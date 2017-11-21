Фонд казахстанского миллиардера поможет с исследованием причин ДЦП

Фонд Булата Утемуратова выделяет более 300 тысяч долларов США на исследование причин возникновения детского церебрального паралича у казахстанских детей.

Медики в Казахстане отмечают, что в стране растет число детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП).

В период с 2010 по 2016 год, по данным Министерства здравоохранения Казахстана, число заболеваний ДЦП увеличилось на 6,9%, причем только в 2016 году – на 1500 человек.

Причины ДЦП

Специалисты связывают рост заболеваний с увеличением выживаемости детей, родившихся с весом менее 1 кг.

Но не все согласны с этим мнением. Издание «Kazpravda» приводит мнение врача-невропатолога «Национального центра детской реабилитации» Асии Ризвановой, что болезнь может быть и наследственной, и следствием заболеваний нервной системой.

По ее словам, угроза болезни ДЦП обнаруживается в утробе матери при прохождении проверки «Скрининга».

Но наверняка сказать, будет ли у ребенка ДЦП, никто не может: очевидна лишь патология развития нервной системы плода. Затем начинается лечение, и болезнь устраняется, а у кого-то – нет.

«Это говорит о том, что к болезни ДЦП есть наследственная предрасположенность. Основная часть болеющих ДЦП – это дети, родившиеся раньше времени. Ребенок, родившийся менее 1 кг, имеет слабый иммунитет, и даже если на момент рождения младенец не был болен, то по истечении времени эта болезнь может у него появиться. Поэтому недоношенные дети сильно подвержены риску заболевания ДЦП», – цитирует Ризванову издание.

Пролить свет на причины возникновения ДЦП, возможности лечения болезни намерен и Фонд Булата Утемуратова (ФБУ), выделяющий на исследования причин болезни около 100 млн тенге, или более 300 тысяч долларов.

Работа будет осуществляться совместно с Фондом Аружан Саин, тоже известной казахстанской благотворительницей, рассказал Ц-1 директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

До этого времени фонд осуществлял программу «Аутизм. Мир один для всех», сосредоточив внимание на работе с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС). С 2014 по 2017 год эта программа была единственным направлением деятельности ФБУ.

За четыре года ФБУ открыл четыре аутизм-центра в Астане, Алматы, Кызылорде и Усть-Каменогорске, в которых на сегодняшний день прошли реабилитацию свыше 2000 детей.

Фонд провел две международные конференции на тему аутизма; участвовал в организации четырех благотворительных велопробегов Charity Tour de Burabay.

Общая сумма средств фонда составила почти 470 млн тенге (более 1,4 млн долларов США по курсу на сегодняшний день). Все деньги пошли на приобретение оборудования для детских медучреждений Казахстана.

Помощь жертвам стихий

А недавно Фонд Булата Утемуратова заключил соглашение с ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан».

По нему ФБУ выделяет более 67 млн тенге (202 тысячи долларов США) для помощи населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях.

Булат Утемуратов заявил, что он не может быть в стороне, когда из-за природной стихии люди остаются без крова и пищи.

«Мы окажем первую гуманитарную помощь пострадавшим. Надеюсь, что эту многостороннюю инициативу помощи людям, попавшим в беду, поддержат бизнес-сообщество и общественные организации», – сказал он.

По словам директора ФБУ Айтмагамбетова, средства будут перечисляться на платежные карты ForteBank и выдаваться сотрудниками Красного Полумесяца людям, пострадавшим от ЧС.

Первый транш в размере 33,6 миллиона тенге будет перечислен уже в 2017 году, второй – в 2018-м.

Планируется, что сумма, внесенная на одну карту, будет варьироваться от 20 до 30 тысяч тенге. На эти средства можно будет приобрести еду, средства личной гигиены и все самое необходимое в первые дни после стихийного бедствия.

Это станет первой материальной поддержкой для пострадавших в дополнение к мерам, которые будет предпринимать государство.

Состояние Утемуратова

По данным журнала «Форбс», Булат Утемуратов владеет миноритарной долей транснационального трейдера Glencore Plc, является мажоритарным акционером ForteBank, контролирует 28,5% ТОО «КаР-Тел» (оператор связи «Билайн»).

Управляющая компания «Верный Капитал», аффилированная с Булатом Утемуратовым, владеет отелями Ritz Carlton в Вене, Москве и Астане, отелем Rixos Borovoe, франшизой фастфуда Burger King в Казахстане, информационно-аналитическим интернет-порталом Informburo.kz и газетой «Мегаполис», университетом Нархоз, компанией по управлению недвижимостью Global Development, золотодобывающей компанией RG Gold.

Его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов США.