Глава казахстанcких «Журналистов в беде» подал в суд на следователей

Известный казахстанский журналист и правозащитник Рамазан Есергепов недоволен тем, как полиция в Астане расследует совершенное на него в поезде покушение.

Руководитель общественной организации «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов рассказывает Ц-1, что решил дать через суд дать отвод следственной группе Департамента внутренних дел Астаны на транспорте, расследующей нападение на него в поезде Алматы – Астана в мае этого года.

Есергепов убежден, что следствие ведется формально, а в СМИ и социальные сети постоянно допускаются утечки следственных материалов, которые часто фальсифицируются, предвзято и однобоко рисуют всю ситуацию с этим преступлением.

«Утечки» следствия

В середине июля в Фейсбуке под рубрикой «Враги народа Казахстана» появились сообщения, в которых фигурировала фамилия Есергепова, и говорилось со ссылкой на материалы следствия, что якобы он сам себя поранил в поезде, и что всему этому он научился, когда первый раз сидел в колонии. Якобы он сам сделал это, чтобы дискредитировать власти.

После того как Есергепов заявил решительный протест следственной группе по поводу таких лживых утечек, сообщение из Фейсбука исчезло.

Злонамеренный «слив» закрытых служебных материалов следствия, по мнению журналиста, допускается для того, чтобы очернить его в глазах общественности, создать у людей негативное отношение к нему. И это вполне достаточная причина для отвода следствия, считает он.

«На словах они заявляют, что проведут собственное расследование по поводу утечки материалов в соцсети, а на самом деле ничего не делают… Просто смешно, что среди пяти человек этой следственной группы они не могут найти того, кто допускает «утечки» секретных служебных материалов!» – говорит Есергепов.

Простое «хулиганство»

Кроме того, по его словам, никого из возможных подозреваемых организаторов нападения, которых он назвал, следствие не опрашивает, ищет каких-то неведомых «хулиганов»…

«Словом, делается все, чтобы дело рассыпалось!» – возмущается журналист.

Кроме того, Есергепов требует через суд переквалификации своего дела со статьи «Хулиганство» на «Покушение на жизнь общественного деятеля».

Он уверен, что инициаторы этого нападения имели целью помешать его правозащитной работе, отомстить ему за его принципиальную позицию оппозиционера власти.

Рамазан Есергепов был ранен ножом в живот 14 мая этого года на подъезде к железнодорожной станции города Шу в Жамбылской области.

Он направлялся из Алматы в Астану на встречу с послом Литвы и международными экспертами. Есергепову было сделано за это время несколько операций, но до сих пор он испытывает негативные последствия для своего здоровья.