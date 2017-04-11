Бывший министр РК выиграл иск против Forbes Kazakhstan и ratel.kz

Журналисты в Казахстане приговорены к выплате иска на сумму 50,2 млн тенге за публикацию данных госпроверки компаний бывшего министра госдоходов Зейнуллы Какимжанова.

Бывший министр государственных доходов Казахстана Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид Какимжанов выиграли иск против изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz, а также против бывшего гендиректора ТОО «Автодорсервис» Виталия Процентова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

4 апреля Медеуский районный суд Алматы вынес решение о взыскании с журналистов 50,2 млн тенге (более 161 тысячи долларов США) в пользу Зейнуллы и Ильхалида Какимжановых. Суд также потребовал опровержения и удаления ряда публикаций, оскорбляющих их честь и достоинство.

На закрытом заседании судья Тимур Жумамуратов еще до начала процесса вынес определение, запрещающее СМИ освещать судебный процесс и обязал журналистов опровергнуть ранее опубликованные факты, которые подтверждались официальными источниками и документами.

В частности, судья посчитал порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Зейнуллы Какимжанова информацию о том, что проверяющие государственные органы выявили признаки хищения в особо крупных размерах в принадлежащей его семье компании «К-Дорстрой», выполнявшей государственный подряд по реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Уральска.

Парадокс в том, что факты хищений на стратегическом объекте выявила инспекция финансового контроля, а служба экономических расследований по этому поводу возбудила уголовное дело, которое сейчас расследуется Национальным бюро по противодействию коррупции.

Также в своем решении судья Жумамуратов предписал опровергнуть факт существования конфликта между семейным кланом Какимжанова и его бывшим партнером по дорожно-строительному бизнесу Виталием Процентовым из-за компании «Автодорсервис».

Как пишут казахстанские СМИ, к качеству работ, выполняемых компаниями семьи Какимжанова, имеются претензии со стороны государства, и они широко известны, например, скандалы, связанные со строительством участка дороги Актау – Атырау, строительством взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уральска.

Но проигранный судебный процесс, по словам журналиста ratel.kz Геннадия Бендицкого, еще не конец.

«Нам предстоят и другие подобные судебные процессы – на нас подали в суд генеральные директора строительных компаний, контролируемых Какимжановым, – пишет он. – Мы понимаем, что у нас практически нет шансов. Никаких иллюзий насчет нашей судебной системы мы не испытываем… Тем не менее мы будем подавать апелляции в вышестоящие инстанции и бороться за свое право писать о подобных явлениях».

В интервью по этой теме издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов сказал следующее:

«Наша сторона предоставила суду все необходимые документы: выписки с eGov, документы надзорных органов, контролирующих организаций, переписку между властью, компаниями и другие официальные бумаги. Суд счел, что нам необходимо опровергнуть данные, полученные от официальных государственных органов. У нас нет слов. Уверен, что вышестоящие суды помогут найти нам эти слова».

До сих пор журналисты не получили на руки решение суда, а только имели возможность услышать его из уст судьи. Они активно выражают свое несогласие с постановлением в своих изданиях и на страницах социальных сетей.

Несколько их коллег и общественников также высказались со словами поддержки в адрес журналистов, подчеркивая, что такое решение суда – нарушение конституционных прав, направленное против свободы слова.

Сумма иска напоминает попытку не доказать свою правду, а заставить замолчать неугодных журналистов или даже привести к закрытию СМИ, нанеся по нему финансовый удар, а потому это серьезный прецедент для профессиональной консолидации, пишут коллеги-журналисты.