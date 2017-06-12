Дело Ratel.kz и Forbes.kz – Казахстан не шутит о несвободе прессы

Казахстанское издание Ratel.kz, с коллегами из Forbes.kz проигравшее и апелляционные слушания бывшему министру, а ныне – предпринимателю-виноделу, констатирует уничтожение независимой журналистики в стране.

Апелляционная коллегия городского суда Алматы 8 июня утвердила разорительное решение суда первой инстанции против казахстанских изданий Forbes.kz и Ratel.kz в пользу предпринимателя, а в прошлом – министра финансов и государственных доходов Казахстана Зейнуллы Какимжанова и его сына Ильхалида.

Ранее, 4 апреля, Медеуский районный суд Алматы вынес решение о взыскании с журналистов 50,2 млн тенге (более 161 тысячи долларов США) в пользу Зейнуллы и Ильхалида Какимжановых. Суд также потребовал опровержения и удаления ряда публикаций, оскорбляющих их честь и достоинство

Утвердив решение суда первой инстанции, апелляционная коллегия Алматинского городского суда потребовала от изданий удалить со своих страниц и документы Генеральной прокуратуры РК, постановления Верховного суда, Национального бюро по противодействию коррупции и многие другие свидетельства госорганов о нарушениях в работе компаний Какимжановых, на основе чего журналисты и строили свои расследования.

За комментариями об этом ожидаемом, но все же поразительном событии Ц-1 обратился к одному из действующих лиц данной драмы – редактору и журналисту Ratel.kz Марату Асипову.

– Марат, вы ожидали такого решения суда?

– Надежда, как говорится, умирает последней… Конечно, мы не строили иллюзий, что увидим в этом заседании суда полное торжество правосудия.

Но все-таки надеялись, что возобладает хотя бы здравый смысл, будет дана оценка грубейшим нарушениям прав журналистов.

Это еще раз доказало, что в стране существует тренд на сворачивание политических свобод и независимой журналистики. Поэтому решение, направленное на разорение двух популярных сетевых изданий, очень логично вписывается в этот план.

– Мы слышали, что во время рассмотрения апелляционной жалобы ваш адвокат попытался процитировать слова главы государства Нурсултана Назарбаева:

«Самая мощная борьба с коррупцией – это гласность. Если СМИ активно будут говорить об этом и каждый такой сигнал не останется без рассмотрения, тогда мы достигнем больших успехов (…). Это зло можно победить, только если сможем подключить все население…» И тут случился инцидент…

– Да, адвокат начал, но тут его грубо прервали. Он не успел целиком воспроизвести эти слова президента в зале суда, потому что один из судей заявил, что цитата главы государства расценивается судьями как давление на суд.

Представляете?!

Такими решениями судьи ставят крест на расследовательской журналистике, на свободе слова вообще. Нарушаются основы Конституции, международные и наши казахстанские законы.

– С судом в Казахстане все ясно. Но что же дальше?

– Мы не опускаем рук. Мы будем продолжать бороться, с нами солидарны все здоровые силы общества. Сейчас мы намерены дойти до Верховного суда страны, пройти все этапы, все апелляции, кассации.

И еще мы не прекратим публиковать журналистские расследования коррумпированных чиновников, кто бы они ни были.