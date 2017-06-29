Экс-министр придумал, как очистить Алматы от смога

Ученый и бизнесмен Серик Буркитбаев, в прошлом министр и президент АО «КазМунайГаз», разработал проект «Алмазный водопад», который обеспечит Алматы чистым воздухом.

Говоря о биографии 59-летнего Серика Буркитбаева, мало сказать, что она богата.

По специальности – инженер-физик, он прошел извилистый путь от министра транспорта и коммуникаций Казахстана, президента крупнейшей нефтяной компании АО «КазМунайГаз», родоначальника телекоммуникационной отрасли до изгнанника, смещенного со всех постов и заключенного в тюрьму по обвинению в «шпионаже».

Про тюрьму он говорит с юмором: «Там я утешался словами Ганди, что каждый порядочный человек должен посидеть какое-то время в тюрьме…»

В интервью изданию excluzive.kz он рассказал о разработанном им инженерном проекте, который может решить острейшую проблему очистки загрязненного воздуха Алматы. Название проекта: «Алмазный водопад».

«В чем суть вашего проекта?» – звучит вопрос.

«Сегодня, когда 85–90 процентов загрязнений воздуха в городах дают автомобили, мы в Алматы уверенно идем в экологический тупик», – говорит Буркитбаев.

По его словам, если в Париже или Лос-Анджелесе могут бороться с загрязнениями, заставляя граждан использовать качественный бензин и покупать новые автомобили, то для таких городов, как Алматы или, к примеру, Тегеран, подобный способ невозможен по экономическим причинам.

Продуть воздух Алматы

В то же время тепловая мощность, выделяемая машинами в Алматы в рабочее время, – порядка десяти гигаватт, что сопоставимо с наличной мощностью всех электростанций страны, поэтому возникло понимание, что проблему нужно решать с помощью принудительной очистки воздуха, рассказывает он.

Город Алматы имеет перепад высот около километра и площадь примерно пятьдесят на двадцать километров. И на этой территории, по словам Буркитбаева, надо перемещать сотни кубических километров воздуха.

«Продуть» такой объем какими-то механизмами вроде сотен гигантских вентиляторов невозможно.

Поэтому, говорит он далее, нужно было найти природный механизм, который помог бы создать своеобразный глобальный «пылесос» для города.

«А что такое обычный бытовой пылесос? В нем две главных компонента: насос и фильтр. И такой природный механизм у нас частично уже есть. Называется он горно-долинной циркуляцией воздуха», – воодушевленно рассказывает ученый.

Циркуляция воздуха и осадки

Воздушные массы в Алматы два раза в сутки перемещаются с гор в долину и обратно, горно-долинная циркуляция (ГДЦ) обеспечивает перемещение воздуха в предгорьях.

«Естественная ГДЦ – величайшее благо для жителей Алматы, недаром наши предки основали поселение в этом месте, – говорит далее разработчик проекта. – Фильтром же служат осадки. Природные – дождь, туман, снег – полностью очищают и освежают воздух в Алматы».

Но есть и рукотворные фильтры, водно-капельное орошение – фонтаны, водопады, также служащие отличным фильтром против загрязнений воздуха.

Подходя ближе к своей задумке, Буркитбаев говорит, что его проект предполагает увеличить масштаб такой естественной очистки с помощью специально созданных инженерных сооружений.

Водоемы и механизмы

Алматы обладает естественными и техногенными гидротехническими сооружениями, в том числе в природных долинах южной столицы протекают три основные реки (Большая и Малая Алматинка и Есентай); рукотворные каналы: Головной арык вдоль проспекта Абая и Большой Алматинский канал (БАК) – в районе проспекта Рыскулова.

БАК, по словам ученого, можно рассматривать как базовую инфраструктуру для строительства «фильтра».

Он протекает самотеком в широтном направлении, то есть перпендикулярно направлению ГДЦ, имеет нужный линейный размер (протяженность в черте города более 10 км), необходимые объемы расхода воды и находится в наиболее загрязненной нижней части города.

Над руслом БАКа предлагается монтаж специализированного лотка (арыка) или трубы из легких конструкций, объясняет Буркитбаев.

Лоток должен быть расположен на высоте 20–30 м над основным каналом.

Необходимая водно-капельная пелена будет создана за счет естественного переполнения горизонтальных участков арыка и перелива дозированно-избыточных объемов воды в режиме «обратного фонтана», ниспадающих в основное русло БАКа.

То есть вода практически не расходуется: выполнив функцию «промывки» загрязненного воздушного потока, она возвращается в канал. По расчетам разработчика проекта, это эквивалентно выпадению дважды в сутки дождя по всему городу.

Слово – за правительством РК

Акведуки системы «Алмасыган» должны стать архитектурным дополнением в городе Алматы.

По задумке Буркитбаева помимо экологических функций они могут быть оформлены как зоны отдыха и коммерческие объекты: прогулочные аллеи, фонтаны, торговые галереи.

Проект, уже презентованный специалистам акимата Алматы, вызвал большой интерес. Местные власти также очень волнует смог, регулярно возникающий над мегаполисом.

Однако проект требует масштабных финансовых затрат, и решать этот вопрос нужно на уровне правительства. А вот там пока идеи Буркитбаева и его друзей не нашли положительного отклика.