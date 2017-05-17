Human Rights Watch осуждает приговор Амину Елеусинову в Казахстане

Тюремный срок для казахстанского профсоюзного лидера Амина Елеусинова в международной правозащитной организации считают местью власти за деятельность профсоюзов.

Правозащитники Human Rights Watch (HRW) назвали политически мотивированным приговор, вынесенный 16 мая в Астане Амину Елеусинову, председателю профсоюза нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC).

В январе этого года он был одним из лидеров забастовки нефтяников на западе Казахстана – в Актау (Мангистауская область).

Елеусинов приговорен Алматинским районным судом к двум годам тюрьмы по обвинению в хищении профсоюзных денег, оскорблении полицейских и сопротивления им. Суд постановил конфисковать имущество Елеусинова, «нажитое нечестным путем».

Кроме того, 55-летний активист лишен права заниматься профсоюзной деятельностью в течение пяти лет и должен заплатить штраф в сумме 26 300 долларов США.

Власти мстят профсоюзам

В Human Rights Watch назвали приговор Елеусинову результатом усилий властей Казахстана по разгону независимого рабочего движения в стране. Правозащитники призывают правительство прекратить преследования и предоставить рабочим свободу собраний.

«Елеусинов является вторым профсоюзным лидером, который попадает в тюрьму в Казахстане в последние два месяца», – заявила Мира Риттманн, исследователь HRW по Центральной Азии. «Должностные лица Казахстана должны знать, что тюремное заключение профсоюзных лидеров в отместку за законную деятельность профсоюзов является серьезным нарушением права на свободу собраний».

34-летний Нурбек Кушакбаев, о котором упомянула представительница правозащитной организации, также был одним из лидеров забастовки нефтяников в Актау.

8 апреля этого года он приговорен казахстанским судом к двум с половиной годам лишения свободы, штрафу более 80 тысяч долларов и двухлетнему запрету на общественную деятельность.

«Елеусинов и Кушакбаев расплачиваются своей свободой за то, что защищали права трудящихся в Казахстане», – подчеркнула Риттманн.

Елеусинов раскаялся, чтобы сократить срок

Максимальный срок по обвинениям, предъявленным Елеусинову, – семь лет тюрьмы. 55-летнему профсоюзному лидеру пришлось признать свою вину и раскаяться, чтобы получить в итоге менее строгий приговор – два года.

HRW подчеркивает, что, по словам Толегена Шайкова, адвоката профсоюзного лидера, подсудимый согласился на сделку с судом, узнав о строгом приговоре, вынесенном Кушакбаеву. Елеусинов, страдающий ревматической болезнью сердца, также опасается, что не переживет семилетнего заключения.

Адвокат подчеркивает, что суд не был справедлив к его подзащитному: следователь и судья не позволили защите приобщить к делу конфискованные документы профсоюзной организации, которые помогли бы оправдать Елеусинова.

Преследованием руководителей профсоюзов в Казахстане в течение последних месяцев обеспокоена и Международная конфедерация профсоюзов.

Требования бастующих не удовлетворены

Сотрудники нефтесервисного предприятия Oil Construction Company, которое обслуживает месторождения «Мангистаумунайгаз», в течение двух недель в январе протестовали против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов по решению казахстанского суда.

Несколько сотен нефтяников забастовали и объявили голодовку, но власти к их требованиям не прислушались. Вместо этого были арестованы и осуждены лидеры профсоюзного движения.