Казахстанские чиновники рапортуют: молодежь уезжает

Доля молодежи в трудовых ресурсах Казахстана сокращается – молодые люди уезжают из страны, поменять свои дома на города рвутся и жители сел.

Основание возможностей для социализации и организации досуга сельской молодежи; организация «социальных лифтов» для продвижения и развития молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; поддержка молодых семей и уделение внимания воспитанию детей; развитие кадрового аппарата, работающего с молодежью; усиление межведомственной координации – вот основные пять приоритетов в молодежной политике Казахстана.

Об этом в минувшую пятницу на специальном брифинге сообщил вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Абзал Нукенов.

Фундаментом для такой политики стали идеи Послания президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

«Послание содержит ценные мысли, идеи и предложения, которые являются залогом благополучия будущего поколения. Очень важно сплотить молодежь для исполнения поставленных задач», – отметил Нукенов.

По его словам, меры, предпринимаемые государством в отношении молодежи, позволили Казахстану занять 61-ю позицию в Глобальном индексе развития молодежи среди 183 стран, что чиновник расценивает как несомненный успех.

Но не все так благополучно, как видится из астанинских кабинетов.

Рабочей молодежи – всё меньше

Согласно данным статистики, доля молодежи среди работоспособного населения страны сокращается.

По итогам второго квартала текущего года всего в Казахстане насчитывается 2,1 млн человек экономически активного населения возраста от 15 до 28 лет.

В первом квартале численность рабочей молодежной силы была на уровне 2 млн человек.

Это самые низкие показатели численности трудоспособного молодого населения в РК за последние 14 лет.

По сравнению со вторым кварталом 2016 года число таких казахстанцев уменьшилось на 6,9%.

В селах нет условий

Директор Центра анализа общественных проблем Меруерт Махмутова рассказывает, что очень многие молодые мигранты в города говорят, что в селах нет никаких условий для цивилизованной жизни, поэтому они не хотят там жить.

Даже если такая инфраструктура в селах будет создана за счет бюджетных средств, ее нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии. Пока же этого не происходит, и молодые люди всеми силами стремятся закрепиться в городе.

Но и в городе они не получают поддержки: государственная помощь до них практически не доходит, существующие программы недоступны тысячам и тысячам молодых людей.

Очевидно, что и государство начинает осознавать остроту проблемы.

На том же брифинге директор Департамента молодежной политики МДГРО РК Габидулла Оспанкулов отметил, что перспективным направлением для молодежных организаций является реализация проектов в агропромышленном секторе.

Но пока и на этом направлени делаются только первые шаги.