Как Казахстан борется с пытками: успехи и провалы

На этой неделе мир отметил Международный день в поддержку жертв пыток. В Казахстане данную проблему признают, но это не дает гарантии от насилия – почему?

26 июня провозглашен ООН Международным днем в поддержку жертв пыток.

Этот день отмечается с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

К данной Конвенции Казахстан присоединился еще в 1998 году, однако пытки от этого не прекратились. «Слоник», «ласточка», «пакет» – что между ними общего? Это виды пыток, которым люди подвергаются в полицейских участках и тюрьмах Казахстана.

Пытки с редким наказанием

Как рассказала участник Коалиции НПО против пыток – юрист Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Анна Смирнова, в 2016 году к ним обратились 163 человека по проблеме пыток и других форм жестокого обращения, в 2015-м таковых было 169 человек, а в 2014-м поступило 295 обращений.

Но при этом количество привлеченных к ответственности сотрудников правоохранительных органов ничтожно мало.

По официальным данным, за последние пять лет за пытки в Казахстане были осуждены 140 сотрудников правоохранительных органов, и это не более двух процентов дел, дошедших до суда.

В прошлый понедельник в Актобе начался один из таких редких процессов по обвинению в пытках трех сотрудников колонии-поселения: замначальника оперативного отдела КА-168/3 Даулета Байманова, оперативника Гумара Ержанова и старшего контролера Дамира Сухашева.

Власть в Казахстане признает проблему пыток. Генеральная прокуратура РК инициировала проект «К обществу без пыток».

В надзорном органе планируют обеспечить прозрачность процесса доставки задержанных, снабдить полицейские участки спецкабинетами для допросов с видеокамерами, обеспечить подозреваемого адвокатом.

Что из этого получится – покажет время.

Общественный контроль

Пока что в Казахстане действует два общественных института: ОНК (общественная наблюдательная комиссия), целью которой является контроль над соблюдением прав человека в закрытых учреждениях, и НПМ (национальный превентивный механизм), суть которого состоит в создании системы независимых от государства регулярных посещений мест лишения свободы правозащитниками с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

К Международному дню поддержки жертв пыток Коалиция НПО против пыток запустила акцию «Чтобы помнили», представляющую из себя серию публикаций историй жертв пыток, погибших в результате насилия в отделениях полиции.

Одна из историй – судьба жителя поселка Акбулак Рината Малыбекова, умершего в больнице 20 февраля 2016 года.

Вечером 6 февраля парень вышел из дома в магазин и не вернулся. Его родные обратились в полицию с заявлением, а спустя два дня нашли его в больнице.

Как выяснилось, его задержали полицейские за отсутствие при себе документов. Рината избивали в подвале полицейского участка трое сотрудников.

7 февраля полицейские сами доставили Рината в районную больницу, где соседи по палате засняли на видео его рассказ. Медики дали заключение: разрыв кишечника, перитонит.

Ринату сделали операцию, через неделю – еще одну, но это не помогло. По заявлению родственников погибшего было возбуждено два уголовных дела: в Алатауском РУВД и в Управлении собственной безопасности ДВД Алматы, однако оба дела были закрыты за отсутствием состава преступления.

По версии полицейских парень сам дважды приходил за ночь в отделение полиции, причем во второй раз уже, будучи избитым.

Как жаловаться

По словам директора Костанайского филиала Бюро по правам человека и соблюдению законности Анастасии Миллер, в первую очередь жертвы пыток не знают, к кому обратиться.

Особенно это проблематично в закрытых учреждениях, потому что жалобы, которые хотят подать задержанные или осужденные, не выходят за пределы территории.

Первая проблема при подаче жалобы – отсутствие эффективного канала: в закрытых учреждениях – тюрьмах, психиатрических больницах – ящики для жалоб находятся за закрытыми дверями под видеокамерами, и, по сути, человек не может подать жалобу.

Решение этой проблемы станет серьезным механизмом, в том числе и превентивным, считает Миллер.

Юрист также акцентировала внимание на расследования по жалобам на пытки. У специальных прокуроров нет оперативно-следственного аппарата, у них не хватает сотрудников, они сами не могут собрать доказательства и обеспечить жертвам пыток безопасность в закрытых учреждениях.

«Если пытки совершены в системе КУИС (Комитет уголовно-исполнительной системы), человека нужно оттуда забирать, переводить в другое место. А у нас все подведомственно МВД: и следственный изолятор, и тюрьмы», – говорит она.

За жалобы на пытки можно сесть

Миллер также обратила внимание на то, что при написании заявления о применении пыток жертва дает расписку, что предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос.

«Это как дамоклов меч. Были случаи, когда жертвы пыток привлекались к ответственности за заведомо ложный донос. Если пытки не доказаны, жертва автоматически привлекалась к ответственности. И даже есть случаи, когда реальные сроки заключения получали, – рассказывает юрист. – Хотя бремя доказывания невиновности не лежит на жертве пыток, это государство должно доказать, что человека пытали».

Но даже если жертва пыток докажет, что подверглась истязаниям, возникает другая проблема, связанная с реабилитацией и компенсацией за испытанные страдания, а в Казахстане нет никакой программы по реабилитации жертв пыток.

«И даже если ты хочешь получить компенсацию, ты должен сам идти в суд и доказывать, на какую сумму, так сказать, «настрадал», – говорит далее она.

Кто ответчик?

Более того, в законодательстве нет четкой процедуры, кто должен быть ответчиком по делу. К примеру, человека незаконно поместили в психиатрическую больницу – не прописано, кто несет за это ответственность.

В итоге приходится гадать, на кого подавать иск – к государственной казне или органу-причинителю. Ответственность за пытки несет государство, а Министерство финансов – это государственная казна.

По словам Миллер, ее бюро обычно подает икс к тем, кто состоял в трудовых отношениях с истязателями например, к ДУИС или ДВД, потому что у них был трудовой договор, их сотрудник недобросовестно исполнял свои обязанности, пытал человека, поэтому ведомство и должно нести ответственность.

А о том, как они будут взыскивать со своего сотрудника, жертва пыток не должна беспокоиться.

Несколько лет назад адвокаты подавали иски к физическим лицам, к самим полицейским, и впоследствии оказывалось, что у них нет никакого имущества и средств на выплату компенсации.

«Это неправильно, – резюмирует юрист. – По международным стандартам ответственность несет государство».