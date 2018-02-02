Галым Агелеуов / Фильм «Смерть Сталина» как прививка от тоталитаризма

Этот фильм, как и ранее кинолента «Борат», показывает, куда заводят лидеры авторитарных режимов свои народы. Это путь к отсутствию здравого смысла, когда вся страна зависит от прихоти одного человека или его «карманного» правительства.

Первого февраля в Алматы состоялся единственный показ в Казахстане фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Ранее, 23 января, за два дня до премьеры, Министерство культуры России отозвало у фильма прокатное удостоверение, запретив его показ в своей стране. От проката ленты отказались и кинотеатры Казахстана.

Фильм британского режиссера показывает, что методы тоталитарных государств всегда стандартны – это репрессии и чистки, насильственные антинародные кампании, уничтожающие цвет нации.

А выжившие, которые все же остаются личностями и профессионалами, вынуждены становиться массой, серостью, простым инструментом или ресурсом в руках тирана. Иначе тебя и твою семью убьют.

В фильме «Смерть Сталина» много кровавых расстрельных сцен, когда люди гибнут от пуль, пыток и тотального насилия со стороны банд головорезов НКВД (предшественник КГБ СССР).

В киноленте показаны люди, испытывающие тотальный страх, которые в то же время верят в Сталина и умирают с его именем на устах, как и миллионы граждан СССР.

Уже сейчас в некоторых авторитарных странах Центральной Азии репрессивная практика ведет к упрощенному получению права на обыск, задержание и арест, когда без присутствия самого обвиняемого лица можно рассмотреть его дело, например, апелляционную жалобу.

Или когда налоговый орган запросто выставляет огромные штрафы, формально уведомив гражданина.

Теперь не нужна санкция суда на установление прослушки. За гражданами можно следить и прослушивать их разговоры сколько угодно и когда угодно.

Пользователи Интернета уже давно готовы к тому, что при желании властей все их, комментарии в социальных сетях, посты и переписка могут стать достоянием спецслужб.

При желании власти вообще могут отключить Интернет и попытаться создать информационную блокаду – это мы видели в Андижане, Оше и Жанаозене.

Российские чиновники, запретив к показу фильм «Смерть Сталина», увидели опасность в том, что путинская Россия стремительно движется к авторитарно-тоталитарному состоянию.

Еще недавно Россия, стоящая перед демократическим выбором, теперь силой поддерживает свое геополитическое влияние.

У пророссийских стран, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, отчасти и Узбекистан, Туркменистан, все меньше шансов встать на демократический путь, и все, чем владеют наши «элиты», – это авторитарно-тоталитарное наследие.

Встает огромная проблема: смогут ли лидеры Центральной Азии спрыгнуть с этой авторитарно-тоталитарной иглы и стать свободными и привести свои нации к успеху и свободе?

Фильм «Смерть Сталина» поднимает этот вопрос, и то, что его не увидят в кинопрокате зрители России и Казахстана, а возможно, и других стран Центральной Азии, свидетельствует об отсутствии выбора у граждан, которым власти в очередной раз отказали в праве на формирование своего собственного мнения.

Для меня это – свидетельство того, что власти России и Казахстана принимают решения за своих граждан, не спрашивая последних, хотят ли они этого…

Это и есть цензура и прямая дорога к авторитарно-тоталитарному режиму, когда «Смерть Сталина» так и не стала уроком для элит России и Казахстана.

Галым Агелеуов – активист и правозащитник из Алматы