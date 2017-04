Freedom House опасается негативных сценариев транзита власти в Казахстане

Новый отчет Freedom House по мониторингу политических изменений в мире не внушает оптимизма жителям Центральной Азии: «вечные режимы всегда ожидает крах».

В докладе Freedom House «Nations in Transit 2017: The False Promise of Populism» («Страны переходного периода – 2017: Фальшивые обещания популизма»), опубликованном в начале апреля, авторы говорят, что потрясающие электоральные победы популистов в Европе и Соединенных Штатах меняют устоявшийся порядок в Европе и Евразии после «холодной войны».

И в то же время отмечают, что это не конец либеральной демократии. Более того, происходящие события могут вдохнуть в нее новую жизнь.

В 27-страничном отчете центральноазиатским государствам уделено всего несколько страниц, но они заслуживают пристального внимания.

Борьба элит может навредить Казахстану

Один из главных рисков для Казахстана происходит из-за предстоящей смены власти. По словам авторов доклада, борьба элит за власть в Казахстане «может пойти в непредсказуемых направлениях».

А инициированную Астаной реформу по перераспределению полномочий во власти во Freedom House назвали «еще одним слоем краски» на старом фасаде, за которым – «автократический режим».

Между тем авторы исследования приводят и другую точку зрения. В частности, что сценарий, который предусматривал хаос при смене власти в Узбекистане, к счастью, не реализовался.

Шавкат Мирзиёев провел успешные для себя выборы, как отмечается, без «подлинной оппозиции», легитимизировав себя в спорной юридической коллизии как президент Узбекистана.

Сегодня президент самой населенной центральноазиатской республики пытается открыть экономические границы. «Мирзиёев, возможно, встанет на путь либерализации экономики, – отмечается в докладе. – Вопрос в том, до какой степени».

Все ждут преемника

Но вернемся к Казахстану. 76-летний президент Нурсултан Назарбаев стал старейшим

лидером в Евразии, и нет гарантии, что стране удастся избежать потрясений в борьбе за власть после его ухода.

Уже сейчас есть признаки разбалансировки системы: «кадровые перестановки достигли бешеных темпов за последние три года». Ситуация усугубляется тем, что экономика республики все еще борется с кризисом, а голоса националистов становятся громче.

«Наступают непростые времена, – продолжают авторы доклада. – Элита, вероятно, признает, что система зависит от единственного человека – лидера. Поэтому она заинтересована в том, чтобы преемник появился как можно скорее».

Демократии по-прежнему нет нигде

Кыргызстан. Здесь авторы доклада отмечают попытки власти перехода от президентской системы к парламентской. И хотя этот процесс оказался непростым, он носит иной характер, а не декларируемый, как в Казахстане.

Между тем Freedom House отмечает, что конституционные изменения имеют и обратную сторону медали: наступление на независимость судебной власти и увеличение контроля со стороны премьер-министра над правительственной коалицией.

В рейтинге Nations in Transit 2017 (отчет составлен на анализе данных с 1 января по 31 декабря 2016-го), который ранжирует страны от 1 до 7 баллов, и где 1 соответствует самому высокому уровню демократии, а 7, напротив, – самому низкому, Казахстан получил 6.61–6.64 балла, Узбекистан – 6.93–6.96, Кыргызстан – 5.89–6.00, Таджикистан – 6.54–6.64, наконец, Туркменистан – 6.93–6.96.

Freedom House, опираясь на историю, напоминает, что «вечные режимы кажутся стабильными лишь до тех пор, пока не наступает момент их краха».