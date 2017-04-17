Казахстанские депутаты богаче узбекистанских, но беднее российских

В Казахстане зарплата парламентариев после повышения в 26 раз больше минимальной в стране. Разрыв больше, чем в Узбекистане, но меньше, чем в России.

В апреле депутаты казахстанского парламента получили первую зарплату, повышенную на 30–50% в начале марта, что вызвало бурную реакцию в обществе.

По данным сайта Total.kz, опубликовавшего информацию о повышении депутатской зарплаты, она теперь составляет в среднем 600–700 тысяч тенге (1 900–2 200 долларов США).

Минимальная зарплата в Казахстане при этом составляет 24 459 тенге (около 78 долларов США). Таким образом, средняя зарплата законодателей превышает минимальную примерно в 26 раз.

Ц-1 сравнил депутатские зарплаты с минимальными окладами в нескольких странах мира. Как оказалось, в Кыргызстане разница – в 29 раз, в России – в 49, в Украине и Беларуси – соответственно в 6,7 и 5,5 раза.

«Политические рантье»

Вице-спикер Владимир Божко объяснил повышение зарплаты решением, принятым четыре года назад, – о том, что все политические служащие должны иметь одинаковый оклад.

Однако объяснение выглядит неубедительно на фоне экономического кризиса после девальвации тенге в 2015 году. Зарплаты многих казахстанцев замерли два года назад, а цены на товары и услуги продолжают расти.

«Проблема не в том, сколько получают наши депутаты, – прокомментировал новость о повышении зарплат народных избранников политолог Досым Сатпаев у себя на страничке в «Фейсбуке», – проблема в том, что они искренне считают, что заслужили этих денег».

Сатпаев назвал казахстанских парламентариев «политическими рантье», которые «получают с единственного политического капитала, который у них есть – с лояльности».

Министр финансов цифр не помнит

Похоже, власти Казахстана не заинтересованы в общественном интересе к этой теме.

17 апреля, спустя несколько дней обсуждения депутатских зарплат министр финансов Бахыт Султанов не ответил журналистам Total.kz на прямые вопросы о повышении зарплаты, мол, «под рукой бюджета нет», и посоветовал спросить об этом у депутатов.

А народные избранники называли разные цифры. Например, лидер парламентской фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев рассказал, что получил около 450 тысяч тенге (в сумме 1 470 долларов), зарплата депутата Снежаны Имашевой составила составила 680 тысяч тенге (почти 2 170 долларов), пишет Today.kz.

Доходы парламентариев – большой секрет

В казахстанском обществе возмущены также отсутствием официального сообщения о повышении зарплаты парламентариям.

Впрочем, власти Казахстана – не едины в своем стремлении не раздражать граждан информацией о том, сколько денег из государственного бюджета выплачивается законодателям.

В странах Центральной Азии эта информация не публикуется в официальных источниках, хотя крайне редко просачивается в СМИ – как, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Общедоступны только документы, в которых говорится о социальных гарантиях для народных избранников, отпусках по 36–42 дня, служебном жилье и автомобилях.

В России и Украине эта информация доступна на официальном уровне, в Беларуси – та же ситуация, что и в Центрально-Азиатском регионе.

Ниже – информация по заработкам депутатов в разных странах (там, где удалось собрать данные, заслуживающие доверия), в инфографике – соотношение парламентских зарплат с минимальными в стране.

Узбекистан

По данным Пулата Ахунова, узбекистанского оппозиционера в экзиле и бывшего депутата Верховного Совета СССР от Узбекистана, спикер Олий Мажлиса сегодня ежемесячно получает 3,5 млн сумов (около 450 долларов по курсу черного рынка).

Вице-спикеры – 3,2 млн сумов (415 долларов), рядовые депутаты – 2,9 млн сумов (примерно 376 долларов). Кроме этих окладов депутаты получают премии и поощрения, суммы которых неизвестны.

В законе Узбекистана об обеспечении депутатов указано, что зарплату в парламенте получают только те, кто работает там на постоянной основе: председатель Олий Мажлиса, его замы, главы комитетов, их заместители и секретари.

Но, по данным источника Ц-1, по факту депутатскую зарплату получают все депутаты, в том числе и на прежних местах работы.

Кыргызстан

Размер депутатской зарплаты в Кыргызстане озвучил весной 2016 года Мирлан Жеенчороев, депутат от партии «Республика – Ата-Журт» – она составляет не менее 33–35 тысяч сомов (480–510 долларов США), сообщало агентство АКИpress.

Кроме того, каждому депутату полагается 40 тысяч сомов (585 долларов) ежемесячно из госбюджета – на ведение депутатской деятельности. В эту сумму входят и командировочные, и канцтовары, и фонд материальной помощи избирателям. О том, как именно потрачены эти деньги, депутаты не обязаны отчитываться.

Минимальная зарплата, указанная в госбюджете Кыргызстана на 2017 год – 1 140 сомов (около 17 долларов США).

Таджикистан

В Таджикистане минимальная зарплата составляет 400 сомони в месяц (42 доллара по курсу черного рынка).

В первый и последний раз сумму депутатской зарплаты в Таджикистане озвучил в 2011 году министр финансов Сафарали Наджмиддинов – 4 950 сомони, сообщало агентство «Азия-Плюс»

На тот момент это было около тысячи долларов США. Сколько парламентарии зарабатывают сегодня – неизвестно.

Россия

В России каждый депутат Госдумы ежемесячно получает из бюджета РФ около 360 тысяч рублей (6 380 долларов), пишет Lenta.ru.

Причем это примерно на 20 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году – с началом кризиса российским депутатам немного уменьшили зарплаты.

Минимальная зарплата в России на 1 января 2017 года составляет 7 800 рублей (около 138 долларов).

Беларусь

Белорусские депутаты зарабатывают примерно по 1 800 рублей (950 долларов США). О сумме заработка рассказала местным СМИ одна из двух представителей оппозиции в белорусском парламенте. Минимальная зарплата в Беларуси составляет 265 рублей (140 долларов).

Украина

В Украине прошлой осенью после бурного обсуждения в СМИ парламентарии передумали поднимать себе зарплату до 40–48 тысяч грн (1 460–1 760 долларов), на сегодняшний день она составляет в среднем 17 650 грн (около 650 долларов).

Ожидается, что в течение 2017 года их зарплата будет повышена примерно до 950–1 100 долларов и составит 18–20 прожиточных минимумов – к этому показателю ее планируется привязать. Минимальная зарплата в Украине составляет 3 200 грн (117 долларов США).

Страны Европы

Ежемесячный доход депутата Европарламента – 7 083 евро (около 7 500 долларов). Примерно такая же зарплата у французских депутатов, у испанских – около 6 100 долларов в месяц.

Член Палаты общин парламента Великобритании зарабатывает 5 950 долларов ежемесячно.

В Восточной Европе доходы у народных избранников скромнее: 2 300 долларов – в Хорватии, 2 550 – в Польше, 2 200 – в Литве.