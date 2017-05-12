Чем живет Астана за месяц до ЭКСПО-2017

В преддверии ЭКСПО-2017 полицейские в Астане учатся общаться с иностранцами, горожане готовятся работать по новому графику, а чиновники пытаются продать больше билетов.

В столице Казахстана — последние приготовления к ЭКСПО-2017. К началу мая участие во всемирной выставке, получившей название «Энергия будущего», подтвердили 115 стран мира.

Выставка, посвященная альтернативным энергоисточникам, пройдет с десятого июня по десятое сентября и примет около двух с половиной миллионов гостей.

В числе гостей кроме бизнесменов республика готовится встречать президентов, членов правительств, мировых звезд, артистов цирка «Дю Солей», кинофестивали «Евразия» и «Тюрквижн».

Началась проверка документов

С 10 мая в Астане началась массовая проверка паспортов. «Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе сотрудников правоохранительных органов предъявлять необходимые документы», – говорится в сообщении акимата.

В горадминистрации отметили: главная задача акции «Правопорядок» – обеспечение безопасности и выявление незарегистрированных граждан.

Кстати, правила прописки в столице изменились с 2017 года. Многие казахстанцы связали это с проведением Всемирной специализированной выставки. Обязательной сделали не только постоянную регистрацию по месту жительства, но и временную.

Казахстанцев обязали вставать на учет через месяц после прибытия в столицу. Ужесточилась и ответственность за нарушение этих требований: штраф увеличен до 7 МРП (15 883 тенге – около 50 долларов США).

Еще в ноябре 2016 года акимат Астаны заявил, что на «ЭКСПО-лето» очистит город от бомжей и бывших заключенных. Инициативу поддержало МВД РК. Замминистра внутренних дел РК Рашид Жакупов заявил, что во время выставки въезд в столицу могут запретить не только лицам, имевшим судимость, но и законопослушным гражданам из других регионов.

Изменится рабочий график

Жителям Астаны во время выставки придется раньше вставать и по-новому планировать свою жизнь. Благодаря инициативе акима Асета Исекешева жителям Астаны с 1 июня поменяют график работы. Градоначальник пояснял, что с приездом двух миллионов гостей на ЭКСПО передвижение по городу будет затруднено.

Впрочем, новый график сохранится и по окончании выставки, более того, вероятно, он даже будет внедрен в страдающем от пробок Алматы.

Учат английскому и этикету

Казахстанские военнослужащие заговорят к ЭКСПО на английском, пообещал заместитель главнокомандующего Нацгвардией Мухаметкали Сатов.

Для охраны порядка создается спецбригада из двух с половиной тысяч человек, которые уже занимаются с лингвистами, чтобы освоить основные фразы и объяснить гостям столицы путь до объектов ЭКСПО.

Мероприятие улучшит языковые навыки и многих казахстанцев: три месяца говорить на английском придется и организаторам, и обслуживающему персоналу (планируется задействовать больше десяти тысяч человек), и волонтерам, и полицейским. Президент РК лично поручил всем подтянуть знание английского языка.

Столичных полицейских накануне выставки учат общаться с иностранными туристами. Соответствующий курс сейчас проходят 167 правоохранителей. В частности, их отучают жестикулировать при общении и здороваться обеими руками, как это принято в Казахстане.

Посещение выставки: и принуждение, и поощрение

ЭКСПО-2017 активно используется и в качестве кнута, и в качестве пряника. Кого-то наказывают запретом въезжать в Астану, а кого-то поездкой туда, наоборот, поощряют.

Например, депутат Шымкентского маслихата Рахим Танирбергенов купил билеты на два миллиона тенге и подарил их ветеранам, инвалидам и малообеспеченным семьям, чтобы они смогли посетить выставку.

В Северо-Казахстанской области обсуждается предложение воспитывать с помощью ЭКСПО «трудных» подростков. Глава областного департамента внутренних дел Берик Билялов заявил, что в качестве «воспитательной и образовательной меры» можно отправить таких ребят на экскурсию в Астану.

«Давайте им покажем достижения нашей страны и зарубежных государств. Дети должны стремиться к лучшему, сбрасывать с себя ярлык трудновоспитуемых. Взрослые помогут им в этом незабываемыми поездками», – сказал Билялов.

Тем временем в СМИ появляются публикации, в которых казахстанцы, особенно госслужащие и бюджетники, жалуются, что их заставляют покупать билеты на ЭКСПО. Позже об этом сообщали родители одной из алматинских школ. Поначалу факты обязаловки опровергались, но вскоре организаторы выставки их признали.

По словам Сергея Куянова, директора департамента по связям с общественностью нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017», из разных регионов республики уже поступило около 300 жалоб.

«Мы разбираемся, подключаем все доступные нам рычаги, где можем, пресекаем, где не можем, передаем информацию дальше», – заверил Куянов, объяснив, что идея принудительной продажи билетов принадлежит местным акиматам.

Председатель правления компании Ахметжан Есимов провел срочное совещание с акимами всех регионов и попросил приложить все усилия для успешного продвижения выставки, но «исключительно пропагандистскими методами», а не принуждением.

А депутат Мажилиса РК Нуртай Сабильянов предложил наказывать чиновников за принуждение граждан к покупке билетов.

Идут споры вокруг окупаемости

Ожидаемая прибыль от трехмесячной выставки – 400–800 миллионов евро. Подсчитать, во сколько обойдется республике проведение ЭКСПО, сложно: сумма постоянно увеличивается, а транши идут не только из госбюджета Казахстана.

По предварительным оценкам, затраты на подготовку уже составили 530,5 миллиарда тенге (1,5 млрд евро).

Вокруг выставки непрерывно идут споры, стоит ли игра свеч. Организаторы неоднократно призывали перестать думать об окупаемости. Сергей Куянов в одном из интервью привел в пример Южную Корею, проводившую в 1993 году выставку, после которой принимающий город Тэджон стал научно-технологическим центром.

«У нас тема гораздо серьезнее: не холодильники и телевизоры, а энергия. Нефтяная эра в мире заканчивается, начинается эпоха новой энергии. И если мы все сделаем правильно, она начнется отсюда – из Астаны», – сказал директор департамента по связям с общественностью нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017».