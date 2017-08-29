Чьи интересы продвигает акимат Алматы?

Мэр Алматы Бауыржан Байбек призвал алматинцев отказаться от базаров в пользу торговых центров – почему власть вмешивается в процесс рыночной конкуренции?

Сергей Дуванов

По словам акима Алматы, переход от торговли на базарах к торговым центрам – это перевод городской торговли на цивилизованные рельсы, об этом он заявил 26 августа на открытии в городе торгово-фермерского центра Mart Village.

На мой взгляд, это неправильная постановка вопроса. Абсолютно недопустимо городским властям вмешиваться в естественный процесс рыночной конкуренции между торговыми центрами и базарами.

Кому из них быть в Алматы – это должны решать только покупатели. Не имеет права городская власть решать за алматинцев, где им покупать продукты. Вот это как раз таки не по-европейски.

Если по-европейски, то такие дела решаются через честную конкуренцию. Желание акима заставить алматинцев ходить в торговые центры решается просто: ТРЦ должны предложить лучшее качество товара и более низкую цену. И все!

Проблема решается сама собой – никто не пойдет на базар, если в торговом центре можно отовариться качественнее, дешевле и быстрее

Увы, то, что предлагает аким, – это по своей сути принудиловка. Почему я так считаю? Да потому, что мы прекрасно знаем, что такого рода «призыв» из акимата означает начало кампании по ликвидации базаров и ограничении частной торговли в Алматы.

Можно предположить, что эта кампания началась не сегодня, а с регулярных поджогов алматинской барахолки, посредством чего частников «цивилизовывали», загоняя под крышу торговых центров. Похоже, сегодня настала очередь и базаров.

Понятно, сложно доказать, что череда тех поджогов связана с нынешним трендом на вытеснение частников из торговли.

Однако логика развития событий подсказывает, что частники являются костью в горле людей с большими деньгами и торговыми амбициями.

С точки зрения ответа на вопрос «кому это выгодно» на первом месте оказывается версия о лоббировании всей этой кампании именно данными влиятельными людьми. Это их прямой интерес. Думаю, что заказчиков искать нужно только там.

Другая сторона проблемы – это то, что акимат здесь однозначно на стороне владельцев торговых центров.

По какой причине? Это можно только предполагать, но, думаю, данные версии в любом случае будут носить криминальный характер.

Нужно понимать, что именно частная торговля является спасительной альтернативой для малоимущих алматинцев, не способных осилить высокие цены торговых центров. Сегодня мелкий торговый бизнес является спасением для тех жителей, которые привыкли считать каждую тенгушку. И именно эту ценовую альтернативу решил прикрыть аким Алматы.

Объективно это решение работает на владельцев крупных супермаркетов и торговых центров в ущерб основной массе покупателей, которые в случае закрытия мелкой частной торговли будут вынуждены отвариваться по более высоким ценам.

Спрашивается, о чьих интересах заботится аким, объявляя войну мелким торговцам? Думаю, вопрос чисто риторический.

Понято, что у меня нет оснований подозревать акимат в сговоре с владельцами ТРЦ, но по факту его действия направлены на создание монополии в торговом поле Алматы.

А это приведет к тому, что теперь у алматинцев ценового выбора не будет. Проще говоря, своим решением власти залезают в карман к тем гражданам, которые предпочитали базары торговым центрам.

Вот это и называется антинародной политикой властей.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы