Чем обернутся Астане мирные переговоры по Сирии?

Переговоры по Сирии 23 января важны, но ничего не принесут Казахстану, кроме улучшения имиджа Назарбаева, считает политолог Жаксылык Сабитов.

В столице Казахстана пройдут очередные переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта.

Они будут в новом формате: кроме сирийских сторон конфликта в них примут участие Россия, Турция и Иран. Приедут ли главы этих государств в Астану – пока неизвестно.

Президент Сирии Башар Асад 9 января заявил сирийскому агентству SANA о готовности обсуждать в Астане вопрос передачи власти – после референдума и внесения поправок в Конституцию.

Представители разнородной сирийской оппозиции участия пока не подтвердили.

Казахстанский политолог Жаксылык Сабитов уверен, что переговоры в Астане состоятся, хотя, возможно, и не в полном формате.

По его мнению, в них примут участие те стороны конфликта, которые каким-то образом аффилированы с Россией и Турцией. Остальные либо не будут представлены, либо будут представлены очень слабо.

— Если говорить о плюсах и минусах для Казахстана – зачем стране в принципе нужно брать на себя функции площадки в такой сложной ситуации?

— Есть два относительно мелких минуса. Первый – возрастание террористической угрозы.

ИГИЛ не будет представлен за столом переговоров в Астане. Если руководители ИГИЛ решат, что суннитский Казахстан помогает алавитскому режиму Асада, они могут попытаться сорвать переговоры, устроив теракты в городах Казахстана.

Это маловероятный сценарий, но его не стоит совсем исключать из расчетов, ведь в отличие от других переговорных площадок (например, Женева – Ред.), в Казахстане есть малые группы экстремистов, находящихся под влиянием идеологии ИГИЛ. События в Актобе 2016 года это наглядно показали.

Второй минус – ненужная, с моей точки зрения, трата денег налогоплательщиков Казахстана.

Это мероприятие не принесет гражданам ничего позитивного в плане улучшения качества жизни. Плюс для Казахстана есть один, хотя, по моему мнению, он касается не всей страны, а только президента страны Нурсултана Назарбаева.

— Какой именно плюс?

— Теоретически Акорда рассчитывает, что с помощью решения сирийского вопроса руководитель Казахстана получит долгожданную Нобелевскую премию мира.

Сирийская проблема на данный момент является наиболее медийно известной, и разрешение этого конфликта будет более медийно значимо, чем национальный диалог в Тунисе (Нобелевская премия мира 2015 года) или решение колумбийского внутреннего конфликта (Нобелевская премия мира 2016 года).

А это значит, что те политические институты или личности, разрешившие данный конфликт мирным способом, могут попасть на позицию номер один в качестве претендента на Нобелевскую премию мира в будущем. Это цель-максимум.

Также сирийская проблема может быть использована на внутреннем рынке Казахстана в качестве «страшилки» с примитивным тезисом, мол, «смотрите, что бывает в гетерогенном государстве при попытках раскачать лодку».

— Насколько нейтральной выглядит позиция Казахстана – с учетом того, что переговоры инициируют Россия и Турция? Внешнеполитический вектор Казахстана – пророссийский, а Россия активно поддерживает Асада?

— Я думаю, позиция Казахстана здесь наиболее нейтральна среди всех кандидатур-площадок для переговоров.

Во-первых, Казахстан – это суннитская страна, то есть формально симпатии верующих мусульман Казахстана на стороне суннитской оппозиции.

Во-вторых, Казахстан – ближайший союзник России, то есть никакой антиасадовской риторики не стоит ожидать от Казахстана. Тем более что у части руководства страны симпатии могут быть на стороне Асада, а у другой, видимо, относительно меньшей части – симпатии на стороне суннитской оппозиции.

То есть Казахстан равноудален от всех сторон конфликта.

В-третьих, у Казахстана нет никаких национальных интересов в Сирии, но есть очень большое желание, чтобы данный конфликт решился миром. Причем данный конфликт, по мнению и страстному желанию Акорды, должен быть разрешен на переговорах в Казахстане.

— Если переговоры в Астане окажутся нерезультативными – будет ли ощущение определенной доли ответственности Казахстана за это?

— Нет, не будет. Казахстан сделает все, что сможет, для урегулирования конфликта, но я думаю, что этого все равно будет недостаточно.

Слишком много крови пролилось, чтобы все можно было решить мирным способом в краткие сроки.

Переговоры по Сирии в Астане уже проходили

Как сообщают «Известия», идея проведения нынешних переговоров возникла в середине декабря в Москве – во время встречи глав МИД трех стран. Затем Владимир Путин обсудил возможность предоставления столицы Казахстана в качестве площадки.

Как сообщало в начале января агентство РБК, заявление о приостановке подготовки к встрече в Астане подписали группировки, входящие в «Свободную сирийскую армию».

По данным источника Ц-1 среди сирийских журналистов, представители исламистских оппозиционных групп к 12 января приглашений не получили.

Радикальные группировки «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра» (местное отделение Аль-Каиды) вовсе исключены из переговорного процесса.

Впрочем, к сегодняшнему дню официального приглашения на встречу в Астане не получили и представители ООН, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет российское агентство «Спутник».

В 2015 году в Астане уже проходили два раунда переговоров по Сирии – между правительством страны и оппозицией.

Назарбаев известен на мировой арене как опытный посредник в урегулировании конфликтов, в том числе сирийского конфликта. В 2015 году в Астане проходили два раунда переговоров между правительством Асада и сирийской оппозицией.

Минувшим летом именно президент Казахстана передавал Путину письмо с извинениями от президента Турции Эрдогана.

В 2014-м Назарбаев посредничал в урегулировании украинско-российского конфликта на Донбассе, в 2013 году в Алматы проходили переговоры по иранской ядерной программе, еще в 90-х – помогал вернуть мир в Нагорный Карабах.

История сирийского конфликта

Противостояние властей и оппозиции в Сирии, переросшее в вооруженный конфликт и гражданскую войну, началось весной 2011 года.

По разным данным, за время противостояния погибли от 200 до 400 тысяч человек, миллионы беженцев покинули страну.

Сторонами конфликта сегодня являются правительственные силы (Сирийская арабская армия), формирования сирийской оппозиции (Свободная сирийская армия), курдские отряды народной самообороны, исламистские группировки. Самые массовые исламистские формирования – «Исламское государство», «Фронт ан-Нусра»), объявлены) террористическими во многих странах мира.

Воюющие стороны получают поддержку от других стран мира, в целом в конфликт на сегодняшний день каким-либо образом втянуты десятки государств на разных континентах.

С 30 декабря в Сирии – перемирие. Соглашение, подготовленное с участием России и Турции, подписано сирийским правительством и оппозицией.