Интернет в Центральной Азии: до сих пор плетемся в хвосте

Казахстанская доменная зона оставила позади Узбекистан и Кыргызстан, но останется ли она лидером среди локальных сегментов Сети в ЦА?

В 2014 году Национальная доменная зона Казахстана – или проще Казнет – совершила огромный прорыв – тогда, к своему 20-летию, она только за год выросла на 20%!

Национальная доменная емкость достигла отметки 122 408 доменов.

Этот взрыв эксперты объясняют несколькими факторами – от активного роста сегмента электронной коммерции до дальнейшего роста уровня проникновения Интернета в республике.

Но на этом прогресс, увы, и закончился.

Через два года – к 19 сентября 2016-го – емкость Казнета составила лишь 125 411 доменов (KZ+ҚАЗ), а к концу 2016-го возросла до 127 235.

За год в сегменте Сети сайтов с доменом KZ стало на 4 314 больше, а сайтов с доменом ҚАЗ – на 62 меньше. В целом Казнет закончил 2016 год с плюсом 4 252, или 3,5%.

Конечно, реальный Казнет много меньше озвученных цифр.

По итогам 2016-го, активными, то есть работающими, являлись лишь около 72% сайтов в зоне KZ и около 36% – в ҚАЗ. Таким образом, функционирующих сайтов оказалось 91 550.

А сколько пользователей?

В 2000 году в Казахстане было всего 70 тысяч интернет-пользователей. В 2005 году – уже около 400 тысяч, а в 2007 году – миллион с четвертью. На октябрь 2008 года количество интернет-пользователей достигло 2,2 млн – почти 15% населения республики.

В 2016 году почти 65%, а это 8,4 млн человек уже являлись казнетчиками. Причем в городах с населением свыше 100 тысяч – интернетчиков почти 84%.

Охват Интернетом почти во всех возрастных группах близок к предельным – где-то он уже составляет почти 100%. Единственная аудитория, у которой имеется потенциал роста, – это люди старше 45 лет.

Усиленно идет и «мобилизация» – почти 19% интернетчиков в Казахстане в возрастной группе 12+ в городах с населением более 100 тысяч человек выходят в Интернет только с мобильных устройств.

Динамика, конечно, впечатляющая. Но стало ли лучше от этого Казнету? Формально, да, зависимость количества казнетчиков и количества доменов в Казнете есть.

Кирнет и Узнет

Национальные доменные зоны Узбекистана (Узнет) и Кыргызстана (Кирнет) существенно проигрывают на фоне Казнета.

При населении 32 млн человек в Узбекистане зарегистрировано всего 31 500 доменов, а в Кыргызстане – 8 373 при населении 6 млн человек.

При этом количество интернетчиков в Узбекистане и Кыргызстане составляет соответственно 13 млн (40,6% от всего населения республики) и 2 млн (33%).

Невероятное отставание

Для сравнения: в России зарегистрировано 6,46 млн доменов в зонах RU, РФ и SU. Активных, разумеется, меньше – около 2,8 млн. Получается что-то около 1,9 сайта на 100 россиян.

Общемировая статистика говорит о том, что в среднем на 100 жителей Земли приходится примерно 13 сайтов. Предположим, что 40% из них активны, таким образом, получим 5,2 сайта на 100 жителей голубой планеты.

В Казнете плотность активных доменных имен – 0,5 сайта на 100 казахстанцев. Это в 4 раза меньше, чем в России и в 10 раз меньше, чем в среднем по миру.

В Узбекистане с этим параметром ситуация обстоит предсказуемо хуже – в республике на 100 жителей приходится лишь 0,1 сайта. В Кыргызстане на 100 жителей зарегистрировано чуть больше – 0,14 сайта.

Что делать?

Извечный вопрос как нельзя актуален и для Казнета. К сожалению, проблематикой казахстанского сегмента Сети никто не занимается, а следовало бы.

Казнет практически исчерпал возможности для экстенсивного роста, а значит, требуются новые источники для вдохновения. В ряду таковых – казахскоязычный контент.

По мнению некоторых экспертов, рост качества ресурсов на государственном языке сделает Казнет по-настоящему самобытным. И это, в свою очередь, снизит на него влияние трансграничных информационных потоков.

И еще. В Казнете почти нет денег. По оценке компании TNS Central Asia, доля Интернета в медийном «пироге» составляет всего 6%. А нет денег – нет хорошего контента. Круг замкнулся.

Этим отчасти объясняется и сильная фрагментация Казнета – несколько десятков ресурсов концентрируют на себя львиную долю локального трафика. Собственно, вряд ли будет ошибочным утверждение, что в той или иной степени данная проблема характерна и для Узбекистана, и для Кыргызстана.

Александр Ляхов, патриарх Казнета, комментирует перспективы так: «Спрос на казахский язык лишь подправит ситуацию, но не выведет ее на другой уровень». По его словам, кардинально Казнету поможет лишь изменение политической и экономической ситуации в стране.

И несколько слов про Узнет. Формально, глядя на статистику, например, на уровень проникновения Интернета и количество доменов, можно заметить, что узбекский сегмент Сети выглядит недооцененным.

Уже сейчас в республике количество пользователей Интернета существенно выше, чем в Казахстане, при этом по количеству доменов Узбекистан отстает более чем в четыре раза.

Очевидно, что триггером для его развития может стать либерализация во всех отраслях республики. Если это произойдет, то Узнет отреагирует первым, а последующие несколько лет бурного развития превратят его в лидера среди локальных сегментов Сети в Центральной Азии.

И немного об истории Казнета

История Казнета началась 19 сентября 1994 года. Тогда ТОО «RelcomSL» из Семипалатинска (ныне Семей) официально зарегистрировало домен верхнего уровня KZ.

Спустя пять лет, в 1999 году, международная организация IANA назначила «Казахский центр сетевой информации» менеджером по поддержке доменного имени верхнего уровня KZ.

В 2004 году состоялся переход регистратуры доменных имен KZ под управление Агентства РК по информатизации и связи.

А с 1 октября 2005 года управлением и регулированием домена KZ занимаются две организации: де-факто – «Казахский центр сетевой информации», отвечающий за техническую сторону функционирования домена, и де-юре – Казахстанская ассоциация IT-компаний, в ведении которой находится разработка Правил регистрации и идеология развития национального домена, сообщает «Википедия» на странице, посвященной Казнету.

2012 год ознаменовался тем, что введена новая доменная зона ҚАЗ, использующая символы национального алфавита.