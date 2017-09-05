Казахстанский фонд гарантирования депозитов – под критикой

Банковские вклады казахстанцев могут быть в опасности в случае серьезного финансового кризиса – такой вывод делает доклад Всемирного банка.

Международная конференция по проблемам гарантирования банковских депозитов, начавшаяся накануне в Алматы, обсуждала стабильность и надежность Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), придя к нелестным для него выводам.

Старший финансовый экономист Всемирного банка Колин Масеник, отметив, что в основных своих параметрах деятельность КФГД соответствует стандартам и рекомендациям Международной ассоциации систем страхования депозитов (IADI), назвала ряд серьезных недостатков, которые мешают фонду работать более эффективно.

Основная претензия международных экспертов КФГД – в его полной зависимости от Нацбанка Казахстана и ограниченности прав по оперативному предупреждению кризисных ситуаций еще до того, когда они возникают.

КФГД в соответствии с законом о банковской тайне не имеет доступа к информации тех, кто проводил аудит или проверку работы банков.

Он также не имеет доступа к информации о действиях Нацбанка в отношении нестабильных банков, чтобы решать проблемы заранее, а не тогда, когда они «свалятся» на голову, считает эксперт.

Фонд также не разрабатывает сценарии кризисных ситуаций в банковской системе, не исследует их развитие и последствия. Это тоже, по мнению аналитиков, серьезное упущение.

Нет системной оценки состояния банков, и роль фонда в таком процессе неясна. У него нет механизмов по раннему предупреждению кризисных ситуаций в конкретном банке, потому что отсутствует полная информация.

Новые законы и независимость

Как считает Масеник, необходимо внести поправки в законодательство, чтобы обеспечить фонду специальный режим для вмешательства в случае кризисных ситуаций с банками.

Нужна также согласованность действий между всеми участниками системы защиты вкладов, которая, по оценкам Всемирного банка, оставляет желать лучшего.

«Мы считаем, что необходимо предоставить Казахстанскому фонду гарантирования депозитов больше независимости. В развитых финансовых системах фонды гарантирования депозитов зависят прежде всего от самих банков. В Казахстане же КФГД является структурой Нацбанка, и фондирование идет через него», – сказала Масеник.

«Такая организация не является независимым органом, КФГД не может адекватно оценивать риски, у него недостаточно информации и времени, чтобы планировать возможные выплаты», – продолжила она.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов, дочерняя организация Национального банка Республики Казахстан, был создан в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

По данным на 1 августа, специальный резерв КФГД для выплаты возмещения вкладчикам составляет 430,7 млрд тенге.

Это, по оценкам фонда, полностью гарантирует 99,7% банковских вкладов и счетов физических лиц.