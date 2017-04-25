Казахстан примерит австралийскую систему геологоразведки JORG

Власти Казахстана взяли курс на изменение инвестиционного климата и готовы к решительному обновлению в горнодобывающей отрасли и геологоразведке.

В Казахстане есть сотни небольших месторождений, богатства которых пропадают втуне, так как бизнесу они недоступны: для получения лицензии приходится пройти все круги бюрократического ада, тратя тысячи и сотни тысяч долларов и не имея гарантии, что вложенные деньги окупятся и месторождение внезапно не заберут.

Кроме того, действовавшая многие десятилетия советская система оценки запасов в рыночных условиях не позволяет отвечать на важнейшие вопросы: какие из запасов разрабатывать экономически рентабельно, и будет ли конечный продукт востребован по цене мирового рынка?

Очевидно, для решения этих проблем правительство Казахстана сегодня форсирует принятие нового Кодекса «О недрах и недропользовании», который должен вступить в действие уже в 2017 году.

Новая геологоразведка ждет Казахстан

За ориентир взята австралийская система JORG, на которую ввиду ее эффективности сейчас переходят страны и компании по всему миру.

При JORG оценка запасов производится независимыми высококвалифицированными специалистами. Срок оформления лицензии по новым правилам составит три дня.

Платишь за свои два квадратных километра примерно 115 долларов и должен вложить 1000 МРП в качестве минимальной рабочей программы. В Казахстане будут действовать практически все восемь видов лицензий, которые есть в Австралии.

Главный принцип реформы: как можно меньше вмешательства государства, как можно больше рыночных принципов в организации всех стадий работ – от геологоразведки до добычи и получения готового продукта.

Бизнес получит гарантии вложений

JORG хорошо совместима с другими системами оценки запасов в горнодобывающей отрасли, например с канадской, что означает очень существенное улучшение инвестиционного климата. Эта же австралийская модель должна действовать и в области выдачи лицензий для юниорных компаний и старателей.

Как отмечает директор департамента недропользования Министерства инвестиций и развития Казахстана Тимур Токтабаев, и крупные компании, приходящие на большие месторождения, и мелкие, так называемые юниорные компании, состоящие порой всего из нескольких человек, – все они должны получить надежные гарантии возвратности своих вложений. И во многом эти задачи будут решаться с переходом на международную систему оценки JORC.

Схема управления и развития различных этапов освоения месторождений предполагается такая: вначале, на этапе разведки, включаются юниоры, вкладывающие до 50 тысяч долларов за лицензию. Они находят небольшие деньги, оформляют лицензию, делают первичную оценку объекта, находят зону минерализации, готовят презентацию и продают проект.

Затем следует стадия инвестиций с проведением более глубоких работ – от 50 тысяч до 200 тысяч долларов. Если они приносят успех, то требуются дальнейшие инвестиции – от 500 тысяч до 1–2 млн долларов. Юниор может продать лицензию или привлечь капитал на бирже.

«Получается, купили за 50 тысяч, вложили 200 тысяч, а продали за 700 тысяч или, скажем, за 1 млн долларов – кому как повезет», – поясняет схему Тимур Токтабаев.

Будет ли JORC эффективна в Казахстане?

Первые подвижки в отрасли уже налицо. Недавно казахстанская золотодобывающая компания RG Gold, даже не дожидаясь нового Кодекса о недрах, первой в Казахстане сообщила о результатах оценки запасов и ресурсов по международной классификации JORC на васильковском месторождении в Бурабайском районе Акмолинской области.

Эта работа проводилась компанией самостоятельно, получены результаты программы геолого-разведочных работ, осуществленной в 2014–2016 годы.

В течение трех лет было пробурено 419 скважин колонкового бурения суммарной глубиной 140 тысяч метров. Инвестиции в программу составили около 4 млрд тенге. Так, суммарные ресурсы компании увеличились более чем в 4,5 раза и достигли 145 тонн золота.