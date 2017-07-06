День столицы Казахстана и день рождения президента

Сегодня в Казахстане отмечается национальный праздник – День столицы. Но, по сути, это день рождения Нурсултана Назарбаева, которому в этом году исполнилось 77 лет.

Столица – гордая птица

Раньше Астана, что в переводе с казахского языка и есть «столица», называлась Акмолой.

6 июля 1994 года Верховный совет Казахстана вынес постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Но столицей город стал не сразу. Соответствующий указ был подписан Назарбаевым 10 декабря 1997 года. Через несколько месяцев, 6 мая 1998 года, Акмола была переименована в Астану.

День столицы изначально в Астане отмечали на городском уровне 10 июня. В 2006 году День города был перенесен на 6 июля, а в 2008-м ему придали статус государственного праздника.

Это решение вызвало возмущение у оппозиции: этот день совпадает с днем рождения президента Нурсултана Назарбаева.

Оппозиционные политики заявляли, что совпадение не случайно, и, по их мнению, новый город – самый дорогой из подарков, который преподнес сам себе президент.

Астана – это город контрастов. Правый берег – всё еще старая Акмола, а столица, где происходит весь «паркет» и официоз, расположена на левом берегу. Там же находится «Байтерек» – главный монумент города, что-то подобное Эйфелевой башне в Париже.

Так вот, по официальным данным, идея «Байтерека» принадлежит Назарбаеву – во время путешествия на президентском самолете он нарисовал «план футуристической конструкции» на обычной бумажной салфетке.

На последнем этаже «Байтерека», кстати, располагается слепок руки Назарбаева. По уже сложившемуся преданию, надо загадать желание и положить свою руку в слепок – желание обязательно сбудется.

Гимн, банкноты, книги…

Рука Назарбаева также изображена на банкнотах номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000 и 10000 тенге. Эти банкноты были введены в оборот в 2006 году.

Кроме того, 1 декабря 2016 года в честь 25-летия независимости Казахстана были выпущены банкнота номиналом 10 000 тенге и юбилейные монеты номиналом 5000 тенге с изображением Назарбаева.

Таланты Назарбаева безграничны. Например, он также является соавтором нового Государственного гимна Республики Казахстан.

При приобретении независимости гимн КазССР сменили на гимн Республики Казахстан.

Гимн тот был выбран по конкурсу. Просуществовал он до 2006 года. С 7 января 2006 года Государственным гимном Республики Казахстан стала популярная песня «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан»), написанная еще в 1956 году для поднятия духа целинников.

В песню были внесены незначительные изменения для «соответствия статусу государственного гимна», а поскольку поправки в текст внесены Назарбаевым, он указывается как соавтор текста.

Чуть не сплагиатил

Стоит отметить одну интересную историю. 9 мая 2000 года Назарбаев при возложении цветов публично заявил, что необходимо заменить гимн, и дал поручение председателю Мажилиса Жармахану Туякбаю.

Через несколько недель один из депутатов нижней палаты парламента выдвинул инициативу принять в повестку дня Мажилиса проект закона «Об изменении гимна Казахстана» на стихи Назарбаева.

Документ приняли к рассмотрению, но выяснилось, что это плагиат стиха «Елім менің», опубликованного в газете «Егемен Қазақстан» в 1996 году под авторством Туманбая Молдагалиева.

28 июня 2001 года президент страны прислал на заседание двух палат парламента письмо с просьбой снять вопрос с повестки дня, за что депутаты проголосовали единогласно.

Назарбаев также является автором многочисленных книг и научных статей.

Лидер нации, музеи и барельефы

С 14 июня 2010 года Назарбаеву закреплен статус «Лидера нации», наделяющий его властными полномочиями независимыми от позиции.

Также в соответствии с этим статусом он и члены его семьи полностью освобождаются от уголовной ответственности.

Помимо всего прочего законодательно введена уголовная ответственность за порчу изображений первого президента Казахстана, публичные оскорбления и искажение фактов его биографии.

Тут также стоит отметить одну интересную историю. Когда парламент принял поправки в пакет документов, чтобы наделить Назарбаева статусом Лидера нации, сам Назарбаев отказался подписывать изменения.

Но не наложил на соответствующий законопроект вето. В соответствии с казахстанским законодательством закон, не подписанный, но и не возвращенный президентом в парламент, начинает действовать спустя 30 дней после поступления на подпись президенту.

В Алматы частью монумента Независимости также является слепок руки Назарбаева в бронзовой книге, а также барельеф с его изображением. Образ Назарбаева запечатлен в бронзе также и в монументе «Қазақ Елі».

Также в Астане создан Музей первого президента. Помимо этого «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации по своему статусу обладает званием «Халық Қаһарманы» («Народный герой») с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан».

Школы и университеты

19 января 2011 года принят Закон РК «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Так в стране появились «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Большинство студентов в университете обучаются на гранте, в среднем стоимость обучения за один год по программе бакалавриата в 2016-м составила около 20 тысяч долларов.

Если говорить о школах, то грант, предоставляемый государством для обучения одного ученика, в 2016-м составил около пяти тысяч долларов, а конкурс на поступление в 2016-м составил восемь человек на место.

По всей стране есть несколько парков первого президента, но самый достопримечательный из них находится в Алматы из-за дорогостоящего поющего фонтана и памятника Назарбаеву, который изображен сидящим, а расположенное позади него сооружение напоминает элемент герба Третьего рейха.

А 21 июня этого года Международный аэропорт Астаны был переименован в честь Назарбаева. При этом по действующему законодательству РК давать имена объектам в честь умерших деятелей можно не ранее пяти лет со дня его смерти.

Но опять же исключением является первый президент…