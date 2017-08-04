Главред казахстанского издания Nakanune.kz – «полностью свободна»

«Я свой срок «отмотала»… Какое же это самое лучшее слово свобода!!!» – написала Гузяль Байдалинова, проведшая 1,5 года в заключении по иску Казкоммерцбанка.

О завершении наказания главного редактора казахстанского издания Nakanune.kz Гузяль Байдалиновой, первоначально включавшего заключение под стражу, а затем условный срок, сообщила она сама со своей страницы в Facebook.

Пост, размещенный 22 июля, рассказал, что журналистка «полностью свободна» от контроля, наложенного на нее по решению суда.

В более подробном интервью Ц-1 она рассказала, что эта свобода означает, что ей не надо дважды в месяц отмечаться в полиции, а также подвергаться проверке контролеров дома.

Чем намерена журналистка заняться на свободе, по ее словам, прежде всего – поправкой здоровья, которое было сильно подорвано во время нахождения под арестом, и всеми перипетиями дела, приведшего ее к потере свободы.

«Оклеветала» Казкоммерцбанк

Байдалинова была осуждена в мае 2016 года решением суда Алмалинского района Алматы за статьи о Казкоммерцбанке на полтора года лишения свободы.

Затем этот срок по решению апелляционной комиссии был заменен на условный.

Вместе с редактором был осужден бизнесмен Таир Калдыбаев, по версии обвинения, являвшийся заказчиком статей, но его нашли повешенным в камере следственного изолятора незадолго до обжалования приговора.

Следствие по заявлению АО «Казкоммерцбанк» против издания Nakanune.kz и его прародителя – «Республики» началось в декабре 2015 года.

Вся доказательная база обвинения строилась на том, что Калдыбаев из-за обиды на Казкоммерцбанк заказал порочащие деятельность банка статьи Nakanune.kz . Это обвинение подкреплялось показаниями двух свидетелей – журналистов Рафаэля Балгина и Махамбета Ауэзова, не работавших в вышеуказанных изданиях.

Показания коллег и извинения

На пресс-конференции в Алматы Балгин и Ауэзов назвали «заказчика» статей – бизнесмена Калдыбаева. По их словам, «заказчик» сам писал статьи, Ауэзов их редактировал, а Балгин был посредником и якобы передавал за публикацию от 5 до 10 тысяч долларов.

Правда, после этой пресс-конференции Ауэзов извинился перед коллективом бывшей «Республики», которая создала проект Nakanune.kz .

Стоит отметить, что после этого Балгин и Ауэзов из подозреваемых стали свидетелями. К этому моменту Байдалинова, арест которой был санкционирован в декабре 2015 года после обыска в ее доме, уже находилась в следственном изоляторе.

Одновременно шло следствие в отношении журналистки Nakanune.kz Юлии Козловой, которую подозревали в хранении наркотических средств. Примечательно, что марихуану полицейские у нее «нашли» при обыске в рамках дела по Казкоммерцбанку, который проводили в тот же день, что и у Байдалиновой.

Позже суд оправдал Юлию Козлову, а в отношении полицейских вынесены частные постановления о привлечении к ответственности. В суде было доказано, что наркотики Юлии подбросили.

Роковой Казкоммерцбанк

48-летняя Гузяль Байдалинова провела в следственном изоляторе около полугода, пока шло следствие. На суде свою вину она не признала.

За год до этого Казкоммерцбанк уже судился с Байдалиновой, но в гражданском порядке.

Предмет иска был тот же: порочащие статьи о банке. Тогда суд постановил взыскать с собственника Nakanune.kz 20 миллионов тенге (около 87 тысяч долларов) в качестве компенсации ущерба, «причиненного деловой репутации» банка.

Этот иск сильно подкосил деятельность СМИ. Имущество Гузяль было арестовано. Правда, в рамках уголовного дела Казком обратился с заявлением, что Гузяль надо оплатить только 100 тысяч тенге.

К слову, семье умершего бизнесмена Калдыбаева вернули все деньги, которые он при жизни внес на счет банка для компенсации материального вреда, причиненного по версии следствия банку.