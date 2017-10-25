Казахстанские банки Halyk и Qazkom опередили коллег в Европе и СНГ

Qazkom, дочерний банк крупнейшего казахстанского коммерческого Halyk Bank, впервые в Европе и СНГ запускает платежный сервис на основе QR-технологий.

Сервис был представлен на презентации в Алматы 25 октября.

«Теперь любой индивидуальный предприниматель сможет принимать безналичные платежи при нулевых инвестициях с его стороны в платежную инфраструктуру», – заявил на презентации управляющий директор Qazkom банка Нурлан Жагипаров.

«Аналогичным образом любой владелец Android- или iOS-смартфона и карты Qazkom, а в будущем – и карты Halyk, сможет легко и безопасно оплачивать свои покупки практически в любой торговой точке по Казахстану», – добавляет он.

Этот платежный сервис, по утверждению представителей банков, в настоящее время не имеет аналогов на рынке Европы и СНГ.

Код и смартфон

Для использования этой услуги предпринимателям требуется всего лишь получить у банка QR-код, содержащий их банковские реквизиты, а держателям карточек – иметь смартфон с возможностью считывания этого кода.

Но даже обладатели простых телефонов смогут воспользоваться новой услугой, набрав специальный код, состоящих из чисел.

В Казахстане в данный момент 60% подписчиков телеоператоров пользуются смартфонами, а 40% – все еще кнопочными мобильными телефонами.

Жагипаров отметил, что установка POS-терминалов при стоимости примерно 300 долларов США остается все еще дорогостоящей услугой.

Но в связи с законодательным требованием, обязывающим торговые и сервисные точки установить терминалы в 2018 году, инновационное решение может облегчить жизнь индивидуальным предпринимателям, а государству – помочь вывести наличные транзакции в безналичную сферу.

По информации Жагипарова, из 1,2 млн индивидуальных предпринимателей в Казахстане POS-терминалами пользуются всего лишь 120 тысяч.

Привыкли к наличке

Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова добавила, что, несмотря на довольно дорогие услуги инкассации, бизнес Казахстана все еще предпочитает работать с наличкой.

По заверениям банкиров, предприниматели не готовы к безналичному обороту денег именно из-за стоимости установки POS-терминалов и сопутствующих комиссий.

Новая же технология будет стоить ноль тенге и для держателей карточек, и для предпринимателей, так как подключение терминалов будет бесплатным.

В то же время комиссия для предпринимателей станет зависеть от размера их бизнеса и оборотов, но, по словам спикеров, будет гораздо ниже стоимости инкассации.

Со следующей недели Qazkom начнет выпускать QR-коды для корпоративных клиентов банка, а держатели карточек смогут скачать мобильное приложение для пользования системой с сайта банка.

Приложение также будет доступно для скачивания в Apple Store и Google Play Store.

Сможет ли новый сервис распространить безналичную оплату товаров на знаменитых рынках Алматы и других городов Казахстана – вопрос, но Qazkom и Halyk Bank уже подумывают над запуском инновационного сервиса в странах региона, где они имеют дочерние банки, такие как Таджикистан, Грузия и Россия.