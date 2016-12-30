Как Казахстан прожил 2016-й

Громкие политические процессы, предсказуемые выборы и большие стройки – чем запомнится казахстанцам уходящий год.

Власть: Назарбаев побеждает и укрепляется

Политическая жизнь Казахстана в уходящем году заметно активизировалась. Этому способствовали как внешние факторы, так и внутренние.

Осенью смерть бессменного президента Узбекистана Ислама Каримова опять вернула в казахстанскую повестку дня вопрос о наследнике и формате передачи власти.

Нурсултан Назарбаев пообещал, что родственникам передавать власть не собирается, но поспособствовал продвижению дочери – Дариги Назарбаевой по карьерной лестнице.

Перетасовки правительства продемонстрировали, что глава государства все еще в поисках оптимальной комбинации.

Назначение Бакытжана Сагинтаева главой Кабмина политологи расценивают как техническое и называют его не более чем идеальным исполнителем воли президента.

Выборы в законодательные и местные советы показали, что ожидать пополнения скамейки запасных из числа парламентариев не приходится.

В Мажилис прошли три партии, причем президентская политсила – «Нур Отан» набрала 82,15% голосов избирателей.

Процесс над Максом Бокаевым и Талгатом Аяном

Выборы в местные советы мало изменили политический расклад – уже в мае власть тушила «пожар» протестов против передачи в аренду казахстанских земель Китаю.

Итогом митингов стала не только пауза в решении вопроса передачи степи иностранцам, но и громкий политический процесс против активистов – Макса Бокаева и Талгата Аяна.

Инициаторы митингов получили политически мотивированный приговор (пять лет тюрьмы) и общенациональную популярность. В который раз было доказано очевидное: оппозиционная и просто гражданская деятельность в стране заканчивается тюрьмой.

Курс тенге: сдержанный оптимизм

Если в начале года цена нефти колебалась на уровне 30 долларов США за баррель, то в декабре почти удвоилась, достигнув уровня 60 долларов.

Курс национальной валюты сильно зависит от стоимости барреля «черного золота». Если в январе этого года за доллар давали 381 тенге, то к концу года курс стабилизировался на уровне 332–340 тенге за доллар. В будущем году эксперты также предрекают стабилизацию, но особого роста национальной валюты никто не ждет – все решает цена на углеводороды.

По прогнозам, если нефть подорожает до 60 долл./барр., тогда за один американский доллар будут давать 304 тенге. Годовая инфляция ожидается на уровне 15%, и эта цифра вызывает у экономистов сдержанный оптимизм.

Спорт: победы со слезами на глазах

Летом в Рио-де-Жанейро отечественные спортсмены выиграли 17 олимпийских медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых. Триумфаторами Олимпиады стали пловец Дмитрий Баландин (21 год), тяжелоатлет Ниджат Рахимов (23 года) и боксер Данияр Елеусинов (25 лет) – все они получили от государства по 250 тысяч долларов и решили квартирный вопрос.

На этой Олимпиаде Казахстан впервые проиграл Узбекистану по количеству медалей: узбекские боксеры стали настоящим открытием Олимпийских игр. Ташкент завоевал всего 13 медалей, но 4 из них – высшей пробы.

Олимпийский год был омрачен лишением участников предыдущих главных Игр четырехлетия 14 медалей. Повторная проверка допинг-проб трех казахстанских тяжелоатлеток – Зульфии Чиншанло, Майи Манезы и Светланы Подобедовой, а также борца вольного стиля Таймураза Тигиева дали положительные результаты.

Обиднее всего соотечественникам было за тяжелоатлета Илью Ильина, лишенного в ноябре уходящего года золотых медалей летних Олимпийских игр в Пекине и Лондоне (2008 и 2012 гг.).

Экспо-2017: заканчивают большие стройки

Прошедший год можно назвать годом больших строек, а следующий станет годом больших открытий: в Астане пройдет Экспо-2017.

Строительство выставочного комплекса сопровождалось рядом скандалов.

В июне 2016-го был вынесен приговор 11 бывшим руководителям АО «НК «Астана Экспо-2017», которые обвинялись в коррупции и получении откатов.

В ноябре можно было начинать новый процесс по обвинению в халатности – под тяжестью снега обвалилась строящаяся конструкция декоративного моста на территории комплекса.

За полгода строители должны устранить все недочеты на территории выставки и связанных объектов, чтобы не опозориться на весь мир и не наводить марафет в ночь перед открытием.

Время пока есть: старт работы нового вокзала намечен на март 2017-го. Его пассажиропоток составит 12 млн человек в год (действующий комплекс принимает не более 6 млн.

Фишкой нового вокзала станет заезд поездов сразу на третий этаж, а люди и машины смогут двигаться под зданием вокзала.

К концу первого квартала откроют и здание нового терминала аэропорта «Астана», который увеличит пропускную способность аэропорта до 7 млн. человек.

Ранние морозы в Астане

«А почему у астанинцев все время прически примятые?» – «А потому что они шапку натягивают», – так шутят в соцсетях по поводу столичных холодов.

Уже в ноябре в Астане отменили занятия для школьников младших классов: столбик термометра опустился до 27 градусов мороза.

В начале декабря в столице коммунальщики вступили в сражение с гололедом, а в соцсетях распространили видео о том, как сильный ветер буквально сбивает людей с ног.

Но температурным показателям еще есть куда падать: в 1893 году в крепости Акмола (сегодняшняя Астана) были зафиксированы рекордные -51,6°С.

Процессы года: журналистам «шьют» статьи

Одним из самых громких процессов уходящего года в Казахстане стал суд над главой Союза журналистов РК и руководителем информагентства КазТАГ Сейтказы Матаевым и его сыном Асетом.

Сейтказы близко знаком с президентом Казахстана, поскольку ранее работал у него пресс-секретарем. Матаева-старшего арестовали в конце февраля 2016 года, приговор вынесли в начале октября.

Отец и сын обвинялись в присвоении примерно $1 млн из средств, перечисленных из бюджета в рамках госзаказа по размещению информационных материалов.

Но реальными причинами дела против Матаевых оппозиционеры называли сведение счетов действующей власти с ведущим независимым журналистом и нежелание Матаевых расставаться со своими активами – влиятельным информагентством и недвижимостью.

В итоге суд приговорил Сейтказы Матаева к шести годам лишения свободы, а его сын получил на год меньше.

Матаевых в суде поддерживали десятки журналистов и гражданские активисты, в том числе Гульжан Ергалиева, Ермурат Бапи, Амиржан Косанов.

Правозащитники и оппозиционные политики назвали процесс над Матаевыми абсурдным, а приговор – политически мотивированным.

Интересно, что в декабре под угрозой аналогичного обвинения оказался еще один казахстанский журналист – учредитель изданий Radiotochka.Kz и Central Asia Monitor БигельдыГабдуллин.

Главред Radiotochka.Kz Бекжан Идрисов заявил о вынужденной эмиграции из-за опасений превратиться из свидетеля в обвиняемого.