Как казахстанцам платить за газ?

Бедные казахстанцы, живущие в домах с низкими потолками, должны платить за газ не по площади, а по объему жилья, считает пенсионер из Алматы. Но суд РК проблемы не видит.

Алматинский городской суд, рассмотрев 28 ноября апелляционную жалобу 80-летнего пенсионера Эльвира Овчинникова, оставил в силе решение суда первой инстанции.

Ранее, 2 мая, Алмалинский районный суд Алматы оставил его иск без рассмотрения. Пенсионер намеревался добиться судебного решения по системе оплаты газа населением и тарифам, установленным ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

Как говорит Овчинников, в АТС вместо тарифа по оплате тепловой энергии из расчета за 1 м³ объема квартиры (нагревается объем, а не площадь), применяют тариф из расчета за 1 м² площади квартиры.

По этой старой советской методике менее экономически обеспеченные собственники квартир, с более низкими потолками, оплачивают часть тепловой энергии своих более обеспеченных собственников квартир и домов с высокими потолками.

«Есть закон, и никакие ведомственные документы не могут противоречить ему. Однако суд почему-то не принимает мой иск…»

Основанием для иска Овчинникова стал казахстанский Закон «О жилищных отношениях» РК, статья 2, в которой жилое помещение определено как «пространство, ограниченное полом, стенами и потолком».

Нигде в казахстанском законодательстве нет определения жилья как «площади».

Поэтому, считает пенсионер, многолетний расчет тарифов за тепло, исходя только из площади квартиры, является несправедливым и наносит ущерб наиболее бедным слоям населения страны. И его необходимо изменить, взяв за основу реальный кубический объем жилья.

На его претензии тепловики не могут представить обоснованных возражений.

Единственный их аргумент – что расчеты тарифов «по квадратам» применяются десятки лет и утверждены ведомственными инструкциями, – Овчинников не принимает.

«Есть закон, и никакие ведомственные документы не могут противоречить ему. Однако суд почему-то не принимает мой иск, выдвинув совершенно абсурдную мотивировку, что я не имею права защищать государственные интересы!» – говорит пенсионер.

Перевод тарифов на тепло на кубометры жилья, по мнению старика, не нанесет никакого ущерба ни государству, ни тепловикам, потому что общий объем тепла не изменится.

Просто оплачивать за тепло будут те, кто реально его потребляет. И для наиболее уязвимых слоев населения плата за тепло снизится по всей стране.

Несмотря на проигрыш в Алматинском городском суде, Эльвир Овчинников не намерен сдаваться. Он хочет в ближайшее время подать жалобу в высшие судебные инстанции Казахстана.