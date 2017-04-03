Что думает казахстанская молодежь о семье, целомудрии и сексе

Социологи выяснили, как молодые казахстанцы относятся к браку, ценят ли целомудрие, что знают о контрацептивах и приемлют ли аборты.

Казахстанские социологи представили результаты исследования «Какими интересами живут сегодняшние молодые казахстанцы?», проведенного в конце 2016 года.

Их главной задачей было выяснить, какую роль сейчас играют семья и брак в системе ценностей молодежи. Оказалось, входят в тройку приоритетов.

Проект реализован под эгидой представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане и общественного фонда «Институт «Общественное мнение».

В рамках исследования были опрошены 1000 человек в возрасте от 14 до 29 лет из 14 областей Казахстана, а также городов Алматы и Астаны.

Большая часть опрошенной молодежи связывают семью с положительными представлениями: доверие и взаимопонимание (41,6%), дети (30,6%), любовь (26,7%).

Штамп в паспорте нужен!

82,5% опрошенных в будущем видят себя в браке. Подавляющее большинство – в официальном, но 9,4% молодых людей (в основном горожане) заявили, что предпочтут гражданский брак.

Преимущества гражданского брака перед традиционным назвали такие: концентрация на карьере (48,9%); партнеры независимы (25,5%); легче уйти, если отношения не сложились (10,6%).

Предпочтительный возраст для брака: 22 года – для девушек и 25 лет – для молодых людей. Однако тенденция более поздних браков в стране набирает силу, что связано с тем, что молодым людям сегодня нужно больше времени на социальное становление.

С оглядкой на родителей

Большинство молодых респондентов отмечают тесное взаимодействие с родителями при принятии решений: 54,4% решают важные вопросы совместно с родителями; в 32,3% случаев – самостоятельно, а в 10,6% – решения принимают только родители.

Причина понятна: сегодня 64% молодежи до 25 лет проживают с родителями, среди тех, кто старше 25, – 33,9%.

Невозможность приобрести или снять собственное жилье для молодежи ведет к тому, что в Казахстане молодые люди живут с родителями порой до 30–35 лет.

Таким образом, в обществе сохраняется тенденция опеки старшего поколения над младшим, причем часто данная модель переносится на отношения между родителями и вполне взрослыми детьми.

Это зачастую ведет к затянувшейся инфантильности молодежи, ее пассивности в принятии самостоятельных решений, перекладывании ответственности на более опытных членов семьи.

Представления об институте брака у молодежи тоже формируются во многом под влиянием старшего поколения.

Кража невест и многоженство

Респондентам задавали вопрос о том, как они относятся к краже невест. Выяснилось, что 44,8% – негативно; у 33,5% к этому нейтральное отношение; положительно оценивают такое явление 14,3% опрошенных.

Отрицательное отношение к многоженству высказывают 61,4% молодых казахстанцев, 17% – скорее не согласны, а 26,6% – приемлют такое явление.

Здесь выявлены значительные различия между мужчинами и женщинами: если полностью не согласны с такой формой брака 70,3% опрошенных девушек, то среди парней их доля составляет 52,5%.

Сколько хотят детей?

37% опрошенных планируют иметь двоих детей, 28% – троих, 19% – четверых.

Среди казахов по национальности мнения распределились почти равномерно между двумя, тремя и четырьмя детьми: 29,2%, 29,5% и 24,5%.

В то же время более 56,3% русских юношей и девушек хотели бы двоих детей, троих планируют иметь 24,7% респондентов, а четверых – 8,4%.

Среди русских по национальности также больше доля тех, кто планирует иметь одного ребенка – 10,1% (среди казахов – 2,8%).

Говорить о сексе – некомфортно

Сексуальная культура молодежи Казахстана, по выводам исследователей, подвержена влиянию достаточно строгих норм. И одновременно на нее оказывают сильное влияние современные тенденции.

Очевидно, здесь большой отпечаток накладывают традиционная атмосфера патриархальной семьи, а также особенности восточного менталитета и усилившееся в последние годы религиозное влияние.

Тема сексуальной жизни почти у половины молодых людей остается запретной: 45,2% ответили, что им некомфортно обсуждать этот вопрос.

Целомудрие все еще ценится: 43,4% считают, что это достоинство девушки, 26,4% – достоинство обоих полов; 15,3% – считают старомодным.

Среди опрошенных не имеют сексуального опыта 22,4%, 19,4% имели половой контакт только с одним партнером, 13% респондентов – с несколькими партнерами.

Процент молодых парней, имевших половой контакт более чем с одним партнером, значительно превышает долю аналогичным образом ответивших среди женской половины (18,6% и 7,4%). Доля девушек, которые еще не имели сексуального контакта, составляет 25,3%, среди юношей таких 19,4% от участников опроса.

Беда с контрацепцией

В целом добрачные половые отношения рассматриваются молодежью как нормальное явление. Но контрацепцией регулярно пользуются лишь 36% опрошенных молодых людей, а 30,6% – только время от времени.

Весьма значительно число опрошенных молодых людей – и это тревожный признак! – 21% вовсе не имеют представления о контрацептивах.

Такое поведение, считают социологи, скорее обусловлено недостатком информации, ведь респонденты, которые их используют, рассматривают средства контрацепции лишь как способ предупреждения беременности.

Большинство – против абортов

Большая часть молодежи (64,8%) признает, что аборт должен быть запрещен, из них 33% – за абсолютный запрет, 31,8% – в определенных ситуациях.

Ответы на эти два вопроса – в отношении использования контрацептивов и аборта – позволяют предположить отсутствие ответственного подхода к выбору сексуального поведения как юношей, так и девушек.

Вывод, сделанный исследователями: в Казахстане формирование сексуальной культуры носит стихийный характер, что отражает сильные консервативные тенденции в обществе, которые сталкиваются с реалиями современной жизни и городской среды. Консерватизм еще крепко сидит в головах, но на деле город безжалостно подтачивает традиционные моральные устои.