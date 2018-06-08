Казахстанка в финале чемпионата Азии по боксу проиграла… мужчине

Представительница Вьетнама, одолевшая казахстанку Еркежан Даулетжанкызы в финале чемпионата Азии в апреле 2018 года, оказалась мужчиной. Подлог выяснили после теста на ДНК.

«По своей манере ведения боя, передвижению и голосу она была очень сильно похожа на парня», – сказал тренер спортсменки из Казахстана Арман Тыныбаев.

После окончания соревнований Международная ассоциация бокса потребовала от вьетнамки сдать тест на ДНК, после чего выяснилась правда. Вьетнамский боксер, принимавший участие в женском турнире, дисквалифицирован, а казахстанке будет вручено «золото» континентального турнира, пишет Altaynews.kz.