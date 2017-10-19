Казахстан: свое – на экспорт, китайское и узбекское – на стол

Выход на внешние рынки выгоден Казахстану, поэтому страна продает свое продовольствие и потребляет более дешевое: китайское и узбекское – утверждают на торговом форуме в Алматы.

О продовольственной безопасности Казахстана говорят в Алматы 18-19 октября на VII Центрально-Азиатском торговом форуме «Перспективы роста: торговля, транспорт и плодоовощной сектор».

Сельхозпроизводители и чиновники обсуждают, как развить внешнюю и внутреннюю торговлю в регионе Центральной Азии.

Экспорт выгоднее

Выход на международные рынки дает казахстанским аграриям огромные возможности: например, Индия в прошлом году закупила сухой горох на 4 млрд долларов США.

Сейчас большая часть этих продуктов на столе казахстанцев – зарубежного производства.

При том, что близ Алматы – одного из крупнейших городов страны, построено и успешно работает свыше двадцати теплиц.

Но с весны и по осень в городе продаются узбекские овощи и фрукты, зачастую более дешевые, чем местные. В зимний период полки занимает китайский товар.

Полуфабрикаты вроде замороженных овощей или картофеля фри рестораны также закупают за рубежом. Возникает резонный вопрос: где то, что выращивается в окрестностях мегаполиса? Оказывается, крупным производителям продавать товар выгоднее за рубеж.

В России дороже

«К сожалению, большинство нашей продукции уходит в зимний период в Россию, где покупают дороже. Здесь есть дисбаланс, – отметил Раимбек Баталов, член Совета предпринимателей при Президенте РК. – Вроде бы начали сами производить, но на внешнем рынке покупают дороже, чем на внутреннем».

В Сибири цена на свежую зелень всегда была высокой, и фермеры выгодно продают выращенное.

А для внутреннего рынка местная продукция получается дорогой из-за затрат на производство.

Что мешает?

В Казахстане не выращиваются саженцы плодовых деревьев, не выпускается оборудование для теплиц.

Сельское хозяйство – долго окупаемый бизнес, с большими трудозатратами. Другая немаловажная проблема у предпринимателей – подключение инфраструктуры и согласование технических регламентов.

Процесс получения всех необходимых разрешительных документов по-прежнему остается бюрократическим.

При этом выступающие эксперты на форуме отметили, что идут определенные подвижки в этом вопросе: в аграрный сектор заходят крупные инвесторы, и со временем ситуация изменится. Но это случится еще не скоро.

Модератор форума, профессор Булат Султанов подвел итог: «Пока государство будет рассматривать МСБ (малый-средний бизнес. – Прим. Ц-1) как дойную корову, и не будет видеть в нем сильнейший фактор экономики страны, мы не научимся производить оборудование для теплиц, наши овощи и фрукты будут самыми дорогими в мире».

Ташкент и Пекин помогут

В феврале Казахстан и Узбекистан подписали соглашение, сократив время на перевозку скоропортящейся продукции железнодорожным транспортом.

Теперь овощи и фрукты из Ташкента доходят до Астаны за три дня. Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в Казахстан в 2017 году ожидается на уровне 410 млн долларов (в прошлом году – 307 млн долларов).

О достижениях Узбекистана в области экспорта плодоовощной продукции рассказал на форуме посол США в Казахстане Джордж Крол, ранее возглавлявший американскую дипмиссию в Ташкенте:

«Узбекские сельхозпроизводители поставляют продукцию не только в страны региона. Недавно они начали поставлять свежую вишню в Китай и Корею, благодаря проекту USAID начались поставки узбекских фруктов в Великобританию. В последнее время реформы, направленные на развитие международной торговли, помогли увеличить экспорт на 126% с начала года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года».

Так что узбекской продукции в Казахстане будет больше. А Китай готов сделать то, что игнорируют сами казахстанцы, – инвестировать в аграрный сектор страны, открывая в Казахстане фермы и теплицы.



Китайцы ничего не боятся

То, что инвестиции в аграрный сектор экономики не приносят быструю прибыль, китайских фермеров не пугает.

Этот спутниковый снимок участка казахстанско-китайской границы служит наглядной иллюстрацией разных подходов к сельскому хозяйству.

В 2014 году спутник Landsat-8 сделал изображение границы двух стран: Казахстана – в районе озера Балхаш и Северо-Западного Китая – в окрестностях города Тачэн.

Достижения китайских аграриев и провал казахстанских видны даже из космоса.