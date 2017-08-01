Казахстан загодя расправляется с профсоюзами?

Казахстанское международного бюро по правам человека заявляет о расправе над профсоюзами в стране, приводя в пример последнее осуждение в Шымкенте Ларисы Харьковой.

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис сегодня на пресс-конференции в Алматы заявил о последовательном уничтожении независимых профсоюзов в Казахстане.

И начало этому, по мнению правозащитника, было положено в 2014 году с принятием Закона о профсоюзах, который предписывал всем действующим в стране профессиональным объединениям пройти перерегистрацию и подтвердить их соответствие новым положениям закона.

Дело Ларисы Харьковой

Именно этот закон стал роковым для лидера Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК) Ларисы Харьковой, осужденной 25 июля судом в Шымкенте на четыре года заключения с конфискацией имущества.

По словам организаторов пресс-конференции, власти всячески препятствовали перерегистрации КНПК в установленные законом сроки.

Суть нового закона – это «вынуждение всех [профсоюзных организаций] становиться членами Федерации профсоюзов Казахстана», которая демонстрирует свою близость к власти, нежели к тем, кто составляет их ряды», – заявил правозащитник.

Жовтис объясняет, что уголовное дело против Харьковой было инициировано бывшими членами профсоюза, которые «имеют проблемы с правоохранительными органами».

«И государство начинает расследовать, и дальше вопрос в том, что накопаем, захотим накопать или даже ничего не накопаем», – продолжает он.

По мнению правозащитников, правоохранительные и судебные органы в осуждении Харьковой ставили политические цели, а именно: разобраться с профсоюзными организациями в условиях ухудшения экономической ситуации и возможных социальных протестов.

Экономический спад

Падение цен на нефть и металлы – основные экспортные товары Казахстана – привело к снижению уровня роста ВВП в стране с 6% в 2013 году до 4,2% в 2014-м и до 1,2% и 1% – в 2015 и 2016 годах соответственно.

Ухудшение социально-экономических условий привело к волне беспрецедентных протестов против планов правительства по продаже земель сельхозназначения весной прошлого года.

Жовтис также указывает на юридические неточности в приговоре: суд постановил конфискацию имущества, хотя по закону должно конфисковываться имущество, приобретенное преступным путем, такового, по словам правозащитника, у подсудимой не было.

Неволя и рабский труд

К тому же правозащитник выказал удивление тому, что судья приговорила лидера независимых профсоюзов к «ста часам принудительного труда».

«Я бы хотел от Высшего судебного совета узнать, что имела в виду госпожа судья, приговаривая человека к несуществующему виду наказания, – задался вопросом Жовтис. – Такого вида наказания просто в нашем законодательстве нет. У нас нет принудительного труда и быть не может, но у нас есть общественные работы».

Пресс-секретарь КНПК Людмила Экзархова заявила на пресс-конференции, что Харькова обжалует приговор в установленные законом 15 дней.

На вопрос журналиста, означает ли заключение лидера независимых профсоюзов и наложенный на нее запрет занимать общественные позиции, что власти окончательно уничтожили независимое профсоюзное движение в стране, Экзархова ответила, что она и ее товарищи по профсоюзному движению будут регистрировать новую организацию, и что в КНПК есть достаточное количество членов, которые смогут возглавить ее.

Не первая

В мае в Астане на два года лишения свободы был осужден 55-летний Амин Елеусинов, председатель профсоюза нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC). В январе он стал одним из лидеров забастовки нефтяников на западе Казахстана – в Актау (Мангистауская область).

В апреле на два с половиной года лишения свободы и к штрафу более 80 тысяч долларов США был приговорен соратник Елеусинова по профсоюзу – 34-летний Нурбек Кушакбаев.