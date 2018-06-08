Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    Казахстанка в финале чемпионата Азии по боксу проиграла… мужчине

    Представительница Вьетнама, одолевшая казахстанку Еркежан Даулетжанкызы в финале чемпионата Азии в апреле 2018 года, оказалась мужчиной. Подлог выяснили после теста на ДНК.

    Фото: Altaynews.kz
    Фото: Altaynews.kz

    «По своей манере ведения боя, передвижению и голосу она была очень сильно похожа на парня», сказал тренер спортсменки из Казахстана Арман Тыныбаев.

    После окончания соревнований Международная ассоциация бокса потребовала от вьетнамки сдать тест на ДНК, после чего выяснилась правда. Вьетнамский боксер, принимавший участие в женском турнире, дисквалифицирован, а казахстанке будет вручено «золото» континентального турнира, пишет Altaynews.kz.

    Темы: Казахстан, Спорт в Центральной Азии
    Теги: бокс Вьетнам Казахстан подмена пола
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Дочь Назарбаева предложила создать в ЦА региональный аналог «Шенгена»

    Глава Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать в Центрально-Азиатском регионе для привлечения туристов и укрепления торгово-экономических отношений свой аналог «Шенгена» – Silk viza.

    Казахстан
    Политика

    Сергей Дуванов / Транзит власти в РК отменяется – это пожизненно

    Парламент Казахстана принял Закон «О Совете безопасности РК», который из консультативно-совещательного органа превращается в конституционный, а Нурсултан Назарбаев наделяется правом его пожизненно возглавлять.

    Казахстан

    Выбор редактора

     Политика

    Алмазбек Атамбаев: «Все решения по реконструкции ТЭЦ принимались мной!»

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вечером 6 июня, на следующий день после ареста бывших премьер-министра страны Сапара Исакова и мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, фактически оформил явку с повинной…

    Кыргызстан
    Люди

    Галима Бухарбаева / Узбекистанцы, у вас есть причины следить за судом в Париже

    За судом в Париже «Атаева vs Таджибаева» должен следить весь Узбекистан. Это переломный момент в истории, когда благодаря французскому правосудию и Мутабар страна победит атаевщину – ложь и лицемерие, ставящие все с ног на голову и разрушающие либеральные ценности нашего мира.

    Узбекистан
    Криминал

    Все, что вам надо знать о Надежде Атаевой – дочери хлебной мафии Узбекистана

    Чем занимались Атаевы в Узбекистане, когда глава семейства Алим Атаев возглавлял ГАК «Узхлебопродукт»? Cемейная ОПГ, куда входила и нынешняя правозащитница Надежда Атаева, зарабатывала даже на фондовой муке для бедных...

    Узбекистан
    Общество

    Надежда Атаева распространила ложь об Андижанской бойне 13 мая 2005 года

    Надежда Атаева, президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии», хотела иметь «свою историю» об Андижанской бойне – расстреле демонстрации в городе правительственными войсками Узбекистана 13 мая 2005 года.

    Узбекистан
    Криминал

    Полипропиленовые мешки для Надежды Атаевой из Архангельской области РФ

    Суд в Ташкенте по делу ОПГ Атаевых о воровстве в «Узхлебопродукте» упустил отягчающий момент о спекуляции импортировавшимися из России бумажными мешками, считает один из свидетелей дела.

    Узбекистан

    Новости из Казахстанa

     Экономика

    Назарбаев предложил странам ШОС перейти к расчетам в национальных валютах

    В целях снижения зависимости от мировых валют странам, входящим в ШОС, следует перейти во взаиморасчетах на национальные валюты, заявил 10 июня в китайском Циндао президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Казахстан
    Политика

    Дочь Назарбаева предложила создать в ЦА региональный аналог «Шенгена»

    Глава Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать в Центрально-Азиатском регионе для привлечения туристов и укрепления торгово-экономических отношений свой аналог «Шенгена» – Silk viza.

    Казахстан