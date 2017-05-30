Казахстан ужесточает контроль над рынком лекарств

Власти Казахстана проводят реформы, которые должны обеспечить своих граждан недорогими и качественными лекарствами.

Вся отрасль фарминдустрии Казахстана, от производства лекарств до их продажи в аптеках, сегодня находится в ожидании революционных перемен. Государство намерено значительно усилить контроль в этой сфере, особенно за ценами на медицинские препараты.

Неоправданно дорогие

Многочисленные огрехи, нарушения и провалы при госзакупках привели к тому, что казахстанцы порой не могли купить в аптеках нужное лекарство, а те, что там есть, продавались по заоблачным ценам.

Как рассказал на недавних парламентских слушаниях по вопросу обеспечения населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи министр здравоохранения Елжан Биртанов, цены в аптеках варьировались в разрезе регионов в два-три раза.

Причем не только внутри одного закупаемого международного непатентованного наименования, но и внутри торговых наименований. Проще говоря, в отрасли царил полный хаос, производители и аптеки накручивали безумные торговые наценки.

Все это вызвало протесты и огромный поток жалоб граждан во все государственные органы.

Лекарства – под контроль и учет

Все проблемные вопросы в системе лекарственного обеспечения в министерстве разделили на пять основных групп: экономическая доступность, где основными вызовами являются высокая стоимость препаратов; качество лекарств, наличие подделок и контрабанды на рынке.

Сегодня министерством внедряется система регистрации цен производителей. Будет повышено качество действующих лабораторий и внедрена автоматизированная система контроля над движением лекарств от производителей до пациентов.

Для контроля над оборотом лекарств и исключения попадания на рынок контрафактной продукции европейскими странами приняты резолюции по обязательному нанесению системы 2D-кодов на каждую упаковку производимой продукции.

«Внедрение данной системы в РК позволит обеспечить учет и контроль над всем лекарственным товарооборотом. Принцип работы системы заключается в нанесении уникального кода на каждую упаковку лекарственного средства и ведения реестра всех ввезенных в страну препаратов», – заявил Биртанов.

Он отметил, что министерством начата разработка нового порядка проведения доклинических и клинических исследований, также необходимо разработать правила этического продвижения медицинских препаратов и постоянно повышать уровень лекарственной грамотности как населения, так и специалистов.

Основную и центральную роль будет осуществлять информационная система лекарственного обеспечения, которая позволит вести учет, контроль и планирование амбулаторного обеспечения казахстанцев медицинскими препаратами.

Эта система даст возможность вести качественную аналитику по назначениям врачей, диагнозам, количеству и сумме отпущенных рецептов, выявить эффективность закупаемых лекарств, а самое главное – обеспечить наличие точной потребности не только в разрезе регионов, но и внутри них.

Заработает к концу года

Правительство, как видно, не намерено откладывать регулирование цен на лекарства в долгий ящик.

Как сообщила председателя Комитета фармации Минздрава РК Гаухар Раимкулова, вся система контроля будет разработана до конца года.

«Каждый производитель, когда проходит общую регистрацию лекарственных средств, планирует, что будет устанавливать цены, по которым он продает по всему миру, – говорит Раимкулова. – Контроль коснется также наценок дистрибьюторов и аптек в розничной реализации лекарственных средств».