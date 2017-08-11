Какие заборы сегодня нужнее Алматы?

В связи с кампанией акима Алматы по сносу ограждений в городе многих мучил вопрос, как поступят с заборами вокруг управлений полиции – а вот их оставили…

Журналисты выяснили, что заборы, которыми огорожены полицейские участки, трогать не будут.

Как объяснили в ДВД (департамент внутренних дел), заборы необходимы, чтобы обезопасить полицейских от нападений бандитов и террористов.

В 2016 году правительством Казахстана было принято специальное постановление «Об антитеррористической защищенности», согласно которому здания органов внутренних дел должны быть обнесены заборами.

После этого в срочном порядке вокруг всех полицейских участков были возведены мощные каменные трехметровые заборы.

То есть от бандитов и террористов огородили не детские сады, не школы, не больницы, не беззащитных граждан, а только полицейских. Видимо, как самую незащищенную и уязвимую категорию населения.

В итоге совершенно маразматическая картина: по одну сторону забора – вооруженные до зубов полицейские, а по другую – граждане, бандиты и террористы.

Спрашивается, каким же образом полицейские будут защищать граждан от бандитов и обезвреживать террористов, отгородившись от них забором?..

А тут в продолжение издевки над здравым смыслом аким Алматы Бауыржан Байбек с весны этого года ведет кампанию по сносу всех оград и заборов в городе. Как мы уже сказали, – все, кроме тех, что огораживают полицейские участки.

«Все эти заборы забирают общественное пространство у горожан, это не допустимо. Мы приводим город в соответствие с архитектурными нормами и делаем его комфортным для жителей», – цитировал в мае заместителя акима Алматы Ерлана Аукенова сайт tengrinews.kz.

Почему только полицейским?

Возникает резонный вопрос, почему полицейским положен забор, а простым горожанам – нет? Где логика? Получается, что террористы, представляющие угрозу для полицейских, для горожан абсолютно не опасны.

Совершенно идиотская логика. На самом деле это полицейские должны быть этаким забором, ограждающим мирных граждан от бандитов и террористов.

По крайней мере, во всех цивилизованных странах это так. Полицейские защищают граждан от преступников, а не прячутся от них за заборами.

Но, похоже, у людей во власти иное понимание государственной безопасности, смыслом и содержанием которой является защита полицейских, а не простых граждан.

В итоге имеем два прямо противоположных процесса. В то время как вокруг полицейских участков возводятся мощные безобразные заборы, в городе срезаются чугунные ажурные ограды парков и бульваров.

И над этим процессом, претендующим на статус национального позора, маячит фигура алматинского акима.

Чего боятся?

Чего же так боятся полицейские в Казахстане, что стали прятаться за заборами? Если совсем коротко, то в основе лежит страх получить «ответку» за тот правовой беспредел, который они творят с теми, кто попадает к ним в руки.

Проще говоря, они боятся мести людей, озлобленных пытками, нечеловеческим обращением и несправедливыми обвинениями со стороны полицейских.

А поводом непосредственно для строительства заборов стал «алматинский стрелок» – некто Кулекбаев, который в 2016 году после отбытия срока решил отомстить своим обидчикам в погонах и устроил отстрел полицейских в одном из РУВД Алматы.

Перепуганные полицейские объявили это банальное сведение счетов с обидчиками проявлением терроризма и под это дело быстро огородили себя заборами. С тех пор они за ними и прячутся.

А тут в пику этому Байбек решил ликвидировать все заборы и ограды, нарушающие цивилизованный облик Алматы. Но только не полицейские заборы: они ему не по зубам.

Нет смысла

В силу этого вся кампания по сносу заборов потеряла логически оправданный смысл. Какой к черту цивильный облик города, если по всему мегаполису будут стоять уродливые заборы-крепости полицейских?

Возник этакий когнитивный диссонанс между желанием акима снести все ограды и невозможностью это сделать в части заборов вокруг РУВД.

Тут нужно либо прекращать кампанию со сносом оград в городе, либо убирать заборы вокруг полиции. Третьего не дано.

В противном случае реноме акима подвисает в общественном мнении.

А ведь неплохо начинал: попытался наладить цивилизованную работу общественного транспорта, замутил вселенский ремонт дорог и тротуаров, начал реализовывать правильную концепцию «Город для пешеходов», да и вообще крутым реформатором себя позиционировал. А тут перед полицейскими заборами спасовал: не смог проявить принципиальность.

Любят принципиальных

На такие вещи общественное мнение чутко реагирует. И эта реакция явно очков градоначальнику не добавит. А значит, поддержки, доверия и уважения не будет.

Люди, даже если они с чем-то не согласны, ценят упертых и принципиальных, способных добиваться поставленных целей, не останавливающихся на полдороге.

Руководитель, не сумевший проявить принципиальность и твердость, быстро теряет шарм реформатора и, как следствие, превращается в мальчика для битья.

Увы, но так устроено общественное сознание: людям нравятся лидеры, способные на мужские поступки, а не подстраивающиеся под конъюнктуру.

У каждого из прошлых алматинских акимов есть что-то, чем он запомнился горожанам. Кто-то – сбором золота с населения, кто-то – попыткой усадить алматинцев на велосипеды, кто-то – строительством аэропорта и махинациями с земельными участками.

С учетом вышесказанного можно предположить, что пока нынешний аким Алматы претендует остаться в памяти народной прежде всего в качестве могильщика алматинского трамвая и разрушителя кинотеатра «Алатау».

Увы, это на сегодня самое «громкое» из дел, доведенных им до конца. Думаю, это не самая лучшая память.

Хотя еще есть время все исправить.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы