездить в Узбекистан и оставила сына под присмотром хозяев.

Вернувшись 9 сентября, женщина не обнаружила сына, но ее начал успокаивать Аслан Жолаев, брат хозяина фермы: сказал, что Асылбек ушел 2 сентября, но он «шустрый парень», наверняка где-то загулял. Затем он отговорил мать обращаться в полицию.

Через несколько дней Умида, не выдержав, обратилась в полицию в районном центре Кульсары, ее сотрудники провели допросы, на этом пока все закончилось. Полицейские ничего не говорят матери, более того, на неизвестном основании забрали у нее паспорт.

В интервью Ц-1 Жолаев подтвердил свои слова, и снова предположил, что мальчик где-то загулял, а может, вообще уехал в Узбекистан.

Почему не обратились в полицию?

Правозащитница из Актобе Гульнур Идигеева, занимающаяся правами трудовых мигрантов, считает подозрительным спокойствие хозяина фермы и предполагает, что мальчика передали в трудовое рабство.

«Как это – со 2 сентября ребенка нет, а они в полицию не обратились?! – с недоумением спросила она. – Очень подозрительно. Возможно, где-то на пастбище скот пасет. И как бы он, по версии фермеров, перешел границу без денег».

Правозащитница сообщила, что Умиде может помочь Международная организация по миграции.

Для этого женщине надо обратиться в Международное Казахстанское бюро по правам человека, где оказывают услугу юридической клиники, финансируемой организацией по миграции.

«Надо работать через УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью), а не писать простое заявление в УВД (Управление внутренних дел). Возможно, он стал жертвой торговли людьми, а этим занимается УБОП», – сказала Идигеева.

По ее словам, юридическая клиника бесплатно поможет Умиде, более того, предоставят шелтер для нее и сына, когда его найдут.

«Сейчас, если этого ребенка найдут, и у него не будет документов, ему оформят право на возвращение. Их с мамой устроят в шелтер, пока будут готовить для них документы», – сказала правозащитница.

За торговлю несовершеннолетним…

Что касается ситуации с трудовой эксплуатацией в Казахстане, то государство присоединилось к Конвенции по борьбе с рабством в 2008 году.

5 февраля 2008 года президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Конвенции.

Если говорить о национальном законодательстве, то в Казахстане за торговлю несовершеннолетними предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

При этом в глобальном индексе рабства Казахстан в 2016 году занял 25-ю строчку из 126, что соответствует уровню ближе к высокому.

В Казахстане часто встречается сексуальная и трудовая эксплуатация.