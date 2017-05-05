Казахстанская статистика – неверна и губит экономику

Финансисты и аналитики в Казахстане выявили значительные ошибки в госучете экономических показателей и требуют от правительства навести порядок.

Профессиональное сообщество экономистов и финансистов страны «Центр публичной экспертизы» подвергло серьезному сомнению статистические данные, на которые опирается правительство Казахстана.

В конце апреля группа экспертов обратилась к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с настоятельным предложением навести порядок в работе Агентства по статистике.

Среди подписавших обращение – Тулеген Аскаров, Асет Наурызбаев, Жарас Ахметов, Магбат Спанов, Шамиль Дауранов, Азамат Джолдасбеков, Жанара Султанбекова и другие.

В документе констатируется: официальная статистика в Казахстане не отражает реального положения дел.

В частности, исследование экономиста Шамиля Дауранова выявило значительные ошибки в учете ВВП и других показателей, которые искажают данные о доходах экономики и населения. В итоге формируется ошибочный прогноз развития экономики страны.

Безработных якобы все меньше и меньше

27 апреля в правительственной партии «Нур Отан» прошли слушания о ходе реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Открывая заседание, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед заявил, что за последние 16 лет уровень безработицы в Казахстане снизился более чем вдвое – с 13 до 5%.

«По данному показателю наша республика уже опередила Европейский союз (8,2%), Украину (9,7%), Кыргызстан (8%), Бразилию (12%), Россию (5,6%), вплотную приблизившись к США и Великобритании (4,8%)», – с гордостью заявил партийный чиновник.

Однако, выступая на 13-м Международном форуме по риск-менеджменту в Алматы, известный казахстанский экономист, член правления АО «Tengri capital» Ануар Ушбаев подверг эти данные большим сомнениям.

«В мире число безработных напрямую зависит от ситуации в экономике, в Казахстане экономика упала почти в два раза, но уровень безработных не вырос. Мы, что, действительно верим, что наша экономика лучше, чем в Великобритании или США? Может ли так быть, чтобы страна за какой-то период времени производила то меньше, то больше валового продукта, а уровень трудоустроенного населения при этом не менялся?»

Аналитик объясняет причины искажения тем, что в Казахстане почти 30% составляет «самозанятое» население. Их в статистических данных учитывают как работающих.

Долгов по проблемным кредитам тоже мало

Странно выглядят и данные по уровню проблемных кредитов в казахстанских банках второго уровня (БВУ), представленные официальной статистикой Нацбанка. Согласно статистике их уровень снизился за последние два года почти в три раза и составляет в среднем 7%.

Как поясняет Ануар Ушбаев, делается это с помощью нехитрой манипуляции цифрами: Нацбанк позволил БВУ создавать свои дочерние структуры и «сливать» туда свои невозвратные кредиты. Таким образом, баланс самого банка как бы очищается, и уровень проблемных кредитов становится приемлемым.

Но эти долги никуда не деваются, хоть и не отражаются в основном балансе банков, и по ним все равно придется когда-то платить. «Если учесть эти суммы в общем балансе, то уровень проблемных, то есть уже невозвратных, кредитов банков смело можно назвать в районе 25–30%», – считает эксперт.

Объемы ВВП завышены

Статистические ошибки привели к необоснованному завышению объемов ВВП, ошибочным размерам трансфера финансовых ресурсов из Национального фонда, снижению валютных резервов страны и необъективному формированию доходов и расходов государственного бюджета, неверной оценке денежных доходов населения, монетарной политики и платежного баланса страны.

Эксперты объясняют ошибки отсутствием в стране «длинной статистической базы» всех компонентов ВВП, исчисленного производственным методом (основным из трех методов). В условиях Казахстана эта динамика должна исчисляться с 1990 года в национальной валюте и долларах США, а также в ценах текущего и предыдущего года.

В практике многих государств методические и методологические усовершенствования в статистике обязательно приводят к пересчету показателей прежних лет к сопоставимости с данными новой методики расчета.

Тем самым сохраняется «длинная» динамика показателей, которая позволяет определять циклы развития и спада производства, оценивать эффективность принятия различных политических решений с позиции достижения целевых экономических индикаторов.

Как отмечают экономисты, обратившиеся к премьер-министру, в Казахстане такая работа прервалась после передислокации в Астану Комитета по статистике. Как и во многих других ведомствах, произошел разрыв поколений, что для органов с такой спецификой работы недопустимо.

Проблема усугубилась еще и тем, что Комстат утратил свою независимость от Министерства экономики как основного пользователя агрегированной статистической информации, а также недостаточным финансированием проведения статистических работ.

Ответа от премьер-министра пока не последовало.