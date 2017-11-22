Казахстан и Кыргызстан вступили в затяжной конфликт

Казахстанский политолог Айдос Сарым говорит, что в Астане надеялись на улучшение отношений с Бишкеком. Но очевидно, что КР продолжит курс Алмазбека Атамбаева.

Комментируя для Ц-1 очередные выпады президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана, высказанные 20 ноября на последней пресс-конференции в этой должности, независимый политолог Айдос Сарым делает жесткие оценки.

Он говорит, что у руководства Казахстана была надежда на то, что Атамбаев «выговорится» и уйдет со своего поста, а затем вновь избранный президент – Сооронбай Жээнбеков будет выстраивать нормальные отношения с соседней страной.

Эта надежда развеялась, считает Сарым.

Как видно из общего контекста, Атамбаев никуда не уходит. Он остается в политике, мало того, он хочет превратить свою страну в некое подобие Мексики, убежден политолог.

В Мексике в свое время была такая институционально-революционная партия. После многолетнего диктаторского режима президента Порфирио Диаса (правил с 1877 по 1911 год с четырехлетним перерывом) люди настолько устали, что ограничили срок пребывания президента на посту одним сроком в шесть лет, как и в Кыргызстане.

Но эта партия, а точнее, политическая клика, которая определяла, кто будет президентом, кто – премьер-министром, завоевывала 70–80 процентов мест в парламенте и правила почти семьдесят лет, продолжает Сарым.

«Мне кажется, и некоторые кыргызские политологи со мной согласны, что сейчас в Кыргызстане реализуется примерно такой сценарий. Собственно, Атамбаев на последней пресс-конференции об этом открыто сказал. Что он собирается смотреть партийные списки, что он собирается укреплять социал-демократическую партию, от которой он выступает. Так что Атамбаев собирается быть «серым кардиналом» кыргызской политики», – уверен политолог.

Конечно, считает Сарым, это большое испытание для вновь избранного президента страны.

Является ли он совершенно декоративной фигурой, либо он все-таки самостоятельный политик?

Если последнее, то он, конечно, попытается преодолеть это негативное наследие прежнего президента, потому что оно никому не нужно. Но, если учесть все обстоятельства его прихода на высший пост, больших изменений от него ждать не следует, говорит Сарым далее.

При этом казахстанский политолог совсем не винит президента своей страны Нурсултана Назарбаева, который вызвал гнев своего кыргызского коллеги тем, что принял в Алматы 19 сентября во время начавшейся президентской гонки оппозиционного кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Встреча Назарбаева с Бабановым – это casus belli – формальный повод для Атамбаева обострить ситуацию, уверен политолог. Не было бы его – нашли бы другой.

Сарым уверен, что Атамбаев ставил цель привести к власти своего кандидата – Жээнбекова – и удачно использовал алматинскую встречу, чтобы заклеймить соперника и явного фаворита Бабанова.

«Кыргызстан – это так называемая консолидированная автократия. Все основные соперники Атамбаева либо сидят, либо изгнаны из страны. Каких-либо сил, способных противостоять власти, в стране нет. Возводится жесткая политическая и управленческая структура», – анализирует Сарым.

Вхождение Кыргызстана в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) требовало от его руководства выполнения некоторых контрактов и договоров.

Атамбаев же рассчитывал играть роль второго Александра Лукашенко (президент Беларуси), который тоже часто ссорится с Россией, но в конце концов ему идут на уступки. Но Казахстан против такого сценария, убежден политолог.

Глубинные причины, как всегда, следует искать в экономике, уверен он. Экономическая ситуация в Кыргызстане плохая. И реализация соглашений по ЕАЭС предполагала коренную ломку двух основных общественных договоров, на которых строится экономика.

Первый: существование огромного теневого рынка, основанного на контрабанде товаров из Китая в Казахстан и страны ЕАЭС.

Второй: поддержка массового притока гастарбайтеров в страны ЕАЭС. Их деньги составляют уже весомую часть ВВП КР.

Именно попытка Казахстана потребовать от Атамбаева вести политику в соответствии с заключенными в ЕАЭС договорами и привела к такой резкой реакции со стороны кыргызского руководства, убежден Сарым.

Революции Атамбаеву бояться нечего, уверен казахстанский политолог. Люди в Кыргызстане, пережившие две революции 2005 и 2010 годов, устали. Об этом говорит анализ общественных настроений и ожиданий.

Так что не исключена ситуация, что по части жесткого авторитаризма Кыргызстан может затмить всех в Центральной Азии, заключил свой комментарий Айдос Сарым.