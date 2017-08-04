Казахстан первым в ЦА проводит реформу медстрахования – как получается?

Азамат Оспанов, владелец небольшого магазина на алматинском рынке «Болашак», 30-летний мужчина с быстрым взглядом, явно озадачен.

Мы сидим с ним в кафе на проспекте, неподалеку от шумящего потока машин, и обсуждаем ситуацию с обязательным медицинским страхованием, которое сегодня стало заботой и бизнесменов, и всех казахстанцев.

С 1 июля в Казахстане вступила в силу норма об обязательстве работодателей и индивидуальных предпринимателей по уплате взносов и отчислений по ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

С этого момента работодатель начинает ежемесячно платить отчисления в размере 1% от заработной платы работника, но не выше 3668,9 тысячи тенге, или 11 долларов США (1% от 15 минимальных заработных плат – максимальной суммы объекта исчислений).

Индивидуальные предприниматели (ИП) и приравненные к ним лица – частные адвокаты и нотариусы, профессиональные медиаторы – оплачивают взнос за себя в размере 5% от двух минимальных заработных плат, или 2445,9 тенге (7,3 доллара) в условиях 2017 года.

При этом за своих работников ИП и приравненные к ним лица оплачивают отчисления как работодатели.

Давление на бизнес

По мнению Азамата, ОСМС однозначно увеличивает финансовое давление на бизнес. В условиях сильного падения покупательской активности в последние годы работодатели и так вынуждены сильно экономить, сокращать персонал, а взносы на медстрахование могут еще больше ухудшить их положение.

«У меня девять работников, включая меня. Я подсчитал, что ежемесячные взносы по ОСМС могут составить до четверти моего дохода. Это делает весь бизнес нерентабельным. Буду думать: или закрываться, или увольнять часть людей, или что-то еще…» – с тревогой говорит Азамат.

Кроме того, его волнуют неясность многих вопросов исчисления взносов в ОСМС, порядок налоговых выплат, вычетов и другие моменты.

В этих вопросах даже его бухгалтер не может сказать ничего определенного: налоговые органы еще не приняли соответствующих нормативных документов. И хотя первые взносы он как порядочный предприниматель заплатил, тревога и состояние неопределенности остаются.

И он не один такой. Вопросы ОСМС сегодня стали проблемами для многих других работников рынка «Болашак».

Слышали, но будут ли делать?

Корреспондент Ц-1 провел небольшой социологический опрос: из тридцати опрошенных продавцов и владельцев торговых контейнеров на рынке об ОСМС слышали почти все, но только шесть человек могли более-менее связно рассказать о его основных положениях.

То, что работодатели должны будут платить за работников, приветствовали все, но только девять человек уверены, что они будут это делать.

У многих продавцов нет трудовых договоров, им платят «в конвертах», так что работодателю невыгодно оформлять их официально. Об этом на условиях конфиденциальности рассказал один из работников по имени Жарас.

«Здесь, на рынке, наверное, у 90 процентов наемных работников никаких трудовых договоров нет, по сути, работаем нелегально, – говорит он. – И люди рады, что хоть такой есть заработок! А будут с этим ОСМС настаивать на легализации – хозяева начнут увольнять людей, потому что это удар по их доходам».

«Скорее всего, они заставят людей как самозанятых платить взносы за себя», – добавляет он.

Под угрозой – неформальные работники…

О том, что медицинская реформа ОСМС может «споткнуться» о проблему людей, занятых в «теневом» секторе экономики, говорили и в Палате предпринимателей Казахстана «Атамекен».

По их расчетам, несмотря на существенный рост бюджетных расходов на медицинскую помощь и нагрузки на бизнес, с введением ОСМС ухудшится положение неформальных работников и непродуктивно самозанятых.

Чтобы пользоваться новой системой, им надо будет зарегистрироваться безработными либо уплатить взнос в размере 5% от минимальной заработной платы (1,4 тысячи тенге в месяц).

Непродуктивно самозанятыми, по данным официальной статистики, в прошлом году по стране считались 344 тысячи человек.

Хотя, по данным независимых экспертов, реально их в пять-семь раз больше.

…и жители сел

По данным статистики, в 2016-м среднедушевые денежные расходы на селе составили всего 33 000 тенге (98 долларов) в месяц.

Очевидно, что население с такими низкими доходами не будет осуществлять даже минимальные взносы в фонд медстрахования.

Бесплатный объем гарантированной государством медицинской помощи будет ограничен скорой и экстренной помощью, социально значимыми заболеваниями (туберкулез и т. д.).

А ведь сегодня в рамках государственной обязательной медицинской помощи граждане имеют право на амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую помощь, восстановительное лечение, реабилитацию и другое!

Национальная экономическая палата Казахстана (НЭПК) «Атамекен» потребовала от властей отложить реформу ОСМС, но ее, как видно, не послушали.

Взносы пошли

А между тем вал денежных взносов в фонд нарастает. С 1 июля, только за месяц, общий объем поступлений превысил 800 млн тенге, а численность физических лиц, за которых уплачены взносы и отчисления, превысило 384 тысячи человек.

По прогнозам руководства Фонда ОСМС, основные поступления начнутся в августе. Они ожидают, что в августе поступит порядка 4,5 млрд тенге, а до конца года сумма взносов достигнет 23 млрд тенге.

Но бизнесмен Азамат Оспанов скептически смотрит на перспективы улучшения здравоохранения с помощью ОСМС, потому что, по его мнению, чиновники опять дискредитируют хорошее дело.

«Если с самого начала все пошло по кривой дорожке, то дальше будет только хуже», – говорит он.