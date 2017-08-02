Казахстан будет кастрировать педофилов — правозащитники против

С 2018 года в Казахстане введут химическую кастрацию осужденных за педофилию, которую будут применять к ним в заключении и при выходе на свободу – хорошо ли это?

В настоящее время, по данным МВД РК, в местах лишения свободы в стране находятся 111 лиц, осужденных за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, и с 1 января 2018 года их всех ожидает процедура химической кастрации.

Об этом 31 августа на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник отдела ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов.

Говоря подробнее о медицинской процедуре, Оспанов рассказал, что препараты, которые станут вводить педофилам, на определенный период времени будут снижать их половое либидо, а значит, по задумке полиции – предотвращать совершение преступления в отношении несовершеннолетних.

Данный опыт имеется во многих зарубежных странах, к примеру, в Германии. Согласно международному опыту, применение химической кастрации снижает либидо до 0.

Кастрация и права человека

Относится ли вопрос кастрации к правам человека? Однозначно – считает Татьяна Чернобиль, независимый консультант по международному праву в области прав человека, консультант Amnesty International в Центральной Азии.

«Я бы сказала, ключевые слова тут: «принудительный» и «человек». Дело в том, что даже человек, обвиненный в изнасиловании заведомо малолетнего или малолетней, не перестает от этого быть человеком, хотим мы этого или не хотим, – считает правозащитница. – И как любой человек, он или она имеет весь набор прав, присущих любому человеку от рождения».

«Напомню, «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Это – Всеобщая декларация прав человека», – добавляет она.

По мнению Чернобиль, безусловно, человек может быть ограничен в своих правах при определенных условиях, на определенных основаниях, оговоренных в международном праве в области прав человека.

А принудительная (без информированного, осознанного, добровольного согласия) кастрация, как и любое медицинское вмешательство или лечение, согласно международным стандартам в области прав человека, является унижающим достоинство, бесчеловечным, жестоким обращением или пытками, выносит оценку эксперт.

Кастрация – пытки и унижения?

Amnesty International и другая влиятельная правозащитная организация Human Rights Watch считают, что любое медицинское вмешательство, включая кастрацию или принудительную стерилизацию, применяемое в качестве наказания, даже вынесенного судом, однозначно считается нарушением обязательства государства в области запрета на пытки и другие формы жестокого обращения.

«Другое дело, когда стерилизация проводится с согласия лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы. Но опять же не для наказания, а в качестве лечения. Это важно», – говорит Чернобиль.

В этом случае, по ее словам, рекомендуется убедиться, что согласие лица, подвергаемого кастрации, получено без всякого принуждения, исключительно добровольно, после консультации с врачом, с учетом состояния его здоровья.

Кроме того, подчеркивает она, согласие на кастрацию, полученное как условие для смягчения наказания, будет считаться не свободным, а вынужденным, и станет расцениваться как часть наказания, то есть противоречить международному праву в области прав человека».

Общество требует карать – отсюда такой закон

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис тоже считает принудительную кастрацию нарушением прав человека.

«Но я понимаю общественную психологию, которая в данном случае основана на эмоциях, а не на разумных доводах. Общество требует карать – отсюда такой закон», – говорит Жовтис в интервью Ц-1.

Главную озабоченность правозащитник связывает с тем, что в Казахстане, где, по его словам, имеется очень коррумпированная и некомпетентная правовая система, сервильная судебная власть, такой закон может приводить к большим злоупотреблениям и ошибкам.

«В Казахстане в этом отношении возможно все!» – убежден Жовтис.

Будет еще хуже?

Принятие закона о химической кастрации педофилов не решит проблемы, а только может усугубить ее, считает известный казахстанский психолог, директор ТОО «Институт развивающей психотерапии» Надежда Шерьязданова.

Власти реагируют на сигналы из общества, носящие преимущественно эмоциональный характер, и принимают жестокий закон, не вникая в суть, корень проблемы. А сигналы эти идут из больного общества, говорит психолог.

«Закон создает канал для выброса накопившейся в социуме агрессии, но он ни на сантиметр не приближает нас к главной цели – созданию в обществе условий, при которых невозможны ни педофилы, ни их жертвы», – говорит Шерьязданова.

Общество и прежде всего семья в Казахстане остро нуждаются в психологической поддержке и реабилитации, в создании нормальных условий развития для детей и взрослых, говорит далее психолог.

«Но власти не хотят этим заниматься. Легче создать дубину и бить ей изо всех сил, без вникания в сущность вопроса», – резюмирует она.

Жертвы и насильники

Известно, что жертвами педофилов чаще всего становятся дети из неблагополучных семей. Из таких же семей нередко выходят и педофилы.

По Казахстану сегодня, только по официальным данным МВД, насчитывается более 12 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитывается более 16 тысяч несовершеннолетних детей.

В настоящее время химическая кастрация лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве, применяется, в частности, в Индонезии, Польше, России, Турции, Южной Корее и ряде штатов США.

Химическая кастрация с добровольного согласия осужденного допускается в Германии, Франции и Швеции.