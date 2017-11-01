Казахстанский адвокат – жертва полиции – снова под угрозой

Два года назад двое полицейских заковали адвоката Бауыржана Азанова в наручники в здании суда Астаны. Им за этого ничего не было, а их жертва снова получает угрозы.

Чтобы обратить внимание к своему делу, адвокат Бауыржан Азанов 1 ноября дал пресс-конференцию в Алматы – в Казахстанском бюро по правам человека.

Он рассказал, что 25 октября в Астане к нему подошли три сбитых молодых человека и намекнули, что с ним может всякое произойти.

Угрозу Азанов связывает с его делом против двух сотрудников полиции Астаны, которых он уже на протяжении более двух лет пытается привлечь к ответственности, но пока безуспешно.

По словам адвоката, 16 сентября 2015 года в здании специализированного межрайонного административного суда Астаны на него напали полицейские Фархад Тукенов и Батыр Медетов.

Прямо в здании суда они заковали его в наручники и издевались над ним в течение часа, причиняя сильные физические страдания. Причина — адвокат отказался от обычного обыска при входе в здание суда.

То, что говорили ему молодые люди, с которыми он столкнулся недавно, Азанов постеснялся повторить: это была нецензурная брань. Но если «перевести» с мата на нормальный язык, то заявления урожавшей тройки можно свести к манифесту, что адвокат всем надоел, чтобы он перестал ходить в антикоррупционный департамент.

«А когда я отказался, угрожающе процедили: «Ну, тогда жди…» – рассказал на пресс-конференции адвокат.

Дело тянется и тянется

Азанов обратился в правоохранительные органы для защиты, но дело длится уже более двух лет.

Оно неоднократно прекращалось, но затем по протестам потерпевшего адвоката вновь возобновлялось.

То, что происходит по данному резонансному делу, трудно назвать следствием, – это его имитация, считает Азанов.

Есть все доказательства произвола полицейских, есть множество свидетелей, есть видеозаписи.

Но следствие топчется на месте. На законные заявления и обращения адвоката в правоохранительные органы и прокуратуру следуют отписки.

Адвокат считает, что его не смогли «взять измором», чтобы он прекратил стучаться во все двери, поэтому перешли к угрозам. Но мужчина готов продолжать бороться за наказание виновных и считает, что максимальная гласность поможет правому делу.

Письмо на самый верх…

Солидарность с коллегой и возмущение произошедшим инцидентом выразили защитники Алматинской городской коллегии адвокатов Серик Айтбаев и Айгуль Баймагамбетова.

Они сообщили, что это далеко не единичный случай за последнее время, когда полиция препятствует и угрожает профессиональным защитникам.

По их словам, сейчас готовится коллективное письмо президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой помочь Бауыржану Азанову и всему адвокатскому сообществу отстоять свои законные права.

Письмо, по их словам, подпишут члены всех 16 адвокатских коллегий страны.

«Это знаковое дело для Казахстана. Бауыржан Азанов борется за всех нас, адвокатов, за наши честь и достоинство, за права, которые утверждены за нами законом и которые постоянно попираются», – сказала Айгуль Баймагамбетова.