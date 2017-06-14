Дело Есергепова: с операцией тянут, с расследованием – тоже

Председатель правления казахстанского фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов не дождется в Астане третьей операции, так же затягивается расследование покушения на его жизнь.

Рамазан Есергепов, проходивший лечение в Алматы после перенесенного месяц назад ножевого нападения в поезде, доставлен в столицу Астану для третьей операции по восстановлению мышц тазобедренного сустава.

В настоящее время он находится в больнице Управления делами президента РК, где, по его словам, работают более грамотные врачи, сумевшие, в отличие от алматинских, поставить правильный диагноз.

Но, по неизвестной причине, необходимая активисту операция не проводится. Врачи ссылались то на открывшуюся 10 июня Международную выставку EXPO-2017, то просто отмалчиваются.

Корреспондент Ц-1 связался с Есергеповым, чтобы узнать о причинах его перемещения в Астану, ходе лечения и следствия по делу о покушении на его жизнь.

— Рамазан, как так случилось, что вы из алматинской больницы внезапно оказались в Астане?

— Я перестал верить алматинским врачам. Они долго меня обследовали, проводили лечение, но мое состояние никак не улучшалось.

Восстановление эндопротеза тазобедренного сустава, который пострадал, когда на меня напали в поезде Алматы – Астана, не смогли сделать, меня мучили боли… Хотя врачи уверяли: все в порядке!

Только когда я попал в астанинскую больницу и мне провели полное обследование, выяснилось, что у меня разорваны мышцы в области сустава. Как будто в Алматы этого не могли сразу увидеть! Срочно необходима еще одна операция.

Но и здесь что-то странное – с ней врачи почему-то все тянут, отговариваясь, что вот сейчас ЭКСПО, много забот и т. д. Мне это непонятно.

То одни врачи не могут определить повреждение, то другие начинают искать оправдания медлительности…

Меня как будто нарочно удерживают в больнице, чтобы я не мог нормально ходить, двигаться, общаться с людьми. Начал уже задумываться об операции за рубежом.

— А что с расследованием нападения на вас, есть какие-то подвижки?

— Там глухо, следствие молчит, мне не дают никакой информации. По-прежнему у них установка на один мотив – хулиганство.

Но я твердо уверен, что причина попытки убить меня имеет политическую подоплеку. И толчок был дан на самом верху власти, а уже угодливые и безмозглые слуги и чиновники решили проявить инициативу – заставить замолчать неуемного правозащитника…

Но они только дискредитировали власть. Мне сегодня выражают солидарность самые разные люди, внимание к этому жестокому нападению проявляют и за рубежом.

Вот, к примеру, на днях у меня побывали дипломаты из Германии. Я надеюсь, что правда все же восторжествует, а преступников накажут.

Нападение на Рамазана Есергепова произошло ночью 14 мая в тамбуре поезда, следовавшего из Алматы в Астану. Неизвестные люди нанесли ему несколько ножевых ранений, в том числе в эндопротез тазобедренного сустава.

Первую помощь и операцию он перенес в больнице города Шу, а затем был доставлен в Алматы, где была проведена вторая операция. Третья ожидается в Астане.