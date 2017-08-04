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    Главред казахстанского издания Nakanune.kz – «полностью свободна»

    «Я свой срок «отмотала»… Какое же это самое лучшее слово свобода!!!» – написала Гузяль Байдалинова, проведшая 1,5 года в заключении по иску Казкоммерцбанка.

    Главный редактор "Nakanune.kz" Гузяль Байдалинова; фото: RFERL
    Главный редактор «Nakanune.kz» Гузяль Байдалинова; фото: RFE/RL

    О завершении наказания главного редактора казахстанского издания Nakanune.kz Гузяль Байдалиновой, первоначально включавшего заключение под стражу, а затем условный срок, сообщила она сама со своей страницы в Facebook.

    Пост, размещенный 22 июля, рассказал, что журналистка «полностью свободна» от контроля, наложенного на нее по решению суда.

    В более подробном интервью Ц-1 она рассказала, что эта свобода означает, что ей не надо дважды в месяц отмечаться в полиции, а также подвергаться проверке контролеров дома.

    Чем намерена журналистка заняться на свободе, по ее словам, прежде всего – поправкой здоровья, которое было сильно подорвано во время нахождения под арестом, и всеми перипетиями дела, приведшего ее к потере свободы.

    «Оклеветала» Казкоммерцбанк

    Байдалинова была осуждена в мае 2016 года решением суда Алмалинского района Алматы за статьи о Казкоммерцбанке на полтора года лишения свободы.

    Затем этот срок по решению апелляционной комиссии был заменен на условный.

    Вместе с редактором был осужден бизнесмен Таир Калдыбаев, по версии обвинения, являвшийся заказчиком статей, но его нашли повешенным в камере следственного изолятора незадолго до обжалования приговора.

    Следствие по заявлению АО «Казкоммерцбанк» против издания Nakanune.kz и его прародителя – «Республики» началось в декабре 2015 года.

    Вся доказательная база обвинения строилась на том, что Калдыбаев из-за обиды на Казкоммерцбанк заказал порочащие деятельность банка статьи Nakanune.kz . Это обвинение подкреплялось показаниями двух свидетелей – журналистов Рафаэля Балгина и Махамбета Ауэзова, не работавших в вышеуказанных изданиях.

    Показания коллег и извинения

    На пресс-конференции в Алматы Балгин и Ауэзов назвали «заказчика» статей – бизнесмена Калдыбаева. По их словам, «заказчик» сам писал статьи, Ауэзов их редактировал, а Балгин был посредником и якобы передавал за публикацию от 5 до 10 тысяч долларов.

    Правда, после этой пресс-конференции Ауэзов извинился перед коллективом бывшей «Республики», которая создала проект Nakanune.kz .

    Стоит отметить, что после этого Балгин и Ауэзов из подозреваемых стали свидетелями. К этому моменту Байдалинова, арест которой был санкционирован в декабре 2015 года после обыска в ее доме, уже находилась в следственном изоляторе.

    Одновременно шло следствие в отношении журналистки Nakanune.kz Юлии Козловой, которую подозревали в хранении наркотических средств. Примечательно, что марихуану полицейские у нее «нашли» при обыске в рамках дела по Казкоммерцбанку, который проводили в тот же день, что и у Байдалиновой.

    Позже суд оправдал Юлию Козлову, а в отношении полицейских вынесены частные постановления о привлечении к ответственности. В суде было доказано, что наркотики Юлии подбросили.

    Роковой Казкоммерцбанк

    48-летняя Гузяль Байдалинова провела в следственном изоляторе около полугода, пока шло следствие. На суде свою вину она не признала.

    За год до этого Казкоммерцбанк уже судился с Байдалиновой, но в гражданском порядке.

    Предмет иска был тот же: порочащие статьи о банке. Тогда суд постановил взыскать с собственника Nakanune.kz 20 миллионов тенге (около 87 тысяч долларов) в качестве компенсации ущерба, «причиненного деловой репутации» банка.

    Этот иск сильно подкосил деятельность СМИ. Имущество Гузяль было арестовано. Правда, в рамках уголовного дела Казком обратился с заявлением, что Гузяль надо оплатить только 100 тысяч тенге.

    К слову, семье умершего бизнесмена Калдыбаева вернули все деньги, которые он при жизни внес на счет банка для компенсации материального вреда, причиненного по версии следствия банку.

    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, Правосудие в Казахстане, СМИ в Казахстане
    Теги: "Казкомерцбанк" Nakanune.kz. Гузяль Байдалинова Казахстан суд в Казахстане
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